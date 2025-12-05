05 décembre 2025 à 08h02 par Philippe

L'iPhone 17 affole les compteurs : Apple se prépare à battre tous ses records

Après une année 2024 marquée par la transition vers Apple Intelligence et un cycle iPhone 16 qui avait laissé les analystes prudents, Apple opère un retour en force impressionnant. L’iPhone 17, lancé mi-septembre, fait l’unanimité dans la presse comme auprès des consommateurs. La demande est telle que le modèle standard connaît régulièrement des ruptures de stock, un signe avant-coureur de la dynamique exceptionnelle que confirme aujourd’hui le cabinet IDC.

Une croissance sans équivalent sur un marché stagnant

Dans un contexte où le marché mondial ne progresse que de 1,5 %, Apple fait figure d’exception. IDC estime désormais que la firme américaine expédiera plus de 247,4 millions d’iPhone en 2025, établissant un record absolu pour la marque qui fait mieux encore que l’ère iPhone 13. Cette envolée représente une croissance annuelle de 6,1 %, très au-dessus de la tendance générale.

Le succès ne se traduit pas uniquement en volumes. Selon IDC, les revenus liés à l’iPhone devraient dépasser 261 milliards de dollars en 2025, un niveau jamais atteint dans l’histoire d’Apple. Un scénario qui rejoint les déclarations optimistes de Tim Cook, qui anticipait déjà un trimestre de décembre « exceptionnel » lors du dernier bilan financier.

La Chine, moteur inattendu de la renaissance

Parmi les surprises les plus marquantes figure la dynamique de l’iPhone 17 en Chine. Malgré une concurrence locale féroce et les remous liés au retour agressif de Huawei, Apple reprend la tête du marché en octobre et novembre avec plus de 20 % de parts de marché. Cette performance oblige IDC à revoir drastiquement ses projections : ce qui devait être une année négative pour Apple en Chine en 2025 se transforme en une croissance positive autour de 3 %.

Ce retournement est stratégique. La Chine représente le plus grand marché d’Apple dans le monde, et ce rebond participe largement à la flambée des prévisions globales. Les États-Unis et l’Europe occidentale suivent la même tendance, confirmant un engouement généralisé pour la nouvelle génération d’iPhone.

Un succès écorné par l’échec de l’iPhone Air

Au sein de cette gamme triomphante, une seule ombre apparaît : l’iPhone Air, censé proposer une alternative plus légère, mais boudé par les consommateurs. Malgré son impact limité sur les résultats globaux, ses ventes décevantes contrastent avec la popularité insolente de l’iPhone 17 et de ses déclinaisons Pro. IDC souligne que cette contre-performance n’entrave pas la trajectoire ascendante de l’ensemble de la gamme.

Les défis d’une année 2026 en zone de turbulences

Si 2025 s’annonce comme l’une des meilleures années commerciales de l’histoire d’Apple, IDC prévient que 2026 pourrait marquer un virage plus délicat. L’industrie fait face à une pénurie mondiale de mémoire vive, conséquence directe de la demande exponentielle des infrastructures d’intelligence artificielle. Le prix de la RAM a grimpé de 175 % en un an, affectant l’ensemble des fabricants et risquant de renchérir le coût des smartphones.

Dans ce contexte, IDC s’attend à une baisse de 0,9 % des expéditions mondiales de smartphones en 2026. Apple ne serait pas épargnée : ses livraisons pourraient reculer d’environ 4 %.

À ces tensions s’ajoute un changement stratégique majeur : Apple envisagerait de décaler la sortie de son futur iPhone 18 standard au printemps 2027, rompant avec son cycle automnal historique. En donnant la priorité aux modèles Premium dont un iPhone pliant très attendu, la marque risque de créer un creux artificiel dans ses volumes de fin d’année 2026.

Une année hors norme avant un ralentissement annoncé

La trajectoire d’Apple ressemble à un paradoxe. Jamais l’entreprise n’a semblé aussi puissante, avec des produits qui se vendent plus vite qu’elle ne peut les fabriquer et une présence renforcée dans toutes les zones clés du globe. Pourtant, malgré cette ascension vertigineuse, l’année 2026 pourrait s’apparenter à un passage à vide, dicté par des contraintes industrielles et un calendrier produit inhabituel.

Mais pour l’heure, l’iPhone 17 porte Apple vers des sommets rarement atteints. Et à Cupertino, on savoure pleinement ce souffle retrouvé qui propulse la marque à des niveaux historiques avant d’affronter les incertitudes du prochain exercice.