iPhone Fold : pourquoi Apple retarde son premier smartphone pliant à 2027

Apple prendrait davantage de temps que prévu pour finaliser son tout premier iPhone pliant. D’après un rapport de la banque d’investissement japonaise Mizuho Securities, relayé par le média coréen The Elec, la commercialisation de ce modèle attendu pourrait être repoussée à 2027. Une décision qui s’expliquerait par des difficultés de conception, notamment autour de la charnière qui est un élément crucial sur ce type d’appareil.

Un projet ambitieux, mais encore inachevé

Prévu à l’origine pour 2026, l’iPhone pliant (souvent surnommé iPhone Fold) ne serait pas encore prêt à entrer en production de masse. Apple chercherait toujours à valider certains aspects du design avant de donner le feu vert à ses fournisseurs, en particulier à Samsung Display, qui doit produire les dalles pliantes.

« Apple prend plus de temps que prévu pour finaliser des éléments essentiels, comme la charnière, afin d’assurer la meilleure expérience utilisateur possible », explique Mizuho Securities dans la note citée par The Elec.

Résultat : les prévisions de production d’écrans pour ce modèle ont été revues à la baisse, passant de 13 millions à environ 9 millions d’unités, ce qui pourrait se traduire par un volume d’appareils réduit, entre 5 et 7 millions de smartphones pliants lors de la première année de lancement.

Une fiche technique prometteuse : format livre, double écran et finesse record

Le futur iPhone pliant reprendrait le format “livre” popularisé par Samsung avec son Galaxy Z Fold. Selon les fuites, il embarquerait :

un écran intérieur de 7,58 pouces,

un écran externe plus compact de 5,38 pouces, proche du format des anciens iPhone mini,

une épaisseur record de seulement 4,5 mm une fois déplié, ce qui en ferait l’un des pliants les plus fins du marché.

Apple aurait également réussi à gommer la pliure centrale, quasiment imperceptible au toucher ce qui est un défi majeur pour tous les constructeurs de smartphones pliants.

Autre particularité : la firme de Cupertino abandonnerait Face ID sur ce modèle pour des raisons de compacité, préférant intégrer Touch ID dans le bouton d’allumage, comme sur l’iPad Air. À l’arrière, le module photo accueillerait deux capteurs de 48 Mpx (grand-angle et ultra grand-angle), tandis que la caméra frontale atteindrait 18 Mpx.

Sous le capot : A20 Pro, 12 Go de RAM et 5 000 mAh de batterie

Pour soutenir les usages avancés liés au multitâche et à l’intelligence artificielle, l’iPhone Fold embarquerait la puce A20 Pro gravée en 2 nm, succédant à l’A19 Pro des modèles 2025. Cette nouvelle architecture offrirait des performances nettement supérieures tout en améliorant l’efficacité énergétique.

Côté endurance, Apple prévoirait une batterie de 5 000 à 5 500 mAh, épaulée par une puce 5G maison visant à renforcer l’autonomie. La mémoire vive atteindrait 12 Go de RAM, soit le même niveau que les iPhone 17 Pro et iPhone Air.

Un prix à la hauteur de l’innovation

Comme souvent chez Apple, l’innovation aura un prix. Selon les projections de Mizuho, l’iPhone Fold serait proposé entre 2 100 et 2 300 dollars hors taxes aux États-Unis, soit potentiellement au-delà de 2 400 euros sur le marché européen.

Un tarif supérieur à celui du Galaxy Z Fold 7 de Samsung (vendu entre 2 099 € et 2 199 €), mais cohérent avec la stratégie premium de la marque.

Un calendrier de lancement réorganisé

L’arrivée du premier iPhone pliant pourrait profondément modifier le calendrier de lancement des futurs iPhone. Mizuho Securities évoque une présentation en deux temps :

Septembre 2026 : lancement des iPhone 18 Pro, 18 Pro Max, de la seconde génération d’iPhone Air, et potentiellement du modèle pliant.

: lancement des iPhone 18 Pro, 18 Pro Max, de la seconde génération d’iPhone Air, et potentiellement du modèle pliant. Printemps 2027 : sortie des iPhone 18 et 18e, modèles plus accessibles.

Cette stratégie viserait à éviter la saturation du marché et à mieux répartir les ventes dans l’année.

Vers une deuxième génération plus abordable en 2027

Selon Mizuho, Apple travaillerait déjà sur une seconde génération d’iPhone pliant, prévue pour l’automne 2027, qui serait moins chère afin de séduire un public plus large. Ce modèle accompagnerait la gamme iPhone 19, qui célébrera les 20 ans de l’iPhone avec un design et des technologies renouvelées.

L’entreprise californienne étudierait aussi la possibilité d’un MacBook pliable de 18,9 pouces, mais ce projet n’aboutirait pas avant 2028 ou 2029.

Apple joue la carte du perfectionnisme

Avec un retard possible d’un an, Apple confirme son approche traditionnelle : ne pas être le premier, mais le plus abouti.

Là où Samsung, Google ou Honor multiplient les itérations, la firme de Cupertino préfère peaufiner chaque détail pour offrir un produit durable et sans compromis.

« Apple veut s’assurer que son premier pliant marquera un tournant, pas une simple expérimentation », analyse un expert du secteur cité par The Elec.

En somme, le premier iPhone pliant pourrait bien être l’un des projets les plus ambitieux de la marque depuis des annéesmais il faudra s’armer de patience avant de le voir arriver dans les Apple Store.

