19 juin 2026 à 02h10 par Philippe

L'iPhone Air 2 attendu au printemps 2027 : l'iPhone Air 2 miserait sur la photo et l'autonomie

Après des mois d’incertitudes autour de l’avenir de sa gamme ultra-fine, Apple semblerait finalement avoir tranché. Selon plusieurs sources concordantes, dont le journaliste Mark Gurman de Bloomberg, l’iPhone Air aura bien droit à une seconde génération. Baptisé en interne V62, ce futur modèle serait actuellement en phase avancée de développement et pourrait être commercialisé au printemps 2027 aux côtés de l’iPhone 18 standard.

Cette nouvelle génération aurait une mission claire : corriger les principales faiblesses du premier iPhone Air tout en conservant ce qui faisait sa singularité, à savoir un design particulièrement fin et léger. Au programme figureraient notamment l’arrivée d’un second capteur photo à l’arrière et une amélioration de l’autonomie, deux points régulièrement critiqués par les utilisateurs du modèle lancé en 2025.

Apple entend répondre aux critiques du premier iPhone Air

Lors de son lancement, l’iPhone Air avait suscité un vif intérêt grâce à son format ultra-fin, présenté comme l’un des plus ambitieux jamais conçus par Apple. Toutefois, cette recherche extrême de finesse avait imposé plusieurs compromis techniques qui n’avaient pas convaincu tous les utilisateurs.

Le principal reproche concernait la photographie. Contrairement aux autres modèles premium du constructeur, l’iPhone Air ne disposait que d’un unique capteur photo arrière. Une décision assumée par Apple afin de préserver l’épaisseur réduite de l’appareil, mais qui avait été perçue comme difficilement justifiable sur un smartphone commercialisé à un tarif élevé.

Face à ces critiques, Apple aurait décidé de revoir sa copie. Les prototypes actuellement en test intégreraient un système à double caméra comprenant un capteur principal accompagné d’un objectif ultra grand-angle. L’ajout de ce second module permettrait à l’iPhone Air 2 de gagner en polyvalence et de se rapprocher davantage de l’expérience photographique proposée sur les autres modèles de la gamme.

Selon plusieurs indiscrétions, l’absence d’ultra grand-angle figurait parmi les principales raisons ayant freiné l’achat du premier modèle. Apple aurait donc fait de cette évolution une priorité pour la seconde génération.

Un design inchangé malgré l’ajout d’un second appareil photo

L’une des principales interrogations concerne l’intégration de ce nouveau module photo sans compromettre l’identité du produit. D’après les informations disponibles, Apple serait parvenu à conserver quasiment intact le design de l’actuel iPhone Air.

La firme de Cupertino continuerait ainsi de miser sur la silhouette ultra-fine qui constitue l’argument central de cette gamme. Cette prouesse technique pourrait notamment être rendue possible grâce à une réorganisation interne des composants ou à l’adoption de modules plus compacts.

L’objectif d’Apple serait clair : enrichir les fonctionnalités du smartphone sans renoncer à son principal élément de différenciation face au reste du marché.

L’autonomie, autre chantier majeur du projet

Au-delà de la photographie, l’autonomie représente le second axe d’amélioration du futur iPhone Air 2.

Si le premier modèle offrait une endurance jugée correcte, celle-ci demeurait inférieure à celle des autres iPhone de taille comparable. Une conséquence directe des contraintes imposées par son châssis extrêmement fin, qui limitait l’espace disponible pour la batterie.

Apple travaillerait désormais activement à renforcer l’autonomie du futur modèle. Plusieurs pistes seraient envisagées. La première consisterait à intégrer une batterie plus performante ou légèrement plus capacitaire. La seconde reposerait davantage sur les gains d’efficacité énergétique apportés par les nouveaux composants.

À ce stade, aucune décision définitive ne semble avoir été arrêtée. Les ingénieurs chercheraient encore le meilleur équilibre entre finesse, autonomie et performances.

Une puce A20 Pro héritée des modèles haut de gamme

Pour animer son futur smartphone ultra-fin, Apple miserait sur la future puce A20 Pro. Ce processeur de nouvelle génération devrait faire ses débuts à l’automne 2026 au sein des iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max.

L’adoption de cette puce permettrait à l’iPhone Air 2 de bénéficier d’un niveau de performances comparable à celui des modèles les plus avancés de la marque. Les gains attendus ne concerneraient pas uniquement la puissance brute, mais également la gestion énergétique, un élément clé dans la stratégie d’amélioration de l’autonomie.

Certaines rumeurs évoquent également une gravure plus fine du processeur, susceptible de réduire davantage la consommation énergétique tout en augmentant les capacités de calcul.

Un nouveau calendrier pour les iPhone

L’arrivée de l’iPhone Air 2 s’inscrirait dans une transformation plus large de la stratégie de lancement d’Apple.

Traditionnellement, la marque dévoilait l’ensemble de sa gamme iPhone au cours d’un même événement organisé à l’automne. Ce schéma serait désormais abandonné au profit d’un calendrier réparti sur deux périodes distinctes.

Ainsi, l’automne 2026 serait consacré aux modèles les plus premium. Apple y présenterait les iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ainsi que son très attendu iPhone Ultra, qui pourrait marquer l’entrée officielle du constructeur sur le marché des smartphones pliables.

Quelques mois plus tard, au printemps 2027, la firme lancerait l’iPhone 18 standard, l’iPhone Air 2 et potentiellement un iPhone 18e destiné à compléter l’offre d’entrée de gamme.

Cette organisation permettrait à Apple de maintenir un rythme de nouveautés tout au long de l’année tout en donnant davantage de visibilité à chaque famille de produits.

Une gamme Air appelée à s’installer durablement

Longtemps considéré comme un projet expérimental, l’iPhone Air semble désormais appelé à devenir un pilier durable de la stratégie d’Apple. Malgré des débuts commerciaux jugés en demi-teinte, le constructeur n’aurait pas abandonné l’idée de proposer une alternative plus légère et plus fine aux modèles traditionnels.

Avec l’ajout d’un ultra grand-angle, une autonomie renforcée et l’intégration d’une puce de dernière génération, l’iPhone Air 2 pourrait représenter une évolution bien plus aboutie que son prédécesseur.

Si les informations actuelles se confirment, Apple chercherait moins à révolutionner la formule qu’à corriger méthodiquement les compromis qui avaient freiné l’adoption du premier modèle. Une approche pragmatique qui pourrait permettre à la gamme Air de trouver enfin sa place au sein du catalogue iPhone lorsque le rendez-vous du printemps 2027 arrivera.

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