07 juin 2026 à 03h20 par Philippe

SFR sur le point de disparaître : Bouygues Telecom, Free et Orange s'accordent pour un rachat historique à plus de 20 milliards d'euros

Le paysage des télécommunications françaises s’apprête peut-être à connaître sa plus profonde transformation depuis l’arrivée de Free Mobile en 2012. Après plusieurs semaines de négociations intensives, Bouygues Telecom, Free (groupe iliad) et Orange ont annoncé la signature d’un protocole d’accord avec Altice France en vue de l’acquisition de SFR. Valorisé à 20,35 milliards d’euros, ce projet constitue l’une des plus importantes opérations industrielles jamais envisagées dans le secteur européen des télécoms.

Si l’opération aboutit, elle marquera la disparition de SFR en tant qu’opérateur intégré indépendant et ramènera le marché français à trois grands acteurs nationaux. Un bouleversement majeur qui reste toutefois soumis à l’approbation des autorités de la concurrence françaises et européennes, lesquelles devront examiner avec attention les conséquences d’une telle concentration sur le marché.

Un accord trouvé après plusieurs semaines de discussions

Les négociations exclusives ouvertes à la mi-avril entre Altice France et le consortium composé de Bouygues Telecom, Free et Orange ont finalement débouché sur un accord de principe. Les discussions avaient encore été prolongées de 48 heures avant qu’un terrain d’entente ne soit trouvé.

L’opération repose sur un prix d’entreprise de 20,35 milliards d’euros pour les actifs concernés d’Altice France. Ce montant pourrait toutefois évoluer à la hausse ou à la baisse selon plusieurs mécanismes prévus dans l’accord.

Parmi eux figure notamment un complément de prix potentiel pouvant atteindre 650 millions d’euros lors de la finalisation de la transaction. D’autres ajustements dépendront des performances financières de SFR jusqu’à la clôture de l’opération, de l’évolution de son endettement ainsi que du respect des engagements réglementaires et d’investissement pris par le vendeur.

Le protocole prévoit également des indemnités de rupture particulièrement importantes. Selon les circonstances et l’identité de la partie à l’origine d’un éventuel abandon du projet, ces pénalités pourraient varier entre 100 millions et 2 milliards d’euros.

Le retour à trois opérateurs en France

Au-delà des montants financiers, c’est l’avenir du marché français des télécommunications qui est en jeu.

Depuis plus d’une décennie, la France compte quatre opérateurs nationaux : Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free. L’arrivée de Free Mobile en 2012 avait profondément modifié les équilibres du secteur en déclenchant une guerre des prix et une intensification de la concurrence.

Avec cette opération, le marché reviendrait à une configuration à trois acteurs majeurs. Les entreprises impliquées assurent toutefois que cette restructuration préserverait un niveau élevé de concurrence tout en donnant aux opérateurs davantage de moyens pour investir dans les infrastructures numériques de demain.

Selon le consortium, la consolidation du secteur permettrait d’accélérer les investissements dans les réseaux fixes et mobiles, de renforcer la souveraineté numérique française et de mieux préparer les futures évolutions technologiques.

Les opérateurs mettent également en avant la possibilité de dégager d’importantes synergies industrielles et financières, lesquelles seraient réinvesties dans le développement des infrastructures de télécommunications.

Comment les actifs de SFR seraient répartis

L’acquisition prendrait la forme d’un rachat des titres de SFR SA par les trois opérateurs.

La répartition financière du prix d’acquisition reste identique à celle présentée dans l’offre indicative d’avril 2026 :

Bouygues Telecom : environ 42 % ;

Free (groupe iliad) : environ 31 % ;

Orange : environ 27 %.

Ces proportions pourraient néanmoins évoluer légèrement d’ici la finalisation de l’opération en fonction de l’évolution des portefeuilles clients.

Bouygues Telecom récupèrerait le segment entreprises

Bouygues Telecom apparaîtrait comme le principal bénéficiaire de l’opération.

L’opérateur reprendrait l’activité SFR Business, qui regroupe les offres destinées aux entreprises et aux administrations, ainsi qu’une partie significative des activités grand public de SFR représentant environ 5,9 millions de clients.

Le MVNO Prixtel, fort d’environ 500 000 abonnés, rejoindrait également le périmètre de Bouygues Telecom.

L’entreprise récupérerait par ailleurs plusieurs infrastructures stratégiques, notamment le réseau mobile de SFR dans les zones moins denses exploité dans le cadre du dispositif Crozon, ainsi qu’une partie des infrastructures fixes professionnelles et du réseau fibre en zone très dense.

Free récupérerait RED by SFR

De son côté, Free intégrerait l’ensemble de la clientèle RED by SFR, soit environ 6 millions d’abonnés.

Le groupe iliad reprendrait également près de 1,6 million de clients grand public sous marque SFR ainsi qu’environ 400 000 clients professionnels de très petites entreprises.

Cette répartition permettrait à Free de renforcer considérablement sa base d’abonnés mobiles et fixes tout en consolidant sa position sur le marché français.

Orange accueillerait près de cinq millions de clients

Orange récupérerait pour sa part une autre portion des activités grand public de SFR, représentant au total environ 4,9 millions de clients.

L’opérateur historique reprendrait également plusieurs marques de MVNO actuellement détenues par SFR, notamment Réglo Mobile, Syma Mobile et Coriolis.

La part attribuée à Orange demeure volontairement plus limitée que celle de ses concurrents afin de tenir compte de sa position dominante sur le marché français.

Les fréquences partagées entre les trois groupes

Les fréquences actuellement exploitées par SFR seraient réparties entre Bouygues Telecom, Free et Orange.

Cette redistribution constitue l’un des éléments les plus stratégiques du dossier puisqu’elle touche directement à la capacité des opérateurs à développer leurs réseaux 4G, 5G et futurs services mobiles.

Une longue période de transition prévue

La disparition de SFR ne serait pas immédiate.

Les actifs qui ne seraient pas directement répartis entre les trois opérateurs — notamment certaines infrastructures réseau, une partie de l’informatique et plusieurs activités opérationnelles resteraient regroupés au sein de SFR SA pendant une période transitoire d’au moins 30 mois.

Durant cette phase, la société serait détenue à parts égales par Bouygues Telecom, Free et Orange.

L’objectif est d’assurer une continuité de service parfaite pendant la migration progressive des millions de clients concernés et l’intégration des systèmes informatiques.

Cette transition représente un défi industriel considérable. Les opérateurs devront en effet transférer des millions d’abonnements, fusionner des infrastructures complexes et assurer la continuité des services fixes et mobiles sans interruption majeure.

Des garanties sociales jusqu’en 2029

Conscients des inquiétudes suscitées par une opération de cette ampleur, les membres du consortium ont mis en avant leurs engagements sociaux.

Les trois opérateurs soulignent que le succès du projet dépend directement des compétences des salariés de SFR, qui possèdent une expertise essentielle dans la gestion des réseaux, des systèmes informatiques et de la relation client.

Ainsi, l’ensemble des salariés concernés par les activités reprises bénéficierait d’une garantie d’emploi jusqu’au début de l’année 2029. Cette protection prendrait la forme soit d’un maintien dans leur poste, soit d’une proposition d’emploi au sein des structures repreneuses.

Les acquéreurs se sont également engagés à ouvrir un dialogue social avec les organisations syndicales représentatives de SFR dès les prochaines étapes du processus.

Huit milliards d’euros de chiffre d’affaires concernés

Sur la base des résultats 2025, le périmètre concerné par la transaction représente un chiffre d’affaires d’environ 8 milliards d’euros et un EBITDAaL de 2,6 milliards d’euros.

Une fois la répartition effectuée, Bouygues Telecom représenterait environ 52 % du chiffre d’affaires transféré, contre 27 % pour le groupe iliad et 21 % pour Orange.

Concernant l’EBITDAaL, les proportions atteindraient respectivement 42 %, 33 % et 24 %.

Ces chiffres illustrent l’ampleur du projet et expliquent pourquoi il est considéré comme l’un des plus importants mouvements de consolidation du secteur européen des télécommunications de ces dernières années.

Un examen réglementaire qui s’annonce décisif

Malgré la signature du protocole d’accord, le chemin reste encore long avant une éventuelle concrétisation.

Les instances représentatives du personnel doivent désormais être consultées. Parallèlement, les dossiers seront transmis aux autorités de régulation et de concurrence compétentes.

Le gouvernement français suit le dossier avec attention. Le ministre de l’Économie, Roland Lescure, a estimé que cette annonce constituait une étape majeure pour le secteur des télécommunications français et européen, tout en rappelant que les autorités de concurrence devront examiner avec la plus grande rigueur ses conséquences sur le marché et sur les consommateurs.

Du côté de SFR, les dirigeants ont également insisté sur la complexité du processus. Le président d’Altice France, Arthur Dreyfuss, et le directeur général de SFR, Mathieu Cocq, ont souligné auprès des salariés qu’il s’agissait d’une opération longue et complexe nécessitant patience et rigueur.

Le directeur général du groupe iliad, Thomas Reynaud, a quant à lui salué une évolution qu’il considère favorable à la fois pour Free et pour l’ensemble du marché français des télécommunications.

Une décision attendue en 2027

La signature des accords juridiques définitifs est attendue au cours du second semestre 2026. Si les différentes autorisations réglementaires sont obtenues, la finalisation effective de l’opération pourrait intervenir au second semestre 2027.

D’ici là, les autorités de concurrence auront la lourde tâche de déterminer si cette restructuration historique peut être autorisée sans compromettre la concurrence, les prix et la qualité de service pour les consommateurs.

Une chose est certaine : si le projet reçoit le feu vert réglementaire, il marquera la fin d’une époque pour SFR et ouvrira un nouveau chapitre dans l’histoire des télécommunications françaises.

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