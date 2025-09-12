12 septembre 2025 à 06h09 par La rédaction | 12 septembre 2025 à 08h40

Apple Watch Ultra 3 : la montre connectée passe à la vitesse satellite

Après deux années jugées plutôt timides en matière d’innovation, Apple revient sur le devant de la scène avec une mise à jour ambitieuse de sa montre la plus extrême. L’Apple Watch Ultra 3 conserve l’ADN sport et aventure qui a fait son succès, mais franchit une étape majeure avec l’intégration de la connectivité satellite, un écran plus grand et une autonomie prolongée.

Une connectivité inédite pour l’aventure

C’est sans doute la nouveauté la plus marquante : l’Apple Watch Ultra 3 peut désormais se connecter directement aux satellites, même en l’absence de réseau mobile ou Wi-Fi. Une avancée technologique qui permet non seulement de partager sa position en randonnée, en pleine mer ou en zone blanche, mais aussi d’envoyer des messages ou de déclencher un SOS d’urgence. En cas d’accident, la montre transmet automatiquement les données de localisation aux secours et aux contacts d’urgence, renforçant son rôle d’alliée pour les aventuriers. Apple propose ce service gratuitement pendant deux ans, avant l’éventuelle mise en place d’un abonnement.

Le plus grand écran jamais vu sur une Apple Watch

Côté design, pas de rupture radicale mais une évolution bienvenue : l’Apple Watch Ultra 3 adopte le plus grand écran jamais installé sur une montre d’Apple. La technologie LTPO3 OLED grand angle améliore la luminosité et la lisibilité dans toutes les conditions. La bordure affinée de 24 % permet de maximiser l’espace d’affichage sans changer la taille du boîtier. Autre nouveauté : le mode Toujours activé profite désormais d’un taux de rafraîchissement à 1 Hz, permettant d’animer la trotteuse en temps réel.

Une autonomie revue à la hausse

Apple promet jusqu’à 42 heures d’autonomie, contre 36 heures sur le modèle précédent, et jusqu’à 72 heures en mode économie d’énergie. Les sportifs de l’extrême apprécieront particulièrement les 20 heures d’utilisation avec GPS et cardiofréquencemètre activés, un atout pour les longues expéditions. La recharge rapide reste au programme : 15 minutes suffisent pour récupérer 12 heures d’utilisation.

De nouvelles fonctionnalités santé

L’Apple Watch Ultra 3 enrichit son arsenal de suivi médical avec l’arrivée des notifications d’hypertension. Grâce à l’analyse de la réaction des vaisseaux sanguins aux battements du cœur, la montre peut alerter l’utilisateur si des signes persistants d’hypertension sont détectés. Une innovation qui pourrait concerner plus d’un million de personnes la première année, selon Apple. Autre nouveauté, le score de sommeil, qui évalue la qualité globale du repos nocturne en fonction de paramètres précis (durée, phases de sommeil, réveils nocturnes). Ces fonctionnalités viennent compléter un ensemble déjà riche incluant ECG, suivi d’arythmie, saturation en oxygène ou détection d’apnée du sommeil.

L’intelligence artificielle au service du sport

Avec watchOS 26, la montre introduit « Workout Buddy », un coach virtuel propulsé par Apple Intelligence. Celui-ci analyse en temps réel les données de l’utilisateur et fournit des encouragements vocaux personnalisés au cours de l’effort. De la course à pied à la natation, en passant par le cyclisme, la plongée ou le golf, l’Apple Watch Ultra 3 se veut l’outil polyvalent des sportifs. Le GPS, présenté comme le plus précis jamais intégré à une montre de sport, et la compatibilité avec de nombreux capteurs externes renforcent cette vocation.

Une montre pensée pour durer

Disponible en titane naturel ou noir, l’Apple Watch Ultra 3 s’accompagne de nouveaux bracelets adaptés aux activités outdoor, comme la Boucle Trail bordée d’un fil réfléchissant. Fidèle à son plan « Apple 2030 », la marque met en avant une conception plus durable : boîtier en titane 100 % recyclé, cobalt recyclé dans la batterie et production à l’aide d’énergies renouvelables.

Prix et disponibilité

L’Apple Watch Ultra 3 est proposée dès aujourd’hui en précommande et sera disponible le 19 septembre 2025. Son prix de lancement est fixé à 899 euros.

