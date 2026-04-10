10 avril 2026 à 00h00 par La rédaction

Téléphone portable : les enfants français équipés de plus en plus tôt, malgré l'inquiétude massive des parents

L’âge du premier smartphone continue de baisser en France, révélant une transformation profonde des usages familiaux à l’ère du numérique. Selon une étude menée par OpinionWay pour The Phone, les enfants reçoivent désormais leur premier téléphone personnel à 10,3 ans en moyenne. Un chiffre qui, derrière son apparente stabilité, masque en réalité une évolution générationnelle nette.

Les parents les plus jeunes, notamment ceux âgés de moins de 40 ans, franchissent le pas encore plus tôt, autour de 9,7 ans en moyenne. À l’inverse, les parents de 50 ans et plus se montrent plus prudents, préférant attendre en moyenne 10,8 ans. Ce décalage illustre un changement de rapport à la technologie : les adultes ayant grandi avec les smartphones semblent plus enclins à les intégrer précocement dans la vie de leurs enfants.

Cette tendance intervient pourtant dans un contexte de forte vigilance. L’étude met en évidence une quasi-unanimité des parents sur les risques liés aux usages numériques : 97 % d’entre eux estiment que l’accès à Internet et aux réseaux sociaux représente un danger pour les plus jeunes, dont 70 % qui se disent totalement convaincus. En moyenne, six menaces sont identifiées spontanément, parmi lesquelles l’addiction aux écrans, le cyberharcèlement, l’exposition à des contenus inappropriés, les troubles du sommeil ou encore les difficultés d’attention et d’apprentissage.

Malgré cette lucidité, les écrans s’imposent durablement dans le quotidien des enfants. Plus de sept jeunes sur dix âgés de 6 à 14 ans disposent d’un accès libre à au moins un appareil numérique au sein du foyer, et 38 % peuvent utiliser un smartphone sans restriction. Une omniprésence difficile à encadrer, d’autant que les parents eux-mêmes reconnaissent leurs propres contradictions : près d’un tiers admet consulter régulièrement son téléphone lors de moments en famille, que ce soit pour lire des messages, regarder des vidéos ou naviguer sur les réseaux sociaux.

Ce comportement, particulièrement répandu chez les jeunes adultes, contribue à normaliser l’usage intensif des écrans dès le plus jeune âge. Il nourrit un paradoxe frappant : les parents les plus connectés sont aussi ceux qui équipent leurs enfants le plus tôt, tout en étant pleinement conscients des risques.

Pour Jean-Charles Reiss, directeur général de The Phone, cette situation traduit une forme d’impuissance face à une dynamique sociale et technologique difficile à contenir. Selon lui, la question n’est plus tant de savoir s’il faut agir, mais comment retarder concrètement l’exposition des enfants aux smartphones, dans un environnement où ces outils sont devenus omniprésents.

L’étude souligne ainsi la nécessité d’un accompagnement renforcé des familles. Sensibilisation, prévention et éducation au numérique apparaissent comme des leviers essentiels pour favoriser des usages plus équilibrés. Associations, acteurs éducatifs et entreprises sont appelés à jouer un rôle conjoint pour encadrer cette transition et limiter les effets indésirables d’une exposition précoce.

Réalisée en ligne du 5 au 12 février 2026 auprès de 1 004 parents d’enfants âgés de 6 à 14 ans, cette enquête met en lumière un enjeu désormais central : celui de la place du smartphone dans l’enfance, à la croisée des usages sociaux, des pratiques éducatives et des mutations technologiques.

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