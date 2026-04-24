24 avril 2026 à 09h04 par Philippe

Google lâche l'info : Siri passe à l'IA nouvelle génération cette année

Lors de la conférence d’ouverture du Google Cloud Next 2026, Google a levé un peu plus le voile sur l’un des projets les plus stratégiques du moment dans l’industrie technologique : la refonte en profondeur de Siri. Sans annoncer de date précise, le géant de Mountain View a confirmé que cette nouvelle version de l’assistant d’Apple, largement repensée grâce à l’intelligence artificielle, sera bien déployée avant la fin de l’année 2026.

Une collaboration stratégique entre Apple et Google

Sur scène, Thomas Kurian, patron de Google Cloud, a évoqué un partenariat « monumental » avec Apple. Derrière cette formulation soigneusement choisie se dessine une collaboration d’ampleur : Google devient un fournisseur clé d’infrastructures et de modèles d’intelligence artificielle pour Apple.

Au cœur de cet accord, la technologie Gemini. Ces modèles d’IA doivent servir de base aux futurs “Apple Foundation Models”, qui alimenteront les nouvelles fonctionnalités d’Apple Intelligence, dont un Siri profondément transformé.

« Nous collaborons avec Apple en tant que fournisseur cloud privilégié pour développer la prochaine génération de modèles », a précisé Thomas Kurian, confirmant ainsi que Google jouera un rôle déterminant dans cette évolution.

Un Siri réinventé, plus conversationnel et personnalisé

L’ambition d’Apple est claire : tourner la page d’un assistant vocal jugé en retrait face à ses concurrents. Présentée initialement lors de la WWDC 2024, cette nouvelle génération de Siri doit s’appuyer sur des modèles de langage avancés pour offrir une application beaucoup plus naturelle.

Concrètement, Siri devrait évoluer vers un véritable assistant conversationnel, capable de comprendre le contexte, d’enchaîner des requêtes complexes, d’interagir plus finement avec les applications et d’améliorer sensiblement les recherches et actions du quotidien.

Un calendrier mouvant, mais une sortie maintenue en 2026

Initialement attendue plus tôt, notamment autour d’iOS 26.4, cette refonte a pris du retard. Apple a dû revoir son calendrier interne, en partie en raison de défis techniques liés à la fiabilité et à l’infrastructure nécessaire pour supporter un tel bond technologique.

Malgré ces ajustements, la fenêtre officielle reste inchangée : 2026. Google est venu renforcer cette promesse en évoquant un lancement « plus tard dans l’année », sans davantage de précision.

La WWDC 2026, prévue en juin, devrait constituer une étape clé. Apple y présentera notamment iOS 27, qui pourrait intégrer un premier aperçu du nouveau Siri. Toutefois, son déploiement complet pourrait intervenir dans une mise à jour ultérieure, comme iOS 27.1 ou 27.2.

Des enjeux techniques colossaux

Derrière cette évolution se cache un défi majeur : la puissance de calcul. Apple privilégie son infrastructure interne baptisée Private Cloud Compute, mais pourrait s’appuyer en parallèle sur les serveurs de Google pour absorber la demande.

Cette approche hybride permettrait d’assurer une experience fluide dès le lancement, alors que l’entreprise anticipe une utilisation massive de ce Siri nouvelle génération.

Un partenariat aux contours encore flous

Si Google est désormais présenté comme un « client clé » et partenaire stratégique, les détails opérationnels restent encore limités. La répartition exacte entre les infrastructures d’Apple et celles de Google, tout comme le rôle précis de Gemini dans les interactions quotidiennes de Siri, n’ont pas été entièrement clarifiés.

Une WWDC 2026 sous haute tension

L’édition 2026 de la WWDC s’annonce particulièrement scrutée. Au-delà des annonces logicielles, elle pourrait marquer un tournant symbolique pour Apple, alors que Tim Cook doit prochainement céder sa place à John Ternus.

Dans ce contexte, la présentation même partielle du nouveau Siri revêt une importance stratégique majeure. Elle doit démontrer la capacité d’Apple à revenir dans la course à l’intelligence artificielle, face à une concurrence déjà bien installée.

Une transformation attendue de longue date

Après plusieurs reports et une attente prolongée depuis son annonce initiale, Siri s’apprête à vivre sa mutation la plus importante depuis son lancement. L’intégration de Gemini et le recours accru au cloud marquent un changement de paradigme pour Apple, historiquement attaché au traitement local des données.

L’année 2026 pourrait ainsi marquer un tournant décisif pour l’assistant vocal, appelé à devenir l’un des piliers de l’écosystème Apple dans l’ère de l’intelligence artificielle générative.

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