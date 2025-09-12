12 septembre 2025 à 00h00 par La rédaction

Samsung lance le Galaxy S25 FE : la Fan Edition passe à la vitesse supérieure

Samsung poursuit la tradition de sa gamme « Fan Edition » en dévoilant le Galaxy S25 FE. Ce modèle, plus accessible que les S25 et S25+, reprend une grande partie de leur design et de leurs fonctionnalités. L’objectif est clair : offrir une expérience premium à un tarif plus doux, sans renoncer à l’essentiel. Le smartphone arrive en France avec un prix de lancement fixé à 812 euros pour la version 8 Go + 256 Go.

Galaxy AI et One UI 8 au service de l’expérience utilisateur

Le Galaxy S25 FE se distingue avant tout par l’intégration complète de Galaxy AI. Avec One UI 8, il propose des outils intelligents qui facilitent le quotidien. Parmi eux, Gemini Live permet des conversations visuelles en temps réel en comprenant le contexte grâce à l’appareil photo. Now Bar affiche des informations pratiques directement sur l’écran de verrouillage, tandis que Now Brief délivre des mises à jour personnalisées sur le trafic, les événements ou le bien-être. Autre fonction phare : « Entourer pour chercher », qui donne un accès instantané à des informations simplement en encerclant un élément affiché à l’écran.

La sécurité n’est pas en reste avec Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP) et le moteur PDE, garantissant que les données personnelles restent protégées et stockées uniquement sur l’appareil. Une combinaison pensée pour répondre aux attentes croissantes en matière de confidentialité.

La photo boostée par l’IA

Samsung met en avant un volet photo particulièrement soigné pour cette Fan Edition. Le Galaxy S25 FE embarque un capteur principal de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 12 Mpx et un téléobjectif de 8 Mpx avec zoom optique x3. À l’avant, un capteur selfie de 12 Mpx, épaulé par le moteur ProVisual basé sur l’IA, permet d’obtenir des autoportraits plus nets et lumineux.

L’intelligence artificielle enrichit aussi la créativité grâce à plusieurs outils : Retouches Génératives pour supprimer automatiquement des éléments indésirables, Studio Portrait pour générer des avatars réalistes, Ralenti Instantané pour transformer des vidéos classiques en ralentis fluides, ou encore Gomme Audio qui permet de nettoyer une piste sonore de bruits parasites.

Écran, performances et autonomie équilibrés

Le Galaxy S25 FE reprend la taille d’écran du S25+ avec une dalle Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Quelques compromis existent toutefois : définition limitée au Full HD+ au lieu du QHD+ et luminosité plafonnée à 1 900 nits contre 2 600 nits sur le S25+. La technologie LTPO n’est pas présente, ce qui limite la gestion dynamique du rafraîchissement.

Sous le capot, le smartphone mise sur l’Exynos 2400. Un processeur moins récent que le Snapdragon 8 Elite des modèles premium, mais suffisamment puissant pour un usage quotidien fluide, en dehors des jeux 3D les plus exigeants. L’autonomie est confiée à une batterie de 4 900 mAh compatible avec la charge rapide 45 W, permettant de regagner 65 % en une demi-heure. Samsung a également agrandi la chambre à vapeur de 10 % par rapport au S24 FE pour assurer une meilleure gestion thermique.

Design raffiné et durabilité assurée

Esthétiquement, le Galaxy S25 FE reprend les lignes élégantes du S25+. Il arbore un cadre en Aluminium Armor, une protection Gorilla Glass Victus+ et une certification IP68. Ses capteurs photo au dos adoptent toutefois un cerclage légèrement différent, plus fin et argenté.

L’appareil bénéficie par ailleurs de sept ans de mises à jour Android et de sécurité, un engagement rare sur le marché et qui garantit une longévité exemplaire. Les utilisateurs peuvent aussi enrichir leur expérience multimédia en associant les Galaxy Buds3 FE pour profiter d’une immersion audio complète.

Prix, coloris et disponibilité

Disponible dès aujourd’hui en France, le Galaxy S25 FE est proposé en quatre coloris : Bleu ciel, Noir absolu, Bleu nuit et Blanc. Pour accompagner son lancement, Samsung inclut six mois d’accès gratuit à Google AI Pro, donnant accès à des fonctionnalités avancées comme Gemini, Flow ou NotebookLM.

Jusqu’au 18 septembre 2025, la version 256 Go bénéficie d’une remise immédiate de 60 euros, ramenant son prix à 752 euros, soit le même tarif que la version 128 Go. Une offre disponible sur la boutique officielle Samsung et chez de nombreux distributeurs partenaires.

Pour les professionnels, deux versions « Entreprise Edition » sont également au programme avec 128 Go et 256 Go de stockage. Elles intègrent trois ans de garantie, deux ans de disponibilité assurée et un an de licence Knox Suite, afin de faciliter la gestion des flottes mobiles.

