23 août 2025 à 04h08 par La rédaction

WhatsApp teste un répondeur pour les appels manqués

Meta continue d’étoffer les fonctionnalités de WhatsApp. Après avoir enrichi les options de rappel pour les appels manqués, WhatsApp teste désormais une nouveauté qui pourrait transformer la manière dont ses utilisateurs communiquent par téléphone : la possibilité de laisser un message vocal lorsqu’un appel n’aboutit pas. Une évolution qui rapproche encore davantage l’application des usages traditionnels de la téléphonie.

Un manque comblé dans l’expérience des appels WhatsApp

Jusqu’à présent, lorsqu’un appel lancé via WhatsApp n’était pas décroché, l’appelant n’avait d’autre choix que d’ouvrir la conversation et d’envoyer manuellement un message écrit ou vocal. Une étape supplémentaire, souvent jugée fastidieuse, qui pouvait aussi être oubliée. Avec l’arrivée de ce “répondeur WhatsApp”, ce processus devient beaucoup plus intuitif.

D’après les informations de WABetaInfo, la version bêta 2.25.23.21 pour Android intègre un bouton « Enregistrer un message vocal » qui apparaît directement sur l’interface d’appel, aux côtés des options « Rappeler » et « Annuler ». En un geste, l’utilisateur peut laisser une explication ou un message rapide, lequel sera automatiquement inséré dans la conversation existante avec son contact.

Une expérience proche du répondeur classique

Le fonctionnement rappelle celui des téléphones traditionnels, avec toutefois une nuance : l’enregistrement n’est pas automatique. C’est à l’appelant de choisir s’il souhaite ou non laisser un message. Une fois envoyé, le destinataire conserve bien sûr la notification de l’appel manqué, mais pourra aussi écouter le message avant de décider de rappeler ou non.

Ce système devrait rendre les échanges plus fluides et naturels, notamment dans des situations où l’appel manqué nécessitait une explication immédiate. Associée à la fonction de transcription des messages vocaux déjà en cours de déploiement, la nouveauté pourrait aussi aider ceux qui préfèrent lire plutôt qu’écouter un audio.

Une stratégie plus large autour des appels

Cette fonctionnalité s’inscrit dans une série d’améliorations apportées récemment aux appels WhatsApp. Meta a déjà introduit un système de rappels pour inviter les utilisateurs à recontacter leurs proches après un appel manqué. Ces évolutions montrent une volonté claire de redonner de l’importance à la téléphonie au sein de l’application, alors que la majorité des utilisateurs privilégient aujourd’hui les messages écrits ou vocaux.

En ajoutant un “répondeur”, WhatsApp aligne son expérience avec celle des téléphones classiques tout en conservant la flexibilité de la messagerie instantanée. Elle pourrait aussi représenter un atout face à la concurrence, notamment les services natifs de téléphonie sur iPhone et Android.

Disponibilité et perspectives

Pour l’heure, la fonction est en test sur Android auprès d’un nombre restreint d’utilisateurs bêta. Aucune information n’a encore filtré concernant un déploiement sur iOS, ni sur le calendrier global de mise à disposition. Comme souvent avec WhatsApp, la phase de test peut durer plusieurs semaines avant un lancement officiel.

Au-delà des nouveautés pratiques, un enjeu demeure : celui de la lutte contre les appels indésirables. Les spams et robots d’appel deviennent un problème croissant sur la plateforme. Si WhatsApp enrichit son offre autour des appels, il lui faudra aussi renforcer les mécanismes de filtrage et de blocage pour garantir une expérience fluide et sécurisée.

~~~~~~~~

A lire aussi

~~~~~~~~

Crédit Photo : WABetaInfo