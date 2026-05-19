19 mai 2026 à 00h00 par Philippe | 19 mai 2026 à 08h51

SFR au cœur d'un méga-rachat : Altice prolonge les discussions avec Orange, Free et Bouygues Telecom

Le dossier SFR continue de faire trembler le secteur des télécommunications françaises. Altice France a officiellement annoncé la prolongation de la période d’exclusivité accordée au consortium formé par Bouygues Telecom, Orange et iliad, maison mère de Free, dans le cadre des discussions portant sur une possible reprise des actifs de SFR.

Initialement prévue jusqu’au 15 mai 2026, cette phase de négociations exclusives est désormais prolongée jusqu’au 5 juin 2026. Une décision qui illustre à la fois l’ampleur du dossier et la complexité des discussions engagées depuis plusieurs mois entre les différents acteurs.

Dans un communiqué succinct, Altice France précise que les échanges se poursuivent de manière « constructive », tout en rappelant qu’aucun accord définitif n’a encore été conclu à ce stade.

Une offre à plus de 20 milliards d’euros

Le 17 avril dernier, Bouygues Telecom, Orange et iliad avaient déposé une nouvelle proposition commune valorisant les actifs concernés d’Altice France à environ 20,35 milliards d’euros. Une somme considérable qui témoigne du poids stratégique de SFR sur le marché français.

L’opération envisagée dépasserait largement le cadre d’une simple acquisition classique. Le projet reposerait sur un démantèlement partiel des activités de SFR, avec une répartition des actifs entre les trois opérateurs membres du consortium.

Selon les informations qui circulent autour du dossier, Bouygues Telecom serait particulièrement intéressé par les activités destinées aux entreprises ainsi que par certaines infrastructures stratégiques. De leur côté, Orange et Free récupéreraient une partie des activités grand public et des abonnés mobiles et fixes.

L’objectif est clair : redessiner en profondeur le paysage des télécoms français.

Le marché français pourrait passer de quatre à trois opérateurs

Si l’opération aboutit, elle marquerait l’une des plus importantes restructurations jamais envisagées dans les télécommunications européennes.

Depuis l’arrivée de Free Mobile en 2012, le marché français repose sur quatre grands opérateurs nationaux : Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free. Cette concurrence intense a profondément tiré les prix vers le bas pendant plus d’une décennie, au bénéfice des consommateurs, mais au prix d’une forte pression sur les marges des opérateurs.

La disparition de SFR en tant qu’acteur indépendant ferait basculer le secteur vers un marché à trois opérateurs majeurs. Un scénario régulièrement évoqué depuis plusieurs années par certains industriels, qui estiment qu’une consolidation permettrait de restaurer la rentabilité du secteur et d’accélérer les investissements dans les réseaux fibre et 5G.

Mais une telle concentration soulève également de nombreuses interrogations.

Les autorités de la concurrence françaises et européennes devront examiner avec attention les conséquences d’une telle opération sur les prix, l’innovation et la qualité de service. Le précédent des projets de consolidation dans d’autres pays européens montre que Bruxelles surveille particulièrement ce type de rapprochements.

Altice France sous pression financière

Cette tentative de cession intervient dans un contexte particulièrement tendu pour Altice France et son fondateur Patrick Drahi.

Depuis plusieurs années, le groupe fait face à un endettement massif. La dette d’Altice France dépasserait encore les 20 milliards d’euros, malgré différentes opérations de refinancement et de restructuration engagées récemment.

La vente des actifs télécoms apparaît donc comme un levier majeur pour réduire cette pression financière et réorganiser les activités du groupe. SFR reste toutefois un actif particulièrement sensible, tant par sa taille que par son importance dans les infrastructures numériques françaises.

Le dossier mêle ainsi enjeux industriels, financiers et politiques.

Des discussions particulièrement complexes

La prolongation de l’exclusivité montre surtout que les négociations sont entrées dans une phase décisive.

Répartir les activités d’un opérateur aussi important entre plusieurs concurrents directs représente un chantier extrêmement délicat. Les discussions portent notamment sur la valorisation précise des actifs, le partage des fréquences mobiles, les infrastructures réseau, les abonnés, mais également les engagements réglementaires susceptibles d’être exigés par les autorités.

Chaque opérateur cherche à sécuriser les actifs les plus stratégiques tout en évitant un déséquilibre concurrentiel qui pourrait fragiliser l’opération.

Le calendrier reste également serré. En cas d’accord de principe, plusieurs mois de procédures réglementaires seraient encore nécessaires avant une éventuelle validation définitive.

L’inquiétude monte chez les salariés de SFR

En parallèle des discussions financières, le climat social se tend progressivement au sein de SFR.

Plusieurs organisations syndicales ont déjà exprimé leurs inquiétudes face à la perspective d’un démantèlement du groupe. Les représentants du personnel redoutent des suppressions de postes importantes, notamment dans les fonctions support, les réseaux et les boutiques physiques.

Fin avril, plusieurs mouvements de grève avaient été organisés dans certaines boutiques et services internes de l’opérateur. Les salariés craignent qu’un partage des activités entre plusieurs acteurs entraîne une vaste réorganisation et une perte d’identité de l’entreprise.

Pour les employés comme pour les clients, l’incertitude demeure donc entière.

Une décision déterminante pour l’avenir des télécoms français

L’extension de cette période d’exclusivité jusqu’au 5 juin laisse désormais quelques semaines supplémentaires aux différentes parties pour tenter de finaliser un accord.

Mais malgré l’avancée des discussions, rien ne garantit encore que l’opération aboutira. Entre les enjeux financiers colossaux, les obstacles réglementaires et les tensions sociales, le projet reste particulièrement fragile.

Le devenir de SFR pourrait pourtant transformer durablement le paysage des télécommunications en France, avec des conséquences majeures pour les opérateurs, les salariés et des millions d’abonnés.

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