22 janvier 2026 à 07h05 par Philippe

iOS 27 marquera l'arrivée d'un Siri nouvelle génération, motorisé par l'IA de Google

Pendant des mois, Apple a martelé un message clair. L’entreprise n’entendait pas suivre la voie de ChatGPT ou Gemini. À l’issue de la WWDC 2025, Craig Federighi et Greg Joswiak avaient multiplié les interviews pour défendre une vision singulière de l’intelligence artificielle. Selon eux, Apple ne voulait pas créer un chatbot conversationnel universel, mais intégrer l’intelligence « en profondeur » dans le système d’exploitation, sans passer par une interface de discussion dédiée. « Nous ne faisons pas de chatbot », affirmait alors Craig Federighi.

Quelques mois plus tard, ce positionnement apparaît largement remis en question. D’après plusieurs sources concordantes, dont Bloomberg et Mark Gurman, Apple préparerait bel et bien une refonte radicale de Siri, destinée à transformer l’assistant en un véritable chatbot, profondément intégré à iOS 27, iPadOS 27 et macOS 27.

Un revirement stratégique assumé en interne

En interne, ce projet porterait le nom de code « Campos ». Il ne s’agirait pas d’une simple évolution cosmétique de Siri, mais d’un changement d’architecture complet. L’interface actuelle de l’assistant serait remplacée par une logique conversationnelle continue, capable de dialoguer librement avec l’utilisateur, à l’écrit comme à l’oral, à la manière des grands modèles génératifs actuels.

Le nom Siri serait conservé pour le grand public, mais la promesse serait profondément différente. L’assistant deviendrait capable de répondre à des questions complexes, d’expliquer des concepts, de résumer des contenus, de rechercher sur le web, d’analyser des documents ou encore de traiter des images. Surtout, il pourrait être invoqué à tout moment, dans n’importe quelle application, sans rupture d’usage, en tenant compte du contexte affiché à l’écran.

Concrètement, si un utilisateur consulte une page web, il pourra demander à Siri d’en faire un résumé sans préciser l’application ni l’URL. L’assistant saura déjà où il se trouve et ce qu’il est en train de lire.

Une technologie largement issue de Google

Ce virage est rendu possible par un choix technologique majeur. Apple aurait conclu un accord stratégique avec Google afin d’utiliser ses modèles Gemini pour motoriser la nouvelle version de Siri. Selon Bloomberg, Campos s’appuierait sur une version haut de gamme de ces modèles, aux capacités comparables à celles de Gemini 3, intégrés sous l’appellation interne « Apple Foundation Models version 11 ».

Ce partenariat constitue une reconnaissance implicite des limites actuelles des modèles maison d’Apple. Après le lancement mitigé d’Apple Intelligence en 2024, la firme aurait constaté que ses technologies internes n’étaient pas suffisamment performantes pour tenir les promesses avancées à l’époque.

En s’appuyant sur l’infrastructure et les processeurs spécialisés de Google, notamment les TPU Tensor, Apple viserait un saut qualitatif rapide, quitte à rompre avec son discours traditionnel d’indépendance technologique.

La question sensible de la confidentialité des données

Ce choix soulève toutefois de lourdes interrogations en matière de protection des données personnelles. Jusqu’ici, Apple mettait en avant ses serveurs Private Cloud Compute comme une garantie de confidentialité, même pour les traitements IA avancés. Avec Campos, une partie significative du traitement pourrait être opérée directement sur les serveurs de Google.

Cela impliquerait potentiellement un accès élargi aux données stockées sur l’iPhone, notamment Photos, Mail, Messages, Musique ou TV. Une situation radicalement différente de l’intégration actuelle de ChatGPT dans iOS, qui impose à l’utilisateur de valider explicitement chaque requête et chaque partage d’information.

Apple assure en interne avoir conçu Campos de manière modulaire, afin de pouvoir changer de modèle à terme, que ce soit pour revenir à ses propres technologies ou pour s’adapter à des contraintes géopolitiques, notamment sur le marché chinois où Apple Intelligence n’est toujours pas déployée.

iOS 26.4 comme étape intermédiaire

Avant l’arrivée de ce nouveau Siri conversationnel à l’automne 2026 avec iOS 27, Apple prévoit une étape intermédiaire dès le printemps, avec iOS 26.4. Cette version introduira enfin le Siri « amélioré » promis depuis 2024.

Cette déclinaison reposera sur une version antérieure des modèles de fondation, baptisée version 10, également basée sur Gemini mais avec des capacités plus limitées. Elle fonctionnera sur du hardware Apple et sur les serveurs Private Cloud Compute, avec un accent mis sur la confidentialité.

Les améliorations porteront principalement sur la compréhension de requêtes complexes impliquant plusieurs sources de données, comme les mails, le calendrier ou les rappels. En revanche, cette version ne proposera pas encore de véritable capacité de rédaction longue ou de conversation libre comparable à ChatGPT.

Un assistant plus proactif et contextuel

Apple prévoit également d’introduire de nouvelles fonctions dès 2026, comme la capacité pour Siri de se souvenir des échanges précédents et d’agir de manière proactive. L’assistant pourra par exemple suggérer de partir plus tôt pour attraper un vol, en croisant les données de calendrier, de localisation et de trafic.

À plus long terme, Campos serait capable d’analyser en permanence les fenêtres ouvertes, le contenu affiché à l’écran et les habitudes de l’utilisateur, afin de proposer des actions pertinentes, de piloter les réglages du système ou de déclencher des fonctions clés comme les appels, les minuteurs ou l’appareil photo.

Apple comble enfin son retard dans la course à l’IA

Avec Campos, Apple reconnaît implicitement son retard face à ses principaux concurrents dans le domaine de l’intelligence artificielle générative. Là où Google, OpenAI et Anthropic ont imposé leurs chatbots comme des outils du quotidien, la firme de Cupertino a longtemps privilégié une approche prudente et fragmentée.

Ce changement de cap marque une inflexion majeure de sa stratégie logicielle. En transformant Siri en un chatbot profondément intégré au système, Apple cherche désormais à conjuguer le meilleur des deux mondes, la puissance des grands modèles conversationnels et une intégration native inégalée au cœur de ses appareils.

L’automne 2026 pourrait ainsi marquer l’un des tournants les plus importants de l’histoire de Siri depuis son lancement en 2011.

