Bouygues Telecom lance Smart Change : un smartphone neuf chaque année... mais à quel prix ?

À partir du 8 septembre, Bouygues Telecom proposera un nouveau dispositif en France baptisé Smart Change. Présentée comme une petite révolution, l’offre promet aux abonnés de pouvoir changer de smartphone chaque année « à moitié prix ». Une promesse séduisante sur le papier, mais qui mérite d’être décortiquée tant les conditions sont précises et les coûts parfois plus élevés qu’il n’y paraît.

Un marché des smartphones premium en pleine croissance

Le lancement de Smart Change s’inscrit dans un contexte où les ventes de smartphones haut de gamme ne cessent de progresser. Selon Bouygues Telecom, les modèles premium ont bondi de 12 % entre 2022 et 2024 et représentent aujourd’hui plus de 40 % des ventes. Mais si la demande est forte, le prix reste un frein majeur : près d’un quart des Français jugent le coût d’un nouveau mobile trop élevé. Avec Smart Change, Bouygues espère lever cet obstacle et fidéliser une clientèle adepte des nouveautés technologiques.

Comment fonctionne Smart Change ?

Le principe s’inspire du leasing automobile, mais avec une différence notable : le client est propriétaire de son smartphone dès le premier jour, celui-ci étant financé par un crédit sur 36 mois à taux zéro, assorti d’un faible acompte.

Après 12 mois révolus, trois choix s’offrent au client :

rendre son smartphone et en prendre un nouveau : Bouygues clôture le crédit sans frais et un nouveau cycle de 36 mois démarre,

: Bouygues clôture le crédit sans frais et un nouveau cycle de 36 mois démarre, garder le téléphone et poursuivre les mensualités jusqu’au terme des trois ans,

jusqu’au terme des trois ans, rendre l’appareil sans en reprendre : le crédit est soldé.

En théorie, au bout d’un an, l’abonné a payé « au maximum la moitié » du prix d’achat du téléphone. Mais dans la majorité des cas, la somme réellement déboursée se situe plutôt entre 30 et 35 % du prix neuf, ce qui constitue en réalité un « plafond » avantageux pour le client. L’ancien mobile est ensuite repris, effacé, reconditionné puis revendu par Bouygues Telecom.

La promesse du « moitié prix »… une lecture à nuancer

Bouygues met en avant l’idée qu’après un an, l’abonné a payé « au maximum la moitié » du prix de son téléphone. Dans la pratique, ce seuil de 50 % représente en réalité le scénario le moins favorable. Pour la plupart des smartphones autour de 1 000 €, l’utilisateur n’aura versé qu’environ 30 à 35 % du prix initial, ce qui peut effectivement apparaître comme une bonne affaire pour ceux qui changent de modèle chaque année.

Des contraintes financières non négligeables

Le véritable coût de Smart Change ne se limite pas aux mensualités du crédit du smartphone. Il faut en effet y ajouter l’obligation de souscrire à un forfait premium de 200 Go minimum, affiché à 36,99 € par mois la première année, puis 46,99 € pour les clients qui n’ont pas d’offre box. Une contrainte qui alourdit considérablement la facture : comparé à un forfait classique d’environ 15 € pour 20 Go, cela représente jusqu’à 240 € de surcoût par an.

Sur une période de trois ans, l’écart devient significatif :

Avec Smart Change : trois smartphones différents renouvelés chaque année + forfait premium → environ 2 235 € au total.

trois smartphones différents renouvelés chaque année + forfait premium → environ 2 235 € au total. En achat classique : un smartphone à 979 € conservé 3 ans + forfait basique → environ 1 219 € net (après revente du téléphone 300 € en fin de période).

Smart Change est pertinent uniquement pour ceux qui souhaitent absolument changer de smartphone chaque année. Pour les utilisateurs qui renouvellent leur mobile tous les deux ou trois ans, l’achat classique reste nettement plus avantageux.

Un confort… qui se paie cher

Si Smart Change peut séduire les passionnés de technologie désireux d’avoir chaque année le dernier iPhone ou le dernier Galaxy, l’offre n’est pas sans pièges. D’abord parce que la reprise dépend de l’« état » du smartphone, notion parfois subjective : rayures tolérées, écran fissuré refusé. Ensuite parce qu’elle enferme le client dans une dépendance totale à Bouygues Telecom, l’engagement sur le forfait se cumulant au cycle du crédit. Quitter l’opérateur implique de solder à la fois l’abonnement et le financement en cours.

Une offre de niche plus avantageuse pour Bouygues que pour les clients

En définitive, Smart Change se présente comme une solution pratique pour les technophiles pressés, qui ne veulent pas s’embarrasser de la revente de leurs anciens modèles. Mais pour la majorité des consommateurs, conserver son smartphone deux ou trois ans reste financièrement bien plus raisonnable.

La véritable innovation de Bouygues n’est donc pas de casser les prix, mais d’avoir trouvé un nouveau modèle de fidélisation : d’un côté, l’opérateur sécurise ses clients via un forfait premium avec engagement. De l’autre, il récupère chaque année des téléphones encore récents, revendables à bon prix sur le marché du reconditionné.

