19 août 2025 à 00h00 par La rédaction

Samsung accélère le déploiement de One UI 8 : la bêta s'ouvre aux Galaxy S24, Z Fold6 et Z Flip6

Samsung franchit une nouvelle étape dans sa stratégie logicielle. Après avoir lancé son programme bêta en mai dernier avec la série Galaxy S25, la firme coréenne lance l’extension de One UI 8 bêta à de nouveaux modèles, dont les Galaxy S24, Z Fold6 et Z Flip6. Une ouverture qui marque le début d’un déploiement progressif, avant une sortie mondiale de la version stable attendue en septembre.

Un calendrier de déploiement progressif

La mise à jour bêta est d’ores et déjà accessible en Corée du Sud et au Royaume-Uni, et devrait arriver très rapidement aux États-Unis et en Inde. Pour la France, aucune date officielle n’a encore été communiquée, mais il est probable que les utilisateurs devront patienter jusqu’à la version stable ou recourir à des installations alternatives.

Dès la semaine prochaine, les Galaxy S24, Z Fold6 et Z Flip6 seront officiellement éligibles au programme bêta. Viendront ensuite, en septembre, les Galaxy S23, Z Fold5, Z Flip5, ainsi que plusieurs modèles de la série A (A36 5G, A55 5G, A35 5G et A54). Les inscriptions se font via l’application Samsung Members, comme à l’accoutumée.

One UI 8 : une interface repensée et dopée à l’IA

Basée sur Android 16, One UI 8 ambitionne de transformer l’expérience Galaxy grâce à des capacités multimodales et à une intégration plus poussée de l’intelligence artificielle. L’interface est pensée pour comprendre le contexte des interactions et offrir des réponses plus naturelles, qu’il s’agisse de suggestions proactives, de recommandations personnalisées ou de commandes vocales.

Un exemple concret illustre cette évolution : lorsque le smartphone est associé à des Galaxy Buds3 ou Buds3 Pro, il devient possible d’activer Google Gemini par une simple commande vocale ou par un appui long sur l’un des écouteurs. L’écosystème Galaxy gagne ainsi en fluidité et en efficacité, avec une IA capable de simplifier le quotidien.

Les nouveautés spécifiques aux pliables

Pour les Galaxy Z Fold6 et Z Flip6, One UI 8 introduit des fonctions particulièrement adaptées aux usages hybrides. Secure Folder bénéficie désormais d’une intégration renforcée avec le « Private Space » d’Android 16, offrant une gestion plus fluide et sécurisée des données sensibles. De même, Samsung DeX repose désormais sur le mode bureau natif de Google, promettant une expérience plus stable et plus performante.

Le Z Flip6 se dote en outre d’outils exclusifs, comme une nouvelle option d’écran partagé en format 90:10, idéale pour le multitâche, ou encore une version revisitée du navigateur Internet Samsung. D’autres améliorations concernent Quick Share, la gestion des rappels, du calendrier et des alarmes, avec une interface plus claire et un contrôle optimisé.

Sécurité et productivité renforcées

La bêta pèse environ 3,2 Go et inclut déjà le correctif de sécurité Android d’août 2025. Outre les apports liés à l’intelligence artificielle et à l’optimisation des performances, Samsung met l’accent sur la productivité. Les animations se veulent plus fluides, l’interface gagne en réactivité, et les outils de personnalisation comme d’accessibilité se multiplient.

Le constructeur cherche aussi à renforcer la continuité au sein de son écosystème : transferts plus rapides, synchronisation affinée entre smartphones, tablettes et montres connectées, et meilleure intégration avec SmartThings.

Et après ?

Samsung prévoit de publier la version stable de One UI 8 en septembre, en commençant par les Galaxy S25, avant de l’étendre progressivement aux autres modèles éligibles. D’ici la fin de l’année, One UI 8 Watch sera également disponible sur davantage de modèles Galaxy Watch, au-delà de la récente série Watch8. Les montres connectées Samsung bénéficieront alors de nouvelles fonctions de coaching bien-être, mais aussi d’une interface repensée et plus intuitive.

Un enjeu stratégique pour Samsung

Avec One UI 8, Samsung cherche à corriger l’attente jugée trop longue autour de One UI 7. Cette fois, l’entreprise multiplie les annonces et tient ses promesses : la bêta est ouverte à un large panel de modèles récents, et la sortie de la version stable ne devrait pas tarder. L’objectif est clair : offrir une expérience logicielle plus cohérente, moderne et compétitive, dans un marché où la valeur ajoutée logicielle devient aussi déterminante que l’innovation matérielle.

~~~~~~~~

A lire aussi