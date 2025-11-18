18 novembre 2025 à 00h00 par Philippe

WhatsApp franchit une étape décisive avec l'arrivée des noms d'utilisateur importables depuis Instagram et Facebook

WhatsApp prépare une transformation majeure de son fonctionnement en introduisant un système de noms d’utilisateur. Jusqu’ici, l’application reposait entièrement sur le numéro de téléphone pour identifier un compte. Ce modèle, longtemps efficace, atteint aujourd’hui ses limites à mesure que les utilisateurs exigent davantage de contrôle sur leur identité numérique et leur confidentialité. D’après WABetaInfo, Meta s’apprête donc à redéfinir la manière d’être trouvé et contacté sur WhatsApp, en s’inspirant de pratiques déjà répandues sur Instagram ou Facebook.

Une révolution pour la confidentialité

L’apparition d’un nom d’utilisateur va permettre de communiquer sans jamais partager son numéro de téléphone personnel. Cette évolution répond directement à une demande croissante : pouvoir participer à des groupes, s’adresser à des entreprises ou rejoindre des communautés sans divulguer son numéro, devenu un identifiant sensible. Le pseudo devient alors une couche supplémentaire de protection, tout en facilitant les interactions. Cette logique rapproche WhatsApp des usages modernes instaurés par des applications comme Telegram, où l’utilisateur choisit la manière dont il est contacté sans sacrifier sa vie privée.

Conserver son identité numérique

Meta veut aller plus loin qu’un simple identifiant en offrant la possibilité de réserver son nom d’utilisateur avant l’ouverture publique de la fonctionnalité. La réservation permettra de sécuriser son pseudo préféré, même si la mise à jour arrive d’abord chez d’autres utilisateurs. Pour ceux qui utilisent déjà le même identifiant sur Instagram ou Facebook, WhatsApp prévoit une option permettant de l’importer directement, à condition de prouver qu’il vous appartient. Cette vérification s’effectuera depuis le Centre des comptes, qui sert déjà de passerelle entre les applications de Meta. L’objectif est de favoriser la continuité d’une présence en ligne cohérente, sans imposer de variantes imposées par la disponibilité des pseudos.

Des règles strictes pour les pseudos

WhatsApp impose plusieurs contraintes pour garantir l’intégrité et la clarté des identifiants. Un pseudo devra respecter un format déterminé et ne pourra pas rappeler une adresse web. La messagerie refuse également les identifiants commençant ou se terminant par un point, ainsi que ceux qui se contenteraient d’une suite arbitraire sans lettres. Ces restrictions visent à maintenir un environnement lisible, accessible et sécurisé, afin d’éviter les tentatives d’usurpation ou les confusions provoquées par des noms trompeurs.

Pourquoi Meta joue cette carte

L’introduction des noms d’utilisateur n’est pas un simple ajustement technique : elle s’inscrit dans une stratégie globale de Meta, qui cherche à unifier ses services et à fluidifier la circulation entre ses plateformes. En reliant l’identité sociale au-delà du numéro de téléphone, WhatsApp franchit un cap symbolique. Ce choix renforce la confidentialité des échanges, tout en accélérant la convergence des identités numériques sur Instagram, Facebook, Threads et désormais WhatsApp. Plus les services partagent un même socle, plus l’utilisateur bénéficie d’une expérience homogène, et plus Meta consolide l’attractivité de son écosystème.

WhatsApp, en retard mais stratégique

Cette avancée rapproche WhatsApp de concurrents qui ont déjà adopté ce modèle depuis des années. Telegram, par exemple, permet depuis longtemps de contacter quelqu’un via un simple identifiant public. WhatsApp rattrape donc une tendance devenue standard dans la messagerie moderne, mais le fait avec une orientation différente, pleinement intégrée dans son univers social existant. L’association entre numéro facultatif, identité contrôlée et synchronisation des comptes place WhatsApp dans une dynamique plus large : celle d’une plateforme qui s’éloigne progressivement du simple rôle d’application de messagerie pour s’installer dans un espace hybride entre réseau social, service privé et outil de communication global.

Vers une identité unifiée dans une future super-app ?

Cette fonctionnalité n’est qu’un élément d’une transformation de fond. Depuis la fusion des messageries d’Instagram et de Messenger, Meta construit une architecture commune où les échanges, les profils, les achats et l’identité numérique convergent. L’idée d’une super-app à l’occidentale, centrée sur les services de Meta, se dessine progressivement. En suggérant d’utiliser son pseudo Instagram sur WhatsApp, Meta façonne un écosystème où l’utilisateur retrouve naturellement son identité sur chaque plateforme et où la cohérence devient un argument clé. WhatsApp ne se contente plus d’adopter les codes de ses concurrents : il réinvente son fonctionnement pour s’intégrer pleinement dans la stratégie globale du groupe.

