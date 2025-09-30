30 septembre 2025 à 11h53 par La rédaction | 30 septembre 2025 à 13h54

Apple étend Tap to Pay sur iPhone à Monaco et quatre nouveaux pays européens

Apple poursuit le déploiement international de son service Tap to Pay sur iPhone, transformant ses smartphones en véritables terminaux de paiement sans contact. Après un lancement aux États-Unis en février 2022, puis une expansion progressive en Europe et dans le monde, la firme de Cupertino annonce aujourd’hui l’arrivée de cette solution en Estonie, Lettonie, Lituanie, Monaco et Norvège. Une étape supplémentaire pour Apple, qui renforce sa présence dans le secteur des paiements mobiles et numériques.

Un iPhone qui devient terminal de paiement

Tap to Pay sur iPhone permet aux commerçants indépendants, petites structures ou grandes enseignes d’accepter des paiements sans contact directement depuis leur appareil, sans matériel supplémentaire. Il leur suffit d’utiliser une application partenaire compatible, de saisir le montant de la transaction et de présenter l’iPhone au client, qui règle via :

Apple Pay,

une carte bancaire sans contact,

ou un portefeuille numérique tiers (Google Pay, Samsung Pay, etc.).

La technologie repose sur la puce NFC intégrée à l’iPhone ainsi que sur la Secure Element, garantissant un haut niveau de sécurité. Toutes les transactions sont chiffrées et ni Apple ni le commerçant n’ont accès aux données de l’achat ou du client. En cas de besoin, l’entrée d’un code PIN est également prise en charge, avec des options d’accessibilité pour les utilisateurs en situation de handicap.

Tap to Pay est compatible à partir de l’iPhone XS, sous la dernière version d’iOS.

Des partenaires de paiement locaux et internationaux

Pour assurer une adoption rapide, Apple s’appuie sur des prestataires de paiement bien implantés sur chaque marché. Dans les cinq nouveaux pays, plusieurs acteurs de référence ont déjà confirmé leur compatibilité :

Estonie : SumUp, Revolut

: SumUp, Revolut Lettonie : SumUp

: SumUp Lituanie : SumUp, Revolut

: SumUp, Revolut Monaco : Adyen, BNP Paribas

: Adyen, BNP Paribas Norvège : Adyen, Nexi, PayPal, Stripe, SumUp, Surfboard Payments, Viva.com

La Norvège se distingue particulièrement avec un large éventail de partenaires dès le lancement, ce qui devrait accélérer l’adoption par les commerçants locaux. À Monaco, Apple mise sur des acteurs bancaires de poids comme BNP Paribas, tandis que les pays baltes bénéficient du soutien de fintechs comme SumUp et Revolut, déjà très présentes auprès des petites entreprises et indépendants.

Une expansion encore progressive mais stratégique

Si l’expansion de Tap to Pay reste progressive car la fonctionnalité n’est pas encore disponible partout en Europe, elle traduit une stratégie claire d’Apple : faire de l’iPhone un outil central de la vie quotidienne, y compris dans le domaine des transactions financières.

Avec la montée en puissance des paiements sans contact et des portefeuilles numériques, particulièrement en Europe où ces solutions connaissent un essor rapide, Apple cherche à s’imposer comme un acteur incontournable du secteur. Le choix de cibler aussi bien des pays baltes en pleine transition numérique que Monaco et la Norvège illustre une volonté de tester l’adoption dans des marchés variés, allant de petits États à forte densité financière jusqu’à des pays scandinaves déjà très avancés sur le terrain du paiement dématérialisé.

Défis et perspectives

L’adoption de Tap to Pay sur iPhone dépend néanmoins des accords conclus avec les plateformes de paiement locales et internationales. Ces partenariats impliquent souvent des frais de collaboration, ce qui explique la prudence initiale de certaines institutions financières. Mais face à la demande croissante des consommateurs pour des solutions de paiement mobiles, de plus en plus d’acteurs rejoignent le programme, élargissant la couverture du service.

Aujourd’hui, Tap to Pay est disponible dans 43 pays et régions à travers le monde, et Apple continue d’actualiser la liste sur son site officiel. En Europe, où la tendance au paiement sans espèces s’accélère, cette solution pourrait bien devenir une référence, particulièrement auprès des petites structures qui cherchent à simplifier leur gestion des transactions.

