25 juillet 2024 à 00h15 par La rédaction

Le Fairphone 5 reçoit la mise à jour Android 14

L'entreprise néerlandaise Fairphone a annoncé le déploiement d'Android 14 pour son smartphone durable Fairphone 5. Cette mise à jour majeure apporte une série d'améliorations et de nouvelles fonctionnalités, offrant aux utilisateurs une expérience Android plus fluide, plus personnalisable et plus sécurisée.

Disponibilité progressive de la mise à jour

La mise à jour Android 14 sera accessible à tous les utilisateurs du Fairphone 5 dans les prochaines semaines. Les utilisateurs recevront une notification sur leur appareil lorsqu'elle sera disponible pour leur installation.

Améliorations clés de la mise à jour Fairphone 14 :

La nouvelle interface a été rafraîchie avec un nouveau design et une nouvelle ergonomie pour l'appareil.

Une nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs d'intervertir les boutons de retour et de réinitialisation, dans leur barre de navigation principale.

Des curseurs de volume distincts ont été ajoutés pour les sonneries et de notification. Fairphone a ajusté les niveaux sonores en abaissant le volume minimum afin d'offrir plus de granularité aux utilisateurs.

Engagement continu pour un support logiciel durable

Le Fairphone 5 a été initialement lancé avec Android 13 en 2023. Fairphone s'est engagé à fournir des mises à jour logicielles au Fairphone 5 jusqu'en 2031. Cela signifie que les utilisateurs bénéficieront d'au moins huit ans de support logiciel, avec un minimum de cinq mises à jour majeures d'Android et huit ans de mises à jour de sécurité.

Android 14 pour Fairphone 4 à venir

Fairphone a également annoncé que la mise à jour Android 14 pour le Fairphone 4 sera déployée plus tard cette année. Des informations plus détaillées sur la date de disponibilité seront communiquées ultérieurement.