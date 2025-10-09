09 octobre 2025 à 00h00 par La rédaction

WhatsApp prépare l'arrivée des noms d'utilisateur pour communiquer sans numéro de téléphone

L’application de messagerie la plus utilisée au monde se prépare à tourner une page majeure de son histoire. Une nouvelle version bêta de WhatsApp pour Android (2.25.28.12) révèle que la plateforme de Meta travaille sur un système de noms d’utilisateur, avec un dispositif inédit de “réservation” pour permettre à chacun de sécuriser son identifiant avant le lancement officiel.

Une évolution majeure pour une application née des SMS

À ses débuts, WhatsApp se voulait une alternative simple aux textos, reposant sur un principe clair : chaque utilisateur était identifié par son numéro de téléphone. Mais, avec plus de 2,5 milliards d’utilisateurs et une offre devenue tentaculaire (appels vidéo, communautés, canaux d’information, IA générative, etc.), ce modèle montre aujourd’hui ses limites.

La nouvelle fonctionnalité de nom d’utilisateur vise à transformer cette base historique. À l’image de ce qui existe déjà sur Telegram, X (ancien Twitter) ou Instagram, WhatsApp s’apprête à offrir à chacun la possibilité de choisir un pseudonyme unique. L’objectif : masquer le numéro de téléphone et renforcer la confidentialité des échanges.

Un système de réservation pour éviter la ruée sur les pseudonymes

Repérée par le site spécialisé WABetaInfo, la mise à jour bêta 2.25.28.12 introduit un système ingénieux de réservation de nom d’utilisateur. Avant même que la fonctionnalité complète ne soit accessible à tous, les utilisateurs pourront verrouiller leur pseudonyme préféré, évitant ainsi que les plus convoités ne soient monopolisés par les premiers arrivés.

WhatsApp veut ainsi garantir une équité d’accès et éviter les abus souvent observés lors du lancement de nouvelles fonctions. “Cette approche permettra à tous les utilisateurs de disposer d’une chance équitable d’obtenir le nom d’utilisateur qu’ils souhaitent”, indique WABetaInfo.

Concrètement, la réservation précédera le déploiement global de la fonctionnalité complète. Une phase essentielle pour tester la stabilité du système, mesurer la charge sur les serveurs, et corriger d’éventuels bugs avant l’ouverture à grande échelle.

Un pas décisif vers plus de confidentialité et de sécurité

Derrière cette innovation, se cache une ambition claire : protéger la vie privée des utilisateurs. Aujourd’hui, tout contact sur WhatsApp nécessite la connaissance du numéro de téléphone : un système pratique mais vulnérable, notamment face au spam et aux tentatives d’arnaques.

Grâce aux noms d’utilisateur, il sera possible de masquer entièrement son numéro. De plus, Meta prévoit d’intégrer un “username key”, une clé de vérification additionnelle qui ne permettra d’être contacté que par ceux qui possèdent à la fois le pseudonyme et ce code confidentiel. Cette double protection pourrait marquer une rupture radicale dans la lutte contre les messages indésirables et le phishing.

Cette évolution intervient après plusieurs scandales liés à la sécurité : en 2022, une fuite massive de près de 487 millions de numéros de téléphone WhatsApp avait mis en lumière la vulnérabilité du système actuel. Le passage aux pseudonymes pourrait donc constituer une réponse directe à ces inquiétudes.

Des règles strictes pour encadrer les pseudonymes

Meta prévoit déjà d’encadrer le choix des noms d’utilisateur pour éviter les abus et les confusions. Selon les premières informations, seules les lettres minuscules, les chiffres, les points et les tirets bas seront autorisés. Les majuscules, les caractères spéciaux ou les mentions du type “www.” seront proscrites.

L’objectif : maintenir une cohérence et une lisibilité universelle des pseudonymes, tout en empêchant les tentatives d’usurpation ou de hameçonnage.

Un déploiement progressif, mais inévitable

Comme à son habitude, WhatsApp compte déployer la fonctionnalité par étapes. Seule une minorité d’utilisateurs bêta y aura accès dans un premier temps, avant une ouverture plus large au grand public. Ce processus graduel permet à Meta de surveiller les performances, corriger les anomalies et adapter l’infrastructure à l’échelle mondiale.

Si aucune date précise n’a encore été annoncée, le déploiement du système de réservation interviendra avant la mise à disposition complète des noms d’utilisateur. Une façon de préparer le terrain et d’éviter la frustration des utilisateurs qui arriveraient trop tard.

Une messagerie en pleine mutation

Après avoir introduit les Communautés, amélioré les appels vidéo, lancé les canaux de diffusion et intégré des outils d’intelligence artificielle, WhatsApp poursuit sa transformation. Le passage aux noms d’utilisateur constitue sans doute l’un des changements les plus structurants depuis sa création.

Cette évolution marque aussi une convergence plus forte avec les plateformes sociales, tout en répondant aux exigences croissantes de sécurité et de confidentialité des utilisateurs.

À terme, ce nouveau système pourrait bien redéfinir l’identité numérique sur WhatsApp en libérant la messagerie du carcan du numéro de téléphone, symbole d’une ère désormais révolue.

