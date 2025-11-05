05 novembre 2025 à 00h00 par Philippe

Apple miserait sur Gemini, l'intelligence artificielle de Google pour relancer Siri

Après des années d’attentisme, Apple semble enfin prête à donner un nouveau souffle à Siri. Et, contre toute attente, ce virage stratégique passerait… par Google. Selon les révélations du journaliste Mark Gurman (Bloomberg), la firme de Cupertino aurait conclu un accord avec son éternel rival pour propulser la prochaine génération de son assistant vocal à l’aide d’un modèle dérivé de Gemini, le système d’intelligence artificielle du géant de Mountain View.

Une décision lourde de sens pour une marque historiquement attachée à son indépendance technologique, et qui trahit peut-être un aveu d’impuissance dans la course mondiale à l’IA.

Un moteur Google pour le Siri du futur

Depuis plusieurs mois, Apple hésitait sur la direction à donner à la refonte de Siri. Devait-elle s’appuyer sur ses propres modèles d’intelligence artificielle, au risque de retarder encore le projet, ou nouer un partenariat externe avec l’un des ténors du secteur ?

Selon Mark Gurman, le choix est désormais arrêté : Apple aurait décidé d’utiliser un modèle Gemini sur mesure, spécifiquement entraîné pour ses besoins, et hébergé sur ses serveurs Private Cloud Compute, un dispositif conçu pour garantir la confidentialité des données des utilisateurs.

En clair, Siri restera une technologie Apple dans sa forme et son interface, mais son moteur d’intelligence artificielle serait, en partie, celui de Google. Ce modèle personnalisé permettrait d’améliorer la compréhension du langage naturel, la pertinence des réponses et la rapidité d’exécution tout en respectant les standards de sécurité imposés par Cupertino.

Pas d’intégration visible de Google, mais un moteur commun

Il ne s’agit pas d’intégrer directement Gemini ou des services Google au sein de Siri. Le modèle serait utilisé en arrière-plan, comme un moteur d’inférence, sans qu’aucune mention ou interface Google ne soit visible côté utilisateur.

Autrement dit, lorsque vous poserez une question à Siri à partir de 2026, c’est bien Gemini qui pourrait traiter votre requête, avant qu’Apple ne reformule la réponse dans l’univers visuel et sonore de son propre écosystème. Une approche hybride, inédite pour la marque, qui rompt avec sa politique traditionnelle d’autarcie technologique.

2026 : l’année de la relance

Lors de la présentation des résultats trimestriels d’Apple, Tim Cook a lui-même laissé entendre que la nouvelle génération de Siri serait prête « d’ici 2026 ».

Les rumeurs évoquent un lancement au printemps, en parallèle d’une vaste mise à jour d’Apple Intelligence, la suite d’outils d’IA inaugurée timidement en 2024 mais encore très incomplète.

Apple aurait déjà commencé à expédier ses premiers serveurs d’intelligence artificielle, assemblés aux États-Unis, destinés à ses centres de données. En parallèle, plusieurs produits à venir notamment un écran domestique intelligent et de nouveaux HomePod mini devraient servir de vitrines pour Siri 2.0 et son intégration dans la maison connectée.

Une collaboration paradoxale mais pas inédite

Que Google se retrouve au cœur du futur Siri n’a rien de totalement surprenant. Les deux sociétés, concurrentes acharnées sur le marché des smartphones, savent coopérer lorsque leurs intérêts convergent.

Le partenariat autour du moteur de recherche Google dans Safari en est le meilleur exemple : il rapporte chaque année plus de 20 milliards de dollars à Apple.

En 2020 déjà, les deux géants avaient uni leurs forces lors de la pandémie de COVID-19 pour concevoir Exposure Notification, l’API de traçage Bluetooth utilisée sur iOS et Android. L’idée qu’Apple puise aujourd’hui dans les technologies de Google pour redonner vie à Siri s’inscrit donc dans une logique de pragmatisme plus que de rivalité.

Un revers pour la division IA d’Apple

Ce choix n’en demeure pas moins un coup dur pour la division Intelligence Artificielle d’Apple. Celle-ci planchait depuis des années sur un modèle maison, censé concurrencer ChatGPT, Gemini ou Claude. Mais les résultats se sont faits attendre.

À cela s’ajoute une fuite de talents : Meta aurait débauché plusieurs ingénieurs clés au cours de l’été, affaiblissant encore les capacités internes de Cupertino.

L’entreprise devra désormais remobiliser ses équipes pour ne pas devenir dépendante de technologies externes, un scénario difficile à concilier avec l’image de maîtrise totale cultivée par la marque depuis l’iPhone.

Lenteur et prudence : les faiblesses d’Apple face à l’IA

Face à des concurrents comme Google ou Samsung, Apple a pris du retard dans la course à l’intelligence artificielle.

Lancée tardivement, Apple Intelligence n’a pour l’heure convaincu ni par sa richesse fonctionnelle ni par sa disponibilité : le service reste inaccessible en Chine, un marché pourtant stratégique pour la marque.

Cette prudence extrême, dictée par la volonté d’assurer une confidentialité maximale, a un coût : celui du temps perdu. Pendant que ChatGPT, Perplexity ou Gemini se perfectionnaient à grande vitesse, Siri stagnait, peinant à évoluer au-delà du simple interprète de commandes vocales.

Quand le logiciel trébuche, le matériel triomphe

Ironie du sort, au moment où Apple peine à maîtriser l’IA, son expertise matérielle n’a jamais été aussi forte.

La firme a récemment présenté ses propres puces de communication sans fil (Wi-Fi, Bluetooth, 5G), rompant avec sa dépendance à Broadcom, et travaillerait désormais à la conception de son propre capteur photo.

Mais ce contraste entre excellence matérielle et fragilité logicielle devient criant.

Poiur Mark Gurman lui-même se montre prudent car pour lui, rien ne garantit que cette nouvelle version de Siri poura fonctionner de manière fluide.

Un virage stratégique à haut risque

Faire appel à Google pour moderniser Siri, c’est admettre une dépendance technologique, mais aussi assumer un pari stratégique.

Pour Apple, mieux vaut un Siri efficace alimenté par Gemini qu’un projet maison inabouti. Pour Google, c’est l’occasion d’imposer ses technologies au cœur de l’écosystème iOS, tout en renforçant son influence dans le domaine de l’IA.

Ce partenariat pourrait donc redéfinir les rapports de force entre les deux géants entre coopération et compétition, pragmatisme et idéologie.

Car pour la première fois, le futur de Siri dépendra peut-être du savoir-faire de Google.

Un tournant historique pour Apple

Si la rumeur se confirme, le lancement de Siri nouvelle génération en 2026 marquera l’un des plus grands tournants de l’histoire d’Apple depuis l’iPhone.

L’entreprise entre de plain-pied dans une ère où le logiciel ne suffit plus à briller par son design : il doit désormais être intelligent, contextuel, conversationnel et, parfois, collaboratif.

Après avoir longtemps résisté, Apple semble prête à composer avec ses rivaux pour mieux redéfinir l’avenir de ses produits. L’année 2026 pourrait bien être celle du grand réveil de Siri ou son ultime chance de reconquête.

