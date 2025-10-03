03 octobre 2025 à 00h00 par La rédaction

WhatsApp enrichit son application : photos animées, IA créative et nouvelles options de personnalisation

Après l’introduction récente de la traduction automatique des messages, la plateforme dévoile une nouvelle salve de fonctionnalités qui misent à la fois sur la créativité et sur la praticité au quotidien. Au programme : des photos animées façon « mini-vidéos », des outils dopés à l’intelligence artificielle, de nouveaux stickers et des options pour simplifier la recherche dans les conversations de groupe.

Des photos qui prennent vie

La nouveauté la plus marquante est l’arrivée des Live Photos sur iOS et des photos animées sur Android. Ces clichés dynamiques capturent quelques secondes avant et après la prise, intégrant mouvement et son. Ils se situent à mi-chemin entre un GIF et une courte vidéo, offrant une nouvelle manière de partager des souvenirs plus vivants et plus immersifs. L’option permet de rendre les échanges plus expressifs, qu’il s’agisse d’une scène familiale, d’un paysage ou d’un moment convivial.

L’IA de Meta au service de la personnalisation

Meta entend aussi mettre son intelligence artificielle au service des utilisateurs de WhatsApp. Plusieurs nouveautés concernent la personnalisation des discussions et des appels vidéo :

Création de thèmes personnalisés : grâce à Meta AI, chacun peut désormais concevoir un univers visuel propre pour ses conversations.

: grâce à Meta AI, chacun peut désormais concevoir un univers visuel propre pour ses conversations. Arrière-plans générés par IA : lors des appels vidéo, les utilisateurs peuvent remplacer leur décor par des fonds générés automatiquement, allant de paysages réalistes à des créations plus fantaisistes. Ces arrière-plans peuvent aussi s’appliquer aux photos et vidéos partagées dans les discussions.

Ces ajouts permettent d’offrir un cadre plus ludique et adapté aux goûts de chacun. Meta précise toutefois que certaines fonctionnalités d’IA sont déployées progressivement et ne sont pas encore accessibles partout.

Stickers et nouvelles options de communication

Les échanges écrits se parent également de nouveaux packs de stickers aux thèmes variés, tels que Oiseau intrépide, C’est la rentrée ou encore Vacances. L’objectif : multiplier les moyens d’exprimer une émotion ou une idée sans nécessairement recourir aux mots.

Une recherche de groupes plus intuitive

Autre évolution bienvenue : la recherche simplifiée des conversations de groupe. Jusqu’ici, il fallait se souvenir du nom exact d’un groupe, parfois farfelu ou difficile à retenir. Désormais, il suffit de taper le nom d’un contact pour voir apparaître tous les groupes auxquels il participe, à l’image de ce que propose déjà Messenger.

Scanner des documents directement sur Android

Enfin, WhatsApp améliore son aspect pratique en généralisant le scan de documents. Les utilisateurs Android rejoignent ainsi ceux d’iOS, qui bénéficiaient déjà de cette fonctionnalité. Il est désormais possible de scanner, rogner et envoyer un document directement depuis l’application, sans passer par un outil tiers.

Une application qui ne cesse d’évoluer

Avec cette mise à jour, Meta confirme sa stratégie : faire de WhatsApp une plateforme toujours plus riche, qui ne se limite pas aux échanges textuels mais englobe désormais photos, vidéos, IA et outils pratiques. Ces ajouts réguliers témoignent de la volonté de l’entreprise de maintenir WhatsApp au cœur des communications numériques, face à une concurrence qui innove elle aussi en matière de messagerie et de collaboration.

