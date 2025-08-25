25 août 2025 à 00h00 par La rédaction | 25 août 2025 à 05h31

Siri va-t-il parler avec l'intelligence de Google ?

Un an après le lancement d’Apple Intelligence, la firme de Cupertino peine toujours à convaincre sur le terrain de l’IA. Selon de récentes révélations de Bloomberg, Apple envisage de confier l’avenir de Siri au modèle Gemini de Google. Une hypothèse qui soulève autant d’attentes que de contradictions.

Apple à la traîne dans la course à l’IA

Lorsque Tim Cook a levé le voile sur Apple Intelligence à l’occasion d’iOS 18, l’ambition était claire : redonner à Siri un rôle central dans l’écosystème Apple. L’assistant vocal devait enfin passer un cap et s’imposer comme un véritable outil d’intelligence artificielle capable de comprendre le contexte, d’interagir en profondeur avec les applications et de personnaliser ses réponses à partir des données de l’utilisateur.

Mais la réalité est toute autre. Siri reste en retrait par rapport à ses concurrents directs. Google Assistant et Alexa conservent une nette avance, notamment dans la gestion de requêtes complexes ou l’intégration avec des services tiers. Apple a d’ailleurs dû reconnaître en mars dernier que le chantier prenait du retard, annonçant le report de son nouvel assistant vocal à 2026.

Cette situation a fragilisé l’image d’Apple Intelligence, perçue par certains utilisateurs comme une promesse non tenue, voire une stratégie marketing plus qu’une véritable révolution technologique.

Gemini, le moteur d’un futur Siri ?

Face à ces difficultés, Apple explore des solutions externes. Bloomberg affirme que la firme est en discussions avancées avec Google afin d’utiliser Gemini, sa gamme de modèles d’IA, comme base d’un Siri nouvelle génération.

Gemini est déjà au cœur de l’écosystème Android, notamment sur les récents Pixel 10. Il est capable d’analyser du texte, des images, de l’audio et même de résumer des vidéos. Des fonctionnalités qui surclassent Siri dans de nombreux scénarios et qui pourraient, si elles étaient adaptées à iOS, donner un nouveau souffle à l’assistant d’Apple.

Selon les informations disponibles, Google aurait même commencé à entraîner une version personnalisée de Gemini pensée pour tourner sur les serveurs d’Apple via la technologie Private Cloud Compute. Ce système maison permettrait à Apple de conserver la main sur la confidentialité des données, un élément crucial pour son image et sa communication.

Un dilemme stratégique pour Cupertino

Si l’option Gemini est sérieusement étudiée, elle se heurte toutefois à la philosophie historique d’Apple : privilégier les technologies maison et un écosystème fermé. Confier à Google, l’un de ses plus grands rivaux, une pièce maîtresse de l’expérience utilisateur représenterait un changement stratégique majeur.

Apple travaillerait donc en parallèle sur deux pistes : un Siri propulsé par ses propres modèles internes (projet Linwood) et un Siri alimenté par un modèle externe comme Gemini (projet Glenwood). Aucune décision définitive n’a encore été prise, mais l’exploration d’un partenariat externe montre bien l’urgence ressentie par Cupertino.

Un jeu de partenaires multiples

Google n’est pas le seul interlocuteur d’Apple. La firme de Tim Cook a également discuté avec OpenAI, à l’origine de ChatGPT, et avec Anthropic, créateur de Claude. D’autres acteurs, comme Perplexity AI ou Mistral AI, auraient même été approchés. Apple aurait envisagé des rachats, mais les conditions financières, jugées trop élevées, auraient freiné ces ambitions.

Aujourd’hui, OpenAI garde un pied dans Apple Intelligence avec ChatGPT, mais rien n’exclut que Gemini ou un autre modèle soit intégré dans la version finale de Siri. L’équilibre entre indépendance technologique et performance semble encore difficile à trouver.

Une opportunité pour Google dans un contexte tendu

Pour Google, un partenariat avec Apple représenterait un coup stratégique majeur. L’entreprise est actuellement sous pression aux États-Unis, accusée d’abus de position dominante en raison de ses accords d’exclusivité pour rester le moteur de recherche par défaut sur iOS.

Un accord autour de Gemini offrirait à Google une nouvelle porte d’entrée dans l’écosystème iPhone, moins exposée aux régulations antitrust. De son côté, Apple y verrait une manière d’accélérer son rattrapage en IA sans avoir à tout développer en interne.

Siri : un chantier encore incertain

Initialement prévu pour 2025, le nouveau Siri a vu sa sortie repoussée à 2026. En interne, le développement serait chaotique, avec une partie des équipes dédiées à Apple Intelligence qui auraient quitté l’entreprise pour rejoindre la concurrence, notamment Meta.

Cupertino n’a donc pas encore tranché. Les prochaines semaines devraient être décisives pour déterminer si Apple continue seule sur ce projet ou si elle s’allie avec un partenaire externe.

Un éventuel partenariat pourrait être évoqué lors du lancement de l’iPhone 17, attendu en septembre, même si les dernières informations laissent entendre que la conférence se concentrera avant tout sur les nouveaux produits matériels. Siri devra donc patienter encore avant de dévoiler sa nouvelle voix.

