Orange cosmique ou rose cosmétique ? Le mystère du nouvel iPhone 17 Pro

Quelques semaines seulement après sa sortie, l’iPhone 17 Pro fait à nouveau parler de lui et pas pour de bonnes raisons. Après les signalements de rayures prématurées, place désormais à une affaire de décoloration qui alimente les discussions sur les réseaux sociaux.

Le coloris Orange cosmique, vedette de cette génération, semble parfois virer au rose après quelques jours d’utilisation, déclenchant moqueries, interrogations et inquiétudes parmi les utilisateurs.

Quand l’Orange cosmique vire au rose

L’affaire a éclaté sur Reddit, lorsqu’un utilisateur a publié la photo de son iPhone 17 Pro flambant neuf, affirmant que sa teinte avait changé au bout de quelques jours. Très vite, la publication est devenue virale, cumulant des milliers de réactions et déclenchant une vague de témoignages similaires.

Si certaines images semblent manifestement retouchées, d’autres paraissent plus crédibles, au point de semer le doute jusque chez les fans les plus fidèles de la marque à la pomme.

Certains spécialistes avancent une explication technique : la décoloration pourrait être liée à un défaut de traitement de surface, notamment au procédé électrolytique employé par Apple pour teinter le châssis en aluminium. Ce procédé offre habituellement une excellente résistance et des couleurs profondes, mais il peut réagir à la chaleur, la lumière ou à des substances chimiques présentes dans certaines coques de protection. Résultat possible : une légère altération du revêtement donnant un reflet rosé, particulièrement visible sous certaines conditions de luminosité.

Apple garde le silence

Pour l’heure, aucune communication officielle n’a été faite par Apple. Impossible donc de déterminer s’il s’agit d’un défaut isolé, d’une réaction chimique involontaire, ou d’un simple canular amplifié par la viralité des réseaux sociaux.

Les internautes se divisent : certains tournent la situation en dérision, ravis d’avoir peut-être un modèle « édition limitée », tandis que d’autres s’inquiètent d’une dégradation prématurée et espèrent un éventuel remplacement sous garantie.

Un épisode qui s’ajoute au « scratchgate »

Ce nouveau « pinkgate » survient alors que le « scratchgate » continue d’alimenter les critiques. De nombreux utilisateurs ont déjà pointé du doigt la fragilité du châssis du modèle Orange cosmique, notamment autour du module photo, où la couleur s’écaille facilement au moindre contact avec des objets métalliques. Le phénomène avait d’ailleurs forcé Apple à reconnaître officiellement un problème de résistance sur certains lots.

Un iPhone à manier avec précaution

Véritable vitrine technologique, l’iPhone 17 Pro reste l’un des smartphones les plus puissants du marché. Mais entre les rayures trop faciles et les histoires de décoloration, le dernier né d’Apple rappelle qu’un design raffiné peut parfois rimer avec fragilité esthétique.

