11 février 2026 à 00h00 par La rédaction

iOS 26.2.1 : la mise à jour qui devait corriger les bugs en crée de nouveaux

Déployée discrètement fin janvier, iOS 26.2.1 devait avant tout jouer un rôle de consolidation. Cette mise à jour intermédiaire d’Apple avait pour mission principale de corriger plusieurs bugs résiduels d’iOS 26.2 et d’assurer la prise en charge du nouvel AirTag de deuxième génération. Mais pour une partie limitée d’utilisateurs, l’installation a produit l’effet inverse, introduisant une série de dysfonctionnements parfois pénalisants au quotidien.

Une vague de témoignages inquiétants sur les forums et réseaux sociaux

Les premières alertes sont apparues quelques jours après le déploiement de la mise à jour. Repérés notamment par Mac Observer, plusieurs témoignages publiés sur les forums officiels d’Apple et sur Reddit font état de problèmes de stabilité, de performances et de connectivité apparus après l’installation d’iOS 26.2.1.

Parmi les dysfonctionnements les plus fréquemment rapportés figurent des applications qui se ferment de manière inopinée, des gels prolongés de l’interface, des ralentissements généralisés et, plus préoccupant encore, des pertes de connexion au réseau mobile. Certains utilisateurs évoquent également une chute brutale de l’autonomie, avec des iPhone se déchargeant anormalement vite, y compris en usage modéré.

Sur le forum d’assistance d’Apple, un utilisateur explique que son iPhone est devenu difficilement exploitable, la majorité des applications se bloquant ou refusant de fonctionner correctement. La suppression d’applications et de fichiers, tentée comme solution de dépannage, n’aurait apporté aucune amélioration notable. D’autres témoignages évoquent des cas où l’iPhone ne parvient plus du tout à se connecter au réseau de l’opérateur, rendant les appels et la connexion mobile impossibles.

Des dysfonctionnements variés, parfois critiques

Les problèmes signalés ne se limitent pas aux performances générales. Plusieurs utilisateurs rapportent la disparition soudaine d’onglets Safari, y compris en navigation privée, ainsi que la perte de lieux enregistrés et de favoris dans Apple Maps. Face ID serait également affecté chez certains, avec des échecs d’authentification ou des lenteurs perceptibles, notamment dans des applications tierces.

D’autres dysfonctionnements concernent l’écosystème domotique d’Apple. Des automatisations HomeKit cesseraient de fonctionner correctement, tandis que certaines commandes du centre de contrôle deviendraient inopérantes ou répondraient de manière erratique. Des problèmes d’affichage liés au stockage sont également évoqués, avec des variations inexpliquées de l’espace occupé, pouvant entraîner des ralentissements, des crashs, voire des redémarrages intempestifs sur certains modèles.

Quelques témoignages mentionnent enfin une dégradation de l’expérience photo, avec une latence accrue lors du déclenchement dans l’application Appareil photo, un point particulièrement sensible pour les utilisateurs les plus exigeants.

Un phénomène réel, mais encore contenu

Si la multiplication des retours négatifs suscite l’inquiétude, les chiffres disponibles permettent toutefois de relativiser l’ampleur du problème. Les principaux fils de discussion recensent quelques dizaines à quelques centaines de signalements : environ 140 utilisateurs sur un premier sujet du forum Apple, une quarantaine sur un autre, et un fil Reddit comptabilisant un peu moins de 300 votes positifs accompagnés d’une soixantaine de commentaires.

Ces volumes indiquent que les dysfonctionnements ne concernent qu’une minorité d’iPhone, mais ils suffisent à démontrer qu’il ne s’agit pas de cas isolés. Pour les utilisateurs touchés, l’impact peut être significatif, allant jusqu’à rendre l’appareil difficilement utilisable dans un cadre professionnel ou personnel.

Une mise à jour de transition dans un cycle déjà chargé

Depuis le lancement d’iOS 26, Apple a enchaîné les correctifs afin de stabiliser une version initialement marquée par plusieurs défauts de jeunesse. En novembre, iOS 26.2 introduisait de nouvelles fonctionnalités, comme une personnalisation accrue de l’effet Liquid Glass, des ajustements des scores de sommeil, des alertes de sécurité renforcées ou encore de nouveaux raccourcis dans Apple News. Cette version prolongeait les optimisations amorcées avec iOS 26.1.

iOS 26.2.1, publiée le 26 janvier sans communication particulière, s’inscrivait dans cette logique de maintenance. Outre le support indispensable de l’AirTag 2, la mise à jour devait corriger plusieurs anomalies détectées dans la version précédente.

Apple silencieuse, une correction attendue

À ce stade, Apple n’a publié aucun commentaire officiel concernant ces remontées. La firme n’a ni reconnu publiquement l’existence de ces dysfonctionnements, ni annoncé de correctif spécifique. L’absence de communication laisse les utilisateurs concernés dans l’incertitude, d’autant que le downgrade vers iOS 26.2 n’est plus une option.

Toutefois, plusieurs indices laissent penser qu’une nouvelle mise à jour corrective est imminente. Apple a récemment publié une version release candidate de Xcode 26.3, ce qui suggère que la RC d’iOS 26.3 pourrait être déployée très prochainement. Cette future version devrait logiquement corriger une partie des problèmes signalés avec iOS 26.2.1.

Faut-il installer iOS 26.2.1 ?

Pour les utilisateurs n’ayant pas encore effectué la mise à jour et ne disposant pas du nouvel AirTag 2, la prudence reste de mise. Attendre le déploiement de la prochaine version d’iOS peut permettre d’éviter d’éventuels désagréments, surtout sur un iPhone utilisé quotidiennement pour des usages critiques.

~~~~~~~~

A lire aussi

~~~~~~~~