12 décembre 2025

iFixit lance son application mobile sur Android et iOS pour aider à réparer les smartphones plus facilement

Dix ans après sa création, iFixit franchit enfin une étape décisive : le service de réparation le plus connu au monde s’invite sur Android et iOS avec une application qui ambitionne de transformer n’importe quel utilisateur en réparateur capable d’entretenir son smartphone, de diagnostiquer ses faiblesses et, si besoin, de remplacer lui-même les composants. Un nouveau chapitre dans la philosophie “réparer plutôt que jeter”, alors que le prix des téléphones atteint aujourd’hui des sommets.

Une réponse à l’explosion du prix des smartphones

Le marché du mobile n’a jamais été aussi coûteux. Face à des appareils dépassant allègrement les 1000 euros, les utilisateurs sont de moins en moins enclins à remplacer leur smartphone au moindre dysfonctionnement. Économies obligent, écologie en tête, la réparation personnelle s’impose comme une alternative crédible et iFixit en est devenu le porte-étendard.

Avec ses tutoriels détaillés, ses kits d’outils et son immense catalogue de pièces détachées, la plateforme a façonné une nouvelle culture du “do it yourself” électronique. L’application officialise aujourd’hui cette mutation.

Une application pensée comme un atelier de réparation de poche

Depuis un smartphone, l’utilisateur accède désormais en un clic à l’ensemble des guides de réparation, au catalogue complet des pièces certifiées et à des outils numériques conçus pour évaluer et anticiper l’état de santé de son appareil.

L’interface n’est pas qu’un simple miroir de son site web : elle se veut un compagnon d’entretien, capable de centraliser tutoriels, commandes, conseils et diagnostics.

La batterie, première cible : comprendre son usure avant la panne

Parmi les toutes nouvelles fonctionnalités, l’outil de diagnostic de batterie constitue l’un des piliers de l’application.

Alors que les systèmes Android et iOS commencent tout juste à afficher nombre de cycles et pourcentage de santé, iFixit pousse l’analyse bien plus loin : graphiques d’usure, tendances, recommandations et notifications anticipées en cas de remplacement imminent.

Le fonctionnement reste toutefois en bêta : les constructeurs ne fournissent pas toujours l’accès aux données nécessaires, obligeant parfois l’utilisateur à importer manuellement un fichier de diagnostic. Une contrainte encore imparfaite, mais qui ouvre déjà la voie à un entretien plus proactif.

Fixbot : l’intelligence artificielle qui répare avec vous

La star de cette nouvelle application, c’est Fixbot.

Formé sur des milliers de guides, vidéos et données techniques d’iFixit, ce chatbot d’IA répond aux questions, propose des solutions, explique une procédure étape par étape et adapte ses instructions au niveau de l’utilisateur.

Il suffit de décrire le problème : un écran cassé, un bouton récalcitrant, une batterie qui fond trop vite pour que l’assistant détaille précisément les gestes à effectuer, les erreurs à éviter et les outils nécessaires.

L’application permet déjà d’interagir à l’oral, pratique quand on a les mains dans le téléphone ouvert. Une version premium est prévue, avec diagnostic vocal et même visuel via l’appareil photo du smartphone.

Une boîte à outils complète pour prolonger la durée de vie des appareils

Au-delà de la réparation, iFixit veut développer une nouvelle habitude : l’entretien régulier.

L’application regroupe ainsi des conseils personnalisés pour optimiser la batterie, dépoussiérer les composants internes ou identifier les premiers signes d’usure. Elle ambitionne de réduire ces pannes qui auraient pu être évitées, celles qui conduisent trop facilement à un remplacement prématuré.

Un geste pour l’environnement… et un marché en plein essor

Le lancement de cette application s’inscrit dans un moment clé : celui du droit à la réparation, des régulations environnementales et d’une prise de conscience générale autour des déchets électroniques.

L’application veut inverser cette tendance, en offrant à chacun un outil simple, portable et accessible pour réduire la montagne croissante de smartphones jetés chaque année.

Une étape stratégique pour iFixit

La création obligatoire d’un compte ouvre pour l’entreprise un nouveau levier de fidélisation. Mais surtout, l’intégration de services intelligents (diagnostics, notifications, IA) prépare une nouvelle ère où l’entretien sera aussi central que la réparation elle-même.

