28 mars 2026 à 08h51 par Philippe

iPhone : Apple prépare-t-il un saut inédit vers les 200 mégapixels ?

Longtemps resté fidèle à une approche mesurée de la photographie mobile, Apple pourrait s’apprêter à franchir un cap majeur. Selon plusieurs fuites concordantes issues de la chaîne d’approvisionnement, la firme de Cupertino testerait actuellement un capteur photo de 200 mégapixels destiné à un futur iPhone attendu à l’horizon 2027. Une évolution qui marquerait un tournant stratégique, autant technologique que marketing.

Une rupture dans la stratégie historique d’Apple

Depuis l’introduction des capteurs 48 mégapixels avec l’iPhone 14 Pro, Apple a privilégié une progression maîtrisée, misant davantage sur le traitement logiciel que sur la course aux pixels. Une philosophie qui lui a permis de rivaliser avec les meilleurs photophones du marché, malgré une fiche technique moins impressionnante sur le papier.

Pendant ce temps, l’écosystème Android a largement adopté les capteurs 200 mégapixels, popularisés notamment par Samsung dès 2023, puis repris par des constructeurs comme Xiaomi, OPPO ou encore Vivo.

Apple accuse ainsi un certain retard en matière de résolution brute. Mais cette situation pourrait évoluer rapidement.

Un capteur 200 mégapixels en test, plus grand et plus ambitieux

D’après les informations relayées par le leaker Digital Chat Station, Apple étudierait l’intégration d’un capteur de 200 mégapixels au format 1/1,12 pouce. Il s’agirait tout simplement du capteur le plus grand et le plus défini jamais envisagé par la marque.

Ce module pourrait être basé sur le Sony LYT-901, un capteur encore inédit sur le marché mais attendu sur certains modèles Android haut de gamme. À titre de comparaison, les iPhone actuels se limitent à des capteurs de 48 mégapixels avec une taille inférieure (environ 1/1,28 pouce pour les modèles Pro récents).

Autrement dit, Apple ne se contenterait pas de quadrupler la résolution : la firme chercherait aussi à augmenter significativement la surface du capteur, un facteur déterminant pour la qualité d’image.

Au-delà des mégapixels, des gains concrets en photo

Si la course aux mégapixels peut sembler avant tout marketing, elle s’accompagne néanmoins d’avantages bien réels lorsqu’elle est correctement exploitée.

L’un des principaux atouts repose sur la technologie du pixel binning, qui consiste à fusionner plusieurs pixels en un seul afin de capter davantage de lumière. Résultat : des photos plus lumineuses et plus détaillées, notamment en conditions nocturnes.

Un capteur 200 mégapixels permettrait également :

de capturer des images extrêmement détaillées en plein jour ;

d’améliorer les possibilités de recadrage sans perte de qualité ;

de proposer des zooms numériques avancés (2x, voire 4x) sans dégradation visible.

Cette approche, déjà exploitée par plusieurs fabricants Android, pourrait permettre à Apple de simplifier son module photo en réduisant le recours à certains téléobjectifs, tout en améliorant les performances globales.

Un enjeu stratégique pour Apple

L’arrivée d’un tel capteur ne répond pas uniquement à une logique technique. Elle s’inscrit aussi dans une bataille d’image face à une concurrence particulièrement agressive.

Aujourd’hui, des modèles comme ceux de Huawei ou d’OPPO dominent régulièrement les classements spécialisés, notamment ceux du laboratoire DXOMark. Pourtant, les iPhone récents malgré leurs “seuls” 48 mégapixel, continuent de figurer parmi les références du marché.

Adopter un capteur 200 mégapixels permettrait donc à Apple de combler un écart perçu par le grand public, tout en consolidant sa position sur le segment premium.

Un calendrier encore incertain

Malgré l’insistance des rumeurs, rien n’indique une arrivée imminente. Les informations actuelles pointent vers un lancement au plus tôt en 2027, possiblement avec un modèle de type “iPhone 19 Pro” ou une édition anniversaire marquant les 20 ans de l’iPhone.

D’ici là, Apple pourrait introduire d’autres innovations intermédiaires, comme un diaphragme mécanique variable dès la génération 2026, ou encore le développement de ses propres capteurs en partenariat avec Samsung.

Design, contraintes et arbitrages

Reste une question majeure : celle de l’intégration. Un capteur plus grand implique un module photo plus imposant, au risque d’accentuer encore la protubérance déjà marquée des iPhone actuels.

Un compromis délicat pour Apple, dont l’identité repose en partie sur la finesse et la sobriété du design. Contrairement à certains concurrents qui assument des blocs photo massifs, la marque devra trouver un équilibre entre performance et esthétique.

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