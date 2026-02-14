14 février 2026 à 08h27 par Philippe

Apple et le pari Gemini : la refonte de Siri repoussée à iOS 27 ?

Annoncé en grande pompe à l’été 2024, le « nouveau Siri » devait incarner la réponse d’Apple à la déferlante de l’intelligence artificielle générative. Deux ans plus tard, l’assistant vocal lancé en 2011 reste pourtant en chantier. Initialement pressenti pour faire ses débuts avec iOS 26.4 au printemps, il pourrait finalement être repoussé à iOS 26.5, voire attendre iOS 27 à l’automne. En coulisses, les tests ne seraient pas à la hauteur des ambitions affichées.

Une promesse maintenue pour 2026, mais un calendrier qui glisse

Officiellement, Apple n’a jamais promis une sortie avec iOS 26.4. La firme s’est contentée d’évoquer un lancement « en 2026 » pour la refonte majeure de son assistant. Un engagement qu’elle continue de marteler publiquement, malgré les révélations successives évoquant des retards internes.

Depuis plusieurs mois, les rumeurs tablaient pourtant sur une première bêta dès la fin février avec iOS 26.4. Selon les informations publiées par Bloomberg et son journaliste Mark Gurman, ce scénario serait aujourd’hui compromis. Plutôt qu’un lancement clair et massif, Apple envisagerait un déploiement progressif des nouveautés sur plusieurs mises à jour : quelques briques avec iOS 26.5 en mai, le reste avec iOS 27 en septembre.

Difficile de parler d’un « nouveau report » au sens strict, puisque la date publique reste 2026. Mais en interne, l’objectif officieux de mars semble s’éloigner.

Des tests internes jugés insuffisants

La refonte de Siri est un chantier sensible pour Cupertino. En interne, plusieurs équipes auraient signalé des performances décevantes lors des phases de test : lenteurs, incompréhensions de requêtes complexes, difficultés à enchaîner plusieurs actions. Certains développeurs évoqueraient même un système « trop poussif » pour être livré en l’état.

Le cœur du problème résiderait dans l’ambition même du projet. Apple ne cherche pas simplement à moderniser l’interface de Siri, mais à transformer en profondeur son architecture. L’assistant doit devenir capable de comprendre le contexte personnel de l’utilisateur (messages, e-mails, fichiers, habitudes) afin d’exécuter des actions précises.

Sur le papier, les scénarios sont séduisants : retrouver un podcast partagé par SMS et le lancer instantanément, modifier une image puis l’envoyer à un contact en une seule commande vocale, ou encore résumer une page web affichée à l’écran. En pratique, ces fonctions ne seraient pas encore suffisamment fiables.

Les « App Intents », ces modules permettant à Siri d’interagir en profondeur avec les applications, accusent notamment du retard. Les tests révéleraient des erreurs d’interprétation, des coupures lorsque l’utilisateur parle trop vite, et des enchaînements imparfaits entre différentes tâches. Autre anomalie : le nouveau Siri basculerait parfois vers son intégration actuelle avec OpenAI et ChatGPT au lieu d’utiliser ses propres modèles, même lorsqu’il devrait en être capable.

Le virage stratégique vers Gemini

Au-delà des difficultés techniques, cette refonte marque un tournant stratégique. Après avoir longtemps privilégié une approche interne, Apple a officialisé en janvier un partenariat avec Google. Les nouveaux modèles de Siri s’appuieront en partie sur une déclinaison de Gemini, intégrée à l’architecture maison baptisée « Apple Foundation Models ».

Ce choix traduit une volonté claire : combler rapidement l’écart avec les assistants dopés aux grands modèles de langage, qu’il s’agisse de ChatGPT, Gemini ou Claude. L’approche hybride initialement envisagée mêlant ancien Siri et briques de LLM aurait montré ses limites. Apple viserait désormais une base beaucoup plus largement fondée sur un modèle conversationnel avancé.

À terme, avec iOS 27, l’objectif serait de proposer une expérience proche d’un véritable chatbot intégré au système, capable de mémoriser les échanges précédents et d’interagir en profondeur avec Mail, Calendrier ou Safari. Une évolution structurelle, bien au-delà d’une simple mise à jour.

Un lancement en deux temps… ou un grand basculement à l’automne ?

La question est désormais stratégique : faut-il distiller quelques fonctions dès le printemps, au risque de proposer une version incomplète, ou attendre iOS 27 pour dévoiler une refonte cohérente et pleinement aboutie ?

Historiquement, Apple privilégie des cycles annuels bien rodés, avec de grandes annonces à l’automne. Un déploiement morcelé surprendrait dans ce contexte. Attendre iOS 27 pour présenter une vision unifiée de l’iPhone centrée sur l’IA générative aurait une logique industrielle et marketing plus forte.

Plusieurs fonctionnalités seraient malgré tout en test dans iOS 26.5 : recherche web enrichie et résumée par IA, génération d’images plus avancée, amélioration des réponses de Siri sans modification majeure de l’interface. En revanche, la personnalisation poussée du profil utilisateur et la dimension conversationnelle de type chatbot pourraient être repoussées.

Un enjeu d’image autant que technologique

Siri est devenu, au fil des années, le symbole du retard d’Apple dans l’IA. Face à l’offensive rapide de ses concurrents, la firme de Cupertino joue gros. Les marchés financiers ont d’ailleurs réagi nerveusement aux révélations sur les retards internes, preuve que le dossier dépasse le simple cadre logiciel.

Pour autant, Apple conserve un atout majeur : son écosystème. En 2025, la marque a réussi à s’imposer en tête du marché mondial des smartphones, portée par ses iPhone 17, 17 Pro et 17 Pro Max. Mais à moyen terme, l’intégration réussie d’une IA véritablement intelligente pourrait devenir un levier décisif de renouvellement.

La promesse d’un Siri profondément transformé en 2026 est donc maintenue. La question porte désormais sur le tempo choisi par Apple : amorcer l’évolution progressivement dès le printemps, ou réserver la véritable transformation pour l’automne, à l’occasion du lancement d’iOS 27. Une chose est sûre : pour Apple, il ne s’agit plus simplement d’améliorer un assistant vocal, mais de redéfinir sa place dans la course à l’intelligence artificielle.

