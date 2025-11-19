19 novembre 2025 à 00h00 par Philippe

Pourquoi le nouveau calendrier d'Apple pourrait transformer le marché du smartphone

Apple s’apprêterait à bouleverser l’un des piliers les plus immuables de son écosystème : la cadence de sortie de l’iPhone. Une transformation profonde, inédite depuis près de vingt ans, qui ne toucherait pas seulement la marque à la pomme mais pourrait forcer l’ensemble de l’industrie Android à se réorganiser. Ce changement, pressenti pour 2026, intervient à l’approche du vingtième anniversaire de l’iPhone, symbole fort qui semble guider la stratégie d’un constructeur prêt à redéfinir ses cycles d’innovation et ses priorités.

La fin d’un rituel : Apple rompt avec le lancement unique de septembre

Depuis 2007, la rentrée est synonyme de keynote iPhone. Une mécanique imperturbable, presque liturgique, à laquelle Apple n’a pratiquement jamais dérogé. Mais cet équilibre pourrait voler en éclats dès l’arrivée de l’iPhone 18. Selon des informations concordantes provenant de sources internes relayées par Bloomberg et Android Authority, Apple préparerait un découpage en deux phases distinctes de ses lancements.

L’idée serait d’introduire un premier rendez-vous en septembre 2026, réservé aux modèles premium : l’iPhone 18 Pro, l’iPhone 18 Pro Max et, point d’orgue de ce nouveau cycle, le tout premier iPhone pliable sur lequel Cupertino travaille depuis plusieurs années.

Les versions grand public, elles, ne feraient plus partie du même événement. Le traditionnel « modèle standard » serait relégué au printemps 2027, aux côtés de l’iPhone 18e et du successeur de l’iPhone Air.

Ce changement radical répondrait à plusieurs enjeux. Apple gagnerait une marge de manœuvre accrue pour gérer des composants de plus en plus différenciés, des calendriers de production plus complexes, et des innovations ambitieuses comme l’intégration profonde d’Apple Intelligence ou l’arrivée de nouvelles architectures internes. La marque pourrait surtout éviter que les versions standard ne soient éclipsées par les modèles Pro, une situation récurrente depuis plusieurs générations.

Ce double temps fort offrirait par ailleurs un avantage stratégique indéniable : s’assurer une présence médiatique quasi continue, là où les constructeurs Android doivent aujourd’hui composer avec un monolithe annuel qui focalise toute l’attention.

La réaction en chaîne : Android contraint de revoir ses fenêtres de tir

L’industrie Android évolue depuis toujours en fonction du tempo imposé par Apple. Sans l’admettre publiquement, Samsung, Google et les autres constructeurs évitent soigneusement le créneau de septembre, trop risqué en termes de visibilité. vec des annonces Apple étalées sur l’ensemble de l’année, il deviendra nettement plus compliqué pour les marques Android de préserver leurs fenêtres médiatiques habituelles.

Samsung serait le premier impacté. Ses Galaxy S, généralement dévoilés en janvier ou février, se retrouveraient face à un premier pic Apple concentré sur le segment premium. Google verrait son créneau d’automne amputé d’une partie de la lumière médiatique. Les autres marques, déjà en quête permanente d’espace, pourraient perdre leurs rares zones d’expression libre.

Le dilemme serait inédit pour les acteurs Android : faut-il fragmenter les lancements pour exister plusieurs fois dans l’année, prendre le risque d’un affrontement direct avec Apple, ou basculer vers des sorties plus opportunistes ?

Dans tous les cas, si Apple change de rythme, c’est toute la mécanique du marché qui devra se réajuster.

L’iPhone Air 2 : un retour confirmé, massivement repensé

Au cœur des interrogations : l’iPhone Air. Ce modèle ultrafin lancé en 2025 et dont les ventes jugées modestes avaient suscité des spéculations sur son avenir. Contrairement à certaines rumeurs, le projet d’un iPhone Air 2 n’aurait jamais été remis en cause. Apple aurait toujours planifié son lancement au printemps 2027.

Ce délai prolongé permettrait aux ingénieurs de retravailler entièrement un appareil qui souffrait de plusieurs limitations structurelles : autonomie en retrait, son mono, unique capteur photo. Les premières indications évoquent une batterie plus généreuse, un châssis optimisé et l’intégration d’un capteur ultra grand-angle, même si ce dernier point divise en interne. Repenser tout l’empilement interne pour accueillir un module photo supplémentaire dans un smartphone aussi compact représenterait un effort disproportionné pour un modèle destiné à rester marginal en volume.

Le seul scénario rendant cette évolution logique serait l’uniformisation des blocs photo : si l’iPhone pliant adopte un design à double capteur, celui-ci pourrait migrer vers les modèles standards, rendant naturelle une telle transition pour l’Air 2.

Ce modèle bénéficierait également de la nouvelle génération de puces Apple, gravée en 2 nm, avec des gains significatifs en performance et en autonomie.

2027, année d’apothéose : Apple prépare un iPhone anniversaire spectaculaire

Si 2026 serait une année assez modérée en nouveautés, 2027 s’annonce comme un millésime historique pour Apple.

La marque préparerait un iPhone spécial pour célébrer les vingt ans du produit. Ce modèle anniversaire arborerait un écran incurvé en verre, une caméra frontale totalement dissimulée sous la dalle, et un design débarrassé de la Dynamic Island grâce à l’intégration complète du système Face ID sous l’écran, une évolution qui serait inaugurée dès les iPhone 18 Pro.

Le résultat serait un iPhone à la fois symbolique et technologiquement disruptif, un produit vitrine destiné à incarner la vision de la prochaine décennie.

Un calendrier qui redessine la hiérarchie des innovations

L’horizon s’éclaire donc en trois étapes : 2026 dominée par l’arrivée du tout premier iPhone pliant, début 2027 marqué par le renouveau ambitieux de l’iPhone Air, et septembre 2027 comme moment d’apothéose avec le modèle anniversaire.

Une stratégie qui permet à Apple d’étaler son innovation, de maximiser l’impact de chaque lancement, et de densifier un calendrier où chaque trimestre deviendrait un temps fort.

Pour les constructeurs Android, ce nouveau rythme s’annonce comme un défi considérable. Pour Apple, c’est l’opportunité de reprendre encore davantage le contrôle du récit technologique mondial, en fragmentant le calendrier pour mieux en devenir l’axe central.

