02 juillet 2024 à 00h15 par La rédaction

BNP Paribas Personal Finance et Orange s'associent pour proposer une solution de crédit lors de l'achat d'un smartphone

Grâce à un nouveau partenariat, BNP Paribas Personal Finance, sous sa marque Cetelem, met à disposition des 21,8 millions de clients Orange en France une solution de crédit amortissable pour l'achat de smartphones.

Cette offre, baptisée "Financement sur Mesure", sera accessible en ligne sur les sites orange.fr et sosh.fr, ainsi que dans les plus de 500 boutiques Orange.

Flexibilité et accessibilité au cœur de l'offre

"Financement sur Mesure" se distingue par sa flexibilité, permettant aux clients de personnaliser leur crédit selon leurs besoins. Le "Financement sur Mesure" est un crédit flexible et personnalisable, avec des montants de 200€ à 3000€, des durées de 4 à 48 mois et la possibilité d'un apport ou non.

Cette solution de financement fait suite à l'accord entre Orange et BNP Paribas. Les deux entreprises ont signé des négociations exclusives pour établir un partenariat stratégique sur plusieurs fronts dont le financement mobile. Cela permet ainsi aux clients d'Orange d'accéder à des options de paiement plus abordables et flexibles.

Bouygues et Free proposent des offres similaires de crédit pour l'achat de smartphones

Bouygues Telecom a lancé son offre "Financement Smartphone" en partenariat avec Younited Credit. Cette offre permet aux clients d'acheter un smartphone neuf ou reconditionné avec un crédit à taux 0%, avec des mensualités et une durée de remboursement personnalisables. L'offre est disponible dans les boutiques Bouygues Telecom et en ligne.

De son côté, Free Mobile a lancé son offre "Free Flex" depuis juillet 2021. Cette offre permet aux clients de louer un smartphone avec option d'achat au bout de 24 mois. Le prix de la location varie en fonction du smartphone choisi, et il n'y a pas de frais d'entrée à payer. Free propose également une option de reprise du smartphone après 24 mois, si le client ne souhaite pas l'acheter.