WhatsApp enrichit ses appels avec la planification, la main levée et les réactions

Pensée à l’origine comme une simple alternative aux SMS, WhatsApp s’est imposée au fil des années comme l’une des applications de communication les plus utilisées au monde. Propriété de Meta depuis 2014, la messagerie a largement dépassé le cadre des échanges privés pour s’imposer aussi dans la sphère professionnelle. Après avoir intégré des fonctions comme les comptes personnels et professionnels distincts ou encore les communautés thématiques, l’application poursuit sa mue et renforce aujourd’hui ses appels audio et vidéo avec de nouveaux outils taillés pour l’organisation et la collaboration.

Planifier un appel directement depuis WhatsApp

Jusqu’ici, les appels WhatsApp se faisaient essentiellement sur le moment, rendant parfois difficile la coordination lorsqu’il fallait réunir plusieurs participants. Meta introduit désormais une fonction attendue : la possibilité de programmer un appel.

Concrètement, il suffit d’ouvrir l’onglet « Appels », d’appuyer sur le bouton « + » puis de sélectionner « Programmer un appel ». L’utilisateur peut ensuite générer un lien d’appel, l’ajouter à son calendrier ou le partager avec d’autres participants. L’onglet permet aussi de consulter et gérer tous les rendez-vous à venir. Afin d’éviter les oublis, une notification sera envoyée à l’ensemble des participants avant le début de la réunion. De plus, l’organisateur recevra une alerte dès qu’un invité rejoint l’appel.

Cette nouveauté rapproche WhatsApp d’applications de visioconférence professionnelles comme Zoom, Google Meet ou Microsoft Teams, en facilitant la planification et l’organisation d’appels de groupe.

Lever la main pour prendre la parole

Autre ajout bienvenu : la fonction « Lever la main ». Pendant un appel de groupe, un participant pourra signaler qu’il souhaite intervenir sans interrompre celui qui parle. Cette approche, déjà familière dans les outils de visioconférence concurrents, améliore la fluidité des discussions et permet de maintenir un certain ordre lors des réunions virtuelles.

Des réactions pour participer sans couper la conversation

Meta introduit également les réactions dans les appels WhatsApp. Comme dans les discussions par messages, les utilisateurs peuvent exprimer une émotion ou donner un retour instantané grâce à des icônes animées, sans avoir à interrompre la personne en train de parler. Un moyen simple de rendre les échanges plus interactifs et dynamiques.

Une app de plus en plus tournée vers la productivité

Ces nouvelles fonctionnalités s’inscrivent dans une stratégie claire de WhatsApp : aller au-delà du simple outil de messagerie privée et s’imposer comme une véritable plateforme de collaboration. L’avantage pour l’application réside dans son accessibilité disponible sur smartphone, tablette et ordinateur et dans son chiffrement de bout en bout, garantissant que les appels restent privés et sécurisés.

En renforçant ses outils d’organisation et de communication, WhatsApp continue de grignoter du terrain sur le marché de la visioconférence, longtemps dominé par Zoom, Teams ou Meet. L’application, utilisée par plus de deux milliards de personnes, cherche ainsi à s’imposer aussi bien dans les échanges personnels que dans les réunions professionnelles, tout en conservant sa simplicité d’usage.

