15 février 2025 à 08h15 par La rédaction

Apple lève enfin le voile : l'iPhone SE 4 serait présenté le 19 février

Apple vient d’annoncer via un message laconique sur X (ex-Twitter), la présentation d'un "nouveau membre de la famille" le 19 février 2025. Cette stratégie de communication inhabituelle laisse peu de place au doute : il s’agit très probablement de l’iPhone SE 4, successeur du modèle de 2022.

Une annonce sobre mais efficace

Habituellement, Apple organise des événements grandioses pour présenter ses nouveaux produits. Cette fois, l’entreprise semble opter pour une approche plus directe, sans keynote ni mise en scène spectaculaire. Une simple publication sur X et une date : une stratégie qui intrigue et diffère des habitudes de la marque.

Pourquoi ce choix ? L’iPhone SE 4 n’est pas un smartphone révolutionnaire, mais une mise à jour d’un modèle abordable, souvent conçu pour attirer de nouveaux utilisateurs.

Get ready to meet the newest member of the family.Wednesday, February 19. #AppleLaunch pic.twitter.com/0ML0NfMedu — Tim Cook (@tim_cook) February 13, 2025

Un design inspiré de l’iPhone 14

Selon les nombreuses fuites, l’iPhone SE 4 abandonnera enfin le design vieillissant des précédents modèles SE, inspirés de l’iPhone 6. Il adopterait une apparence plus moderne, similaire à l’iPhone 14, avec un écran de 6,1 pouces et la disparition du bouton Home. Exit donc Touch ID, remplacé par Face ID et une encoche classique.

Une fiche technique remise à jour

Sous le capot, l’iPhone SE 4 pourrait intégrer la puce A16 (issue de l’iPhone 14 Pro) ou la toute nouvelle puce A18 prévue pour l’iPhone 16, assurant une puissance de calcul optimisée et une compatibilité totale avec Apple Intelligence, l’IA générative de la marque.

Autre élément notable : l’adoption d’un port USB-C, conformément à la réglementation européenne imposant un chargeur universel pour tous les smartphones vendus dans l’UE. Cette transition pourrait améliorer la compatibilité de l’iPhone SE avec d’autres appareils et accessoires du marché.

Photographie et autonomie : des améliorations en vue ?

Côté photo, l’iPhone SE a toujours été en retrait par rapport aux modèles premium. Cependant, des rumeurs suggèrent l’ajout d’un capteur principal de 48 Mpx (comme l’iPhone 15) pour améliorer la qualité des clichés.

L’autonomie, point faible des anciens modèles SE, pourrait également être optimisée grâce à une batterie plus grande et une meilleure efficacité énergétique du processeur.

Are you ready for iPhone SE 4? pic.twitter.com/ohacicAvgB — Majin Bu (@MajinBuOfficial) February 10, 2025

Prix et disponibilité

Le principal atout de la gamme SE reste son prix. Le modèle actuel débute à 529 €, et l’iPhone SE 4 pourrait suivre la même tendance, bien que les évolutions techniques puissent entraîner une hausse tarifaire.

Concernant la sortie, Apple pourrait ouvrir les précommandes dès la fin février, avec une commercialisation en mars ou avril.

Avec cet iPhone SE 4, Apple pourrait réussir à séduire un public en quête d’un iPhone performant et abordable. Ce lancement, bien que sobrement annoncé, pourrait s’inscrire dans la stratégie de diversification de l’entreprise, visant à toucher de nouveaux marchés.

Crédit Photo : @MajinBuOfficial