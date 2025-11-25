25 novembre 2025 à 07h46 par Philippe | 25 novembre 2025 à 08h52

iOS 27 : Apple prépare une mise à jour "Snow Leopard" pour remettre de l'ordre dans l'iPhone

Apple s’apprête à prendre un virage rare dans l’histoire de l’iPhone. Après plusieurs années marquées par un enchaînement de nouveautés visibles, de redesigns ambitieux et de fonctions d’intelligence artificielle encore embryonnaires, la firme de Cupertino s’apprête à marquer une pause. Selon Bloomberg, iOS 27 qui est attendu pour juin 2026, ne sera pas une mise à jour comme les autres. La marque privilégierait la stabilité, les performances et la réécriture en profondeur du système, au détriment de la traditionnelle avalanche de nouveautés.

Un choix qui n’est pas sans rappeler l’un des épisodes les plus marquants de l’histoire d’Apple : Snow Leopard. En 2009, cette version de Mac OS X avait permis à Apple de repartir sur des bases solides après un cycle logiciel instable. Dix-sept ans plus tard, l’iPhone vivrait son propre moment Snow Leopard.

Un constat sévère : iOS 26 aura été l’ère “Leopard” de l’iPhone

L’arrivée d’iOS 26 en septembre 2025 a frappé les esprits. Le nouveau design Liquid Glass, interface translucide et flottante, a été salué pour son audace mais a aussi laissé des traces. De nombreux utilisateurs ont signalé des ralentissements, une autonomie en baisse, des surchauffes, ainsi que des comportements imprévisibles dans AirDrop, AirPlay, le partage de connexion ou les services en arrière-plan.

Les développeurs ont également fait état d’incohérences internes dans le système, de dysfonctionnements persistants et d’un sentiment général de manque de rigueur. Pour Bloomberg, le parallèle est clair. iOS 26 serait à l’iPhone ce que Leopard avait été au Mac : un cycle trop ambitieux, trop chargé, trop instable.

iOS 27 : la mise à jour du grand nettoyage

Selon Mark Gurman, Apple aurait demandé à ses équipes d’ingénierie de revoir le système de fond en comble. L’objectif serait de simplifier, de corriger, de stabiliser et d’optimiser, plutôt que d’empiler des fonctionnalités supplémentaires.

Apple réécrirait plusieurs couches d’iOS, traquerait les lignes de code obsolètes et passerait au crible les comportements anormaux. L’ambition est de prévenir les blocages, de limiter la consommation énergétique, de réduire la surchauffe et d’améliorer la fiabilité de toutes les fonctions critiques du quotidien. AirDrop, AirPlay, la gestion de réseau, la synchronisation iCloud ou encore la fluidité générale sont ciblés.

Il ne s’agirait donc pas d’une mise à jour spectaculaire en surface, mais d’un renforcement structurel. Une philosophie plus proche d’iOS 12, dernière version à avoir donné la priorité à la fiabilité avant les effets d’annonce.

La stabilité comme priorité pour tout l’écosystème Apple

La stratégie ne concernerait pas que l’iPhone. Bloomberg évoque un virage global. macOS 27, iPadOS 27, watchOS, tvOS et visionOS adopteraient la même ligne directrice.

Apple aurait décidé de consolider les fondations de tous ses systèmes avant une nouvelle phase d’innovations majeures. Une décision stratégique à l’heure où la marque prépare de nouveaux produits, dont l’iPhone pliant attendu en septembre 2026, des projets domotiques avancés et même ses premières incursions dans la robotique personnelle.

Pour soutenir ce futur matériel, il fallait un système plus fiable, plus léger, plus cohérent et mieux optimisé.

L’intelligence artificielle reste la seule vraie nouveauté majeure

Si iOS 27 sera allégé en nouveautés classiques, il ne restera pas pour autant immobile. Apple ne peut se permettre de prendre du retard dans la course à l’intelligence artificielle. L’entreprise devrait donc faire de l’IA la grande nouveauté de 2026.

Les premières évolutions arriveront dès le printemps avec iOS 26.4, accompagné d’une nouvelle version de Siri basée sur un modèle génératif coconstruit avec Google, proche de ChatGPT ou Gemini. Ce modèle tournerait en partie sur l’infrastructure cloud privée d’Apple pour garantir la confidentialité.

Avec iOS 27, Apple passerait à la vitesse supérieure. L’intégration d’Apple Intelligence devrait s’étendre à l’ensemble du système et des applications. Bloomberg évoque un moteur de recherche intelligent intégré au système. Apple préparerait également un agent IA dans l’application Santé, intégré à un futur service Apple Health Plus, capable d’analyser les données vitales complexes de l’utilisateur.

Ajustements du Liquid Glass et nouveautés ciblées

Même si l’objectif n’est pas de repenser une nouvelle fois l’interface, Apple devrait apporter des ajustements au Liquid Glass introduit dans iOS 26. L’interface pourrait être légèrement allégée, plus fluide et plus lisible. Plusieurs améliorations ciblées seraient également prévues pour les entreprises et pour certains marchés émergents qui réclament des fonctions spécifiques.

L’idée n’est pas de geler iOS 27, mais d’en faire une mise à jour plus sobre, plus utile, plus durable.

Un tournant nécessaire avant une année 2026 très chargée

Apple prépare une année charnière. Le lancement du premier iPhone pliant, prévu pour la rentrée 2026, nécessitera une base logicielle irréprochable. L’essor de l’IA générative transformera profondément Siri, la recherche, la santé numérique et la productivité sur iPhone.

iOS 27 posera donc les fondations de cette nouvelle décennie logicielle. Loin d’être un simple “ralentissement”, il s’agirait d’un retour aux fondamentaux. Moins de poudre aux yeux, plus de fiabilité. Moins de risques de bugs, plus d’efficacité. Moins d’effets de manche, plus de rigueur.

Pour les utilisateurs, ce changement pourrait être la meilleure nouvelle de ces dernières années. Après des cycles marqués par la complexité croissante et les problèmes de performance, iOS 27 promet un iPhone plus stable, plus endurant et mieux préparé à l’avenir.