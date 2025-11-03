03 novembre 2025 à 00h00 par Philippe

Siri Intelligent : Tim Cook promet un lancement en 2026 pour l'assistant dopé à l'IA d'Apple

Après des mois de silence et de reports successifs, Tim Cook a enfin confirmé l’arrivée du “nouveau Siri” alimenté par Apple Intelligence. L’assistant vocal repensé, présenté en grande pompe à la WWDC 2024, ne sera pas prêt avant 2026. Mais selon le patron d’Apple, le projet avance “comme prévu”.

Un Siri plus intelligent, plus contextuel… et (enfin) plus utile ?

Présentée en juin 2024, la nouvelle version de Siri devait marquer une étape majeure dans l’histoire des produits Apple. Avec Apple Intelligence, la suite d’outils d’intelligence artificielle conçue pour fonctionner directement sur les appareils, l’assistant vocal était censé devenir bien plus qu’un simple interprète de commandes.

Objectif : rendre Siri capable de comprendre le contexte personnel de l’utilisateur, de lire ce qu’il se passe à l’écran, et d’interagir avec les applications pour effectuer des tâches complexes. En clair, Siri devait apprendre à penser “comme un humain”, ou du moins à raisonner de manière fluide à travers les différents services d’iOS.

Mais depuis cette promesse initiale, les choses se sont largement compliquées à Cupertino. Après un premier report annoncé début 2025, Apple a admis que la refonte complète de Siri ne serait pas prête avant 2026. Une déception pour les utilisateurs comme pour les investisseurs, alors que Google, Samsung ou OpenAI multiplient les avancées en matière d’assistants intelligents.

Tim Cook veut rassurer : “le développement progresse bien”

Lors de la présentation des résultats du quatrième trimestre fiscal 2025, Tim Cook a pris la parole pour faire le point. Interrogé par CNBC et Reuters, le PDG d’Apple s’est voulu rassurant : “Le développement progresse bien, et nous prévoyons toujours un lancement en 2026.”

Sans donner de date précise, le dirigeant a confirmé que la sortie du nouveau Siri devrait coïncider avec iOS 26.4, attendu au printemps 2026. Une déclaration qui confirme les informations du journaliste de Bloomberg Mark Gurman, selon lesquelles Apple viserait un lancement en mars.

Apple promet un assistant “plus naturel, plus personnel et plus humain”. Mais en interne, les ingénieurs feraient face à de nombreux défis techniques, notamment liés à la compréhension du contexte et à la précision des réponses générées par Apple Intelligence. Selon Gurman, plusieurs équipes auraient même exprimé leur inquiétude quant à la qualité de la refonte de Siri qui serait devenu un projet plus complexe que prévu.

Une évolution profonde, mais encore très floue

Le “Siri 2.0” reposera sur trois piliers majeurs :

le contexte personnel, pour interpréter les informations issues des apps, messages ou mails ;

la compréhension de l’écran, afin de réagir à ce que l’utilisateur regarde ;

le contrôle d’applications tierces, pour exécuter directement des actions sans passer par les menus.

En théorie, Siri pourrait ainsi rédiger un message, planifier un rendez-vous ou modifier un réglage système… simplement en comprenant la situation. Une promesse séduisante, mais qui reste pour l’heure cantonnée aux démonstrations.

Une course à l’IA que Cupertino ne veut plus perdre

Si Tim Cook s’exprime aujourd’hui, c’est aussi pour rassurer les investisseurs. Car Apple le sait : la firme accuse un retard visible face à la concurrence. Google déploie déjà son assistant Gemini dans Android et ses services, Microsoft intègre Copilot dans Windows, et OpenAI continue d’étendre ChatGPT dans le grand public.

Apple, de son côté, avance prudemment. Tim Cook a indiqué que l’entreprise comptait multiplier les partenariats pour enrichir Siri et Apple Intelligence. Pour l’instant, ChatGPT est déjà intégré dans iOS 18 et macOS Sequoia, permettant à l’utilisateur de solliciter l’IA d’OpenAI en complément de Siri tout en garantissant la confidentialité des données.

Mais le PDG a laissé entendre que d’autres modèles pourraient suivre : Gemini (Google), Claude (Anthropic) ou Le Chat (Mistral AI) pourraient à terme être intégrés dans les produits Apple. Une ouverture stratégique, inédite pour une entreprise historiquement fermée à l’écosystème extérieur.

Apple Intelligence : prudence et stratégie à long terme

La firme de Cupertino insiste sur une approche “responsable et locale” de l’intelligence artificielle. Contrairement à ses concurrents, Apple fait le choix d’un traitement directement sur l’appareil, sans transfert vers le cloud ce qui en fait un argument fort en matière de protection de la vie privée, mais qui limite la puissance des modèles utilisés.

“Notre feuille de route IA se construit sur plusieurs années, et nous n’hésiterons pas à acquérir des sociétés spécialisées si cela permet d’accélérer nos projets”, a confirmé Tim Cook. De fait, Apple aurait déjà racheté plusieurs start-up d’IA au cours des derniers mois, sans les nommer publiquement.

Des promesses à tenir, sous le regard des utilisateurs

Malgré ces ambitions, Apple doit composer avec un climat tendu. Aux États-Unis, plusieurs recours collectifs ont été déposés contre la firme, accusée d’avoir trompé les consommateurs sur les fonctionnalités promises d’Apple Intelligence et de Siri lors du lancement d’iOS 26.

Une pression juridique qui vient s’ajouter à une pression technologique : la patience du public s’effrite, et la crédibilité de Siri reste fragile.

“Le nouveau Siri sera plus personnel, plus utile et plus humain que jamais”, a conclu Tim Cook. Une déclaration qui sonne comme une promesse… mais aussi comme un pari. Car à ce stade, la grande question reste entière : Apple peut-elle encore rattraper son retard dans la course à l’intelligence artificielle ?

