21 août 2025 à 12h34 par La rédaction | 21 août 2025 à 14h52

Apple mise sur l'Inde pour le lancement mondial des iPhone 17

À l’approche de la présentation des iPhone 17, prévue pour la mi-septembre, Apple s’assure de pouvoir livrer son nouveau smartphone en quantité suffisante. Pour la première fois, l’intégralité de la gamme sera produite en Inde dès le lancement, une étape majeure pour l’entreprise qui cherche à réduire sa dépendance vis-à-vis de la Chine.

Un virage industriel stratégique

Selon Bloomberg, les quatre modèles d’iPhone 17, y compris les déclinaisons Pro, sortent déjà de cinq usines indiennes. Deux sites viennent tout juste d’entrer en service : une usine du groupe Tata dans le Tamil Nadu et un centre de production Foxconn près de l’aéroport de Bangalore. À terme, Tata pourrait représenter près de la moitié de la production indienne d’iPhone, signe de son rôle croissant auprès d’Apple.

Jusqu’ici, l’Inde servait surtout à assembler des modèles d’entrée de gamme. Avec l’iPhone 17, elle devient un acteur central de toute la gamme, ce qui constitue un basculement stratégique majeur.

La Chine en perte de vitesse

En 2021, presque tous les iPhone étaient encore fabriqués en Chine. Mais entre les fermetures d’usines liées au Covid-19 et la guerre commerciale entre Washington et Pékin, Apple a été contraint d’accélérer sa diversification. La part de la Chine dans la production mondiale est tombée sous les 80 % et devrait descendre à 50 % d’ici deux ans.

Cette réorganisation vise d’abord à protéger Apple des lourds droits de douane américains. Les produits chinois sont taxés jusqu’à 55 %, et Donald Trump menace de relever ces tarifs à 145 %. Produire en Inde permet donc de sécuriser l’approvisionnement du marché américain, qui absorbe la majorité des ventes d’iPhone.

La situation reste toutefois fragile : les États-Unis appliquent aussi une taxe de 25 % sur les importations indiennes, et une hausse à 50 % est évoquée. Apple tente de peser dans les négociations en annonçant parallèlement 600 milliards de dollars d’investissements sur le sol américain afin d’obtenir des exemptions tarifaires.

Des exportations en forte croissance

Les chiffres confirment l’efficacité de cette stratégie. Entre avril et juillet 2025, les exportations d’iPhone depuis l’Inde ont atteint 7,5 milliards de dollars, contre 17 milliards sur l’ensemble de l’exercice précédent. L’Inde est en passe de devenir le nouveau centre de gravité de la production d’Apple.

Une gamme iPhone 17 très attendue

Au-delà des questions industrielles, Apple prépare un lancement crucial. Les iPhone 17 devraient être dévoilés le 10 septembre lors d’un keynote à Cupertino, pour une sortie mondiale attendue le 20 septembre.

La gamme introduira un nouveau modèle plus fin, baptisé iPhone 17 Slim, qui sera mis en avant dans la communication marketing. Mais ce sont les versions Pro qui devraient capter la plus forte demande, grâce à un design entièrement repensé et à un bloc photo amélioré, avec un zoom optique renforcé et des performances vidéo accrues.

Un modèle iPhone 17e est également prévu début 2026, successeur de l’actuel iPhone 16e. Apple discute déjà avec ses partenaires indiens des préparatifs pour l’iPhone 18, preuve que le rôle de l’Inde ne se limitera pas à une opération ponctuelle.

Une stratégie mûrie de longue date

Apple a commencé à tester l’assemblage d’iPhone en Inde dès 2017 avec le modèle SE. L’arrivée de subventions gouvernementales et le rachat par Tata d’usines appartenant auparavant à Wistron et Pegatron ont accéléré le mouvement.

Malgré les pressions chinoises pour limiter les transferts technologiques vers l’Inde, Apple maintient le cap. Foxconn a dû rapatrier des ingénieurs chinois, mais la firme a rapidement mobilisé des experts venus de Taïwan et du Japon pour assurer la montée en cadence.

L’Inde, nouveau pilier de l’écosystème Apple

À terme, une grande partie des iPhone vendus aux États-Unis devrait provenir d’Inde. Ce basculement constitue l’un des changements les plus importants de l’histoire industrielle d’Apple. Plus qu’un simple choix logistique, il redessine la carte mondiale de la production électronique.

Avec les iPhone 17, Apple inaugure une nouvelle ère. L’Inde devient l’un des centres névralgiques de son écosystème, tandis que la dépendance à la Chine continue de s’éroder.

