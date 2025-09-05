05 septembre 2025 à 08h36 par La rédaction | 05 septembre 2025 à 11h05

Google Maps muscle sa navigation : les Live Updates arrivent pour ne plus jamais perdre son itinéraire

Google teste une nouvelle fonctionnalité sur Android qui pourrait bien changer l’expérience de navigation : les mises à jour en direct, ou Live Updates. Objectif : mettre fin à la frustration des trajets interrompus par une simple mauvaise manipulation et rendre Google Maps encore plus indispensable au quotidien.

Une frustration universelle enfin prise en compte

Qui n’a jamais effacé par mégarde la notification de navigation de Google Maps en plein trajet ? En un geste, le précieux itinéraire disparaît, obligeant à rouvrir l’application, ressaisir la destination et relancer le calcul du parcours. Une opération agaçante, voire stressante, surtout en pleine circulation.

Conscient de ce point faible, Google a discrètement entamé des tests pour corriger ce problème. Selon les découvertes d’Android Authority, une nouvelle fonction baptisée Live Updates permettrait de sauvegarder temporairement les sessions de navigation et de les reprendre en un instant.

Les « Live Updates » : un widget de navigation persistant

Inspirées des Live Activities de l’iPhone, ces mises à jour en direct affichent en continu les informations essentielles de votre trajet, même si l’application Google Maps est fermée ou si la notification principale a été supprimée.

Concrètement, l’utilisateur verrait apparaître un widget dynamique et interactif dans la barre d’état, sur l’écran verrouillé, voire sur l’écran d’accueil. Ce panneau affiche :

l’heure d’arrivée estimée,

la progression du trajet,

les conditions de circulation en direct,

et surtout la prochaine manœuvre à effectuer (flèche directionnelle, distance, etc.).

Un simple appui sur ce widget rouvre Google Maps avec tous les détails du parcours. Un bouton « Quitter » permet aussi de mettre fin à la navigation.

Une expérience de conduite plus fluide

Avec cette innovation, Google Maps répond à plusieurs irritants majeurs de ses utilisateurs :

Reprise instantanée : plus besoin de ressaisir l'adresse de destination.

Conservation du contexte : l'application garde en mémoire les données de trafic et les recalculs d'itinéraires.

Réduction du stress : une fausse manipulation n'interrompt plus la navigation.

Multitâche facilité : répondre à un message, changer de musique ou gérer des notifications ne met plus en péril le guidage en cours.

Pour les automobilistes, c’est une sécurité supplémentaire : l’itinéraire reste toujours visible, sans risque de se perdre en cas de distraction numérique.

Déploiement progressif avec Android 16

Les Live Updates font partie des nouveautés majeures introduites par Android 16. Actuellement, seuls quelques utilisateurs de smartphones Pixel et Samsung, équipés de la bêta QPR2, semblent y avoir accès. Ce test limité laisse penser que Google affine encore l’expérience avant un déploiement plus large, probablement lors de la sortie officielle d’Android 16 QPR1.

Certaines interfaces personnalisées comme One UI 8 (Samsung) ou HyperOS 3.0 (Xiaomi) devraient également intégrer la fonctionnalité, parfois avec leurs propres adaptations.

Une offensive plus large sur la fiabilité de la navigation

Ces tests s’inscrivent dans une dynamique plus large d’amélioration de Google Maps. Récemment, l’application a introduit une option exploitant des balises Bluetooth dans les tunnels, permettant de maintenir le guidage même en l’absence de signal GPS.

En combinant ces avancées, Google vise un objectif clair : rendre la navigation ininterrompue, même dans des environnements complexes, et renforcer la confiance des conducteurs. Une stratégie qui rapproche Maps d’un compagnon de route « infaillible », bien au-delà du simple calcul d’itinéraires.

Une petite révolution en préparation

Bien que la fonction soit encore en phase de test, tout laisse penser qu’elle deviendra rapidement incontournable. En offrant un guidage résilient et toujours accessible, Google Maps améliore son ergonomie mais aussi la sécurité des trajets.

Si les Live Updates se généralisent, il sera bientôt difficile d’imaginer la navigation sans elles. Une « mise à jour de confort » qui, paradoxalement, pourrait bien devenir une nécessité.

