10 septembre 2025

Apple renouvelle sa gamme avec l'iPhone 17, l'iPhone Air, et les iPhone 17 Pro et Pro Max : entre finesse extrême, puissance et photographie améliorée

Chaque mois de septembre, le lancement des nouveaux iPhone retient l’attention mondiale. Cette année, Apple ne s’est pas contenté d’une simple mise à jour technique : la marque de Cupertino a repensé l’ensemble de sa gamme, introduisant des innovations de design et de performance qui marquent une étape décisive.

La première surprise vient de l’iPhone Air. Avec son châssis en titane et son profil d’une finesse inédite, il capte immédiatement l’attention. Plus qu’un smartphone, il s’impose comme un manifeste de design, une vitrine technologique qui illustre le savoir-faire d’Apple dans l’art de conjuguer esthétique et ingénierie.

Les iPhone 17 Pro et Pro Max, eux, se distinguent par leur puissance. Pensés pour séduire autant les passionnés de photo et de vidéo que les joueurs ou les professionnels, ils franchissent une nouvelle étape en se rapprochant des outils de production.

Et puis il y a l’iPhone 17, le modèle dit « classique ». Longtemps perçu comme une porte d’entrée vers l’univers Apple, il surprend cette année par son ambition. Avec un écran et des performances dignes des versions Pro d’hier, il n’apparaît plus comme une concession mais comme une alternative solide, capable de tenir tête aux modèles les plus exigeants.

En un mot, Apple réussit son pari : proposer une gamme d’iPhone qui ne se contente plus de coexister, mais qui s’articule avec cohérence. Chacun y trouve sa place, du design avant-gardiste de l’Air à la puissance brute du Pro Max, en passant par l’équilibre du modèle standard. Une évolution qui redonne à la marque une dynamique que certains estimaient en perte de vitesse.

Au total, quatre nouveaux modèles viennent enrichir l’écosystème Apple : l’iPhone 17, l’iPhone Air, l’iPhone 17 Pro et l’iPhone 17 Pro Max. Voici leur présentation complète.

iPhone 17 : un modèle standard qui monte en gamme

L’iPhone 17 n’a plus rien d’un simple modèle « de base ». Avec son écran Super Retina XDR de 6,3 pouces doté de la technologie ProMotion (rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz), il se rapproche désormais des modèles Pro d’ancienne génération.

Côté design, Apple introduit le Ceramic Shield 2, plus résistant aux rayures et aux reflets, ainsi qu’un nouveau châssis aux bordures affinées, pour une prise en main modernisée.

La partie photo est particulièrement ambitieuse. La nouvelle caméra avant Center Stage (18 MP) utilise un capteur carré inédit, capable de filmer et photographier en mode portrait ou paysage sans rotation de l’appareil. À l’arrière, on retrouve deux capteurs Fusion de 48 MP (principal et ultra grand-angle), avec un téléobjectif 2x de qualité optique. Le mode vidéo Dolby Vision 4K à 60 i/s, couplé à l’Audio spatial, rapproche l’iPhone 17 des outils semi-professionnels.

Sous le capot, la puce A19 gravée en 3 nm délivre des performances très en avance, épaulées par la puce réseau N1 compatible Wi-Fi 7, Bluetooth 6 et Thread. L’autonomie d’une journée est confirmée, avec une recharge rapide à 50 % en 20 minutes via le nouvel adaptateur dynamique 40 W.

Disponible en cinq coloris (noir, lavande, brume, sauge et blanc), l’iPhone 17 démarre à 969 € pour 256 Go.

iPhone Air : la finesse comme révolution

C’est sans doute le modèle qui a le plus attiré les projecteurs lors de la keynote. L’iPhone Air, présenté comme « l’iPhone le plus fin et le plus léger jamais conçu », se distingue par son épaisseur record de 5,6 mm et son poids plume, grâce à un châssis en titane Grade 5.

Apple ne sacrifie pourtant ni la robustesse ni l’autonomie. Le Ceramic Shield 2 protège aussi bien la face avant que l’arrière, offrant une résistance accrue aux fissures. La batterie, optimisée par une architecture interne repensée, promet une journée complète d’utilisation, tandis que l’écran Super Retina XDR de 6,5 pouces atteint une luminosité de 3 000 nits, une première sur iPhone.

Côté performances, l’iPhone Air intègre trois puces Apple : l’A19 Pro, la N1 et la C1X, ce qui en fait l’iPhone le plus éco-énergétique jamais créé. La partie photo repose sur une caméra principale Fusion 48 MP capable de simuler quatre objectifs, et une caméra avant Center Stage 18 MP.

L’iPhone Air sera disponible en noir sidéral, blanc nuage, or clair et bleu ciel, avec un stockage de base de 256 Go et d'autres options de stockage de 512 Go et 1 To. L’iPhone Air sera proposé au prix de revente Apple à partir de 1 229 €.

iPhone 17 Pro : la performance au service des créateurs

Avec une taille d’écran de 6.3 pouces, l’iPhone 17 Pro inaugure une nouvelle ère avec son design unibody en aluminium forgé, intégrant une chambre à vapeur soudée au laser pour améliorer la dissipation thermique. Cette architecture permet d’héberger une batterie plus imposante et de tirer parti de la puce A19 Pro, la plus puissante jamais conçue par Apple.

Le GPU 6 cœurs avec ray-tracing accéléré matériellement ouvre la voie aux jeux AAA sur mobile avec une fluidité inédite. Les monteurs vidéo et photographes apprécieront les nouveaux outils : ProRes RAW, Apple Log 2 et Genlock pour la synchronisation multi-caméras.

Le système photo équivaut à huit objectifs professionnels dans la poche. Trois capteurs Fusion 48 MP couvrent large : grand-angle, ultra grand-angle et téléobjectif avec zoom optique 4x (100 mm) ou 8x (200 mm). L’avant n’est pas en reste avec une caméra Center Stage 18 MP. Le zoom numérique monte jusqu’à 40x.

Disponible en bleu intense, orange cosmique et argent, l’iPhone 17 Pro démarre à 1 329 € pour 256 Go.

iPhone 17 Pro Max : le modèle ultime

Positionné comme le fleuron absolu de la gamme, l’iPhone 17 Pro Max reprend les caractéristiques du 17 Pro, mais en les poussant encore plus loin. Son écran Super Retina XDR atteint 6,9 pouces, avec une luminosité maximale de 3 000 nits et un contraste optimisé en extérieur.

L’autonomie est son argument phare : grâce à une batterie plus volumineuse, à l’efficacité énergétique de l’A19 Pro et à la chambre à vapeur, le Pro Max offre la meilleure endurance jamais vue sur iPhone.

Côté stockage, il introduit une nouveauté attendue : une version 2 To, réservée aux professionnels de l’image et de la vidéo. Ses performances sont taillées pour le montage 4K, la capture en Dolby Vision HDR à 120 i/s et l’édition de fichiers lourds directement sur l’appareil.

Apple en fait le smartphone des créateurs exigeants, vidéastes et photographes professionnels, mais aussi le compagnon idéal pour les joueurs les plus avides. Le tarif de départ est fixé à 1 479 € pour 256 Go, avec des déclinaisons jusqu’au modèle 2 To. Son prix se positionne à partir de 1479 €.

Une gamme repensée pour des usages différenciés

Avec ces quatre modèles, Apple clarifie son positionnement :

L’iPhone 17 pour un public large, cherchant la modernité et la puissance au quotidien.

L’iPhone Air pour ceux qui privilégient design et légèreté, sans compromis majeur.

L’iPhone 17 Pro pour les passionnés de photo, vidéo et gaming.

L’iPhone 17 Pro Max pour les créateurs les plus exigeants, à la recherche de la puissance ultime.

2025 marque donc un tournant stratégique pour Apple, qui ne se contente plus d’incrémenter ses iPhone mais les réinvente en profondeur, répondant ainsi aux critiques de stagnation des années précédentes.

