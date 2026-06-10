10 juin 2026 à 00h00 par Philippe

A quoi ressemblera l'iPhone pliant ? De nouvelles maquettes apportent des réponses

Depuis plusieurs années, les rumeurs entourant le premier iPhone pliant alimentent les spéculations de l'industrie mobile. Mais à mesure que son lancement approche, les fuites gagnent en précision et dessinent désormais les contours d’un appareil qui pourrait marquer l’une des évolutions les plus importantes de l’iPhone depuis son apparition. De nouvelles maquettes apparues en ligne, relayées notamment par le célèbre informateur Sonny Dickson, offrent ainsi un aperçu particulièrement détaillé de ce que pourrait être le futur iPhone Fold, parfois également évoqué sous l’appellation iPhone Ultra.

Bien qu’Apple n’ait encore confirmé ni son existence ni son nom commercial, les différents éléments qui émergent depuis plusieurs mois convergent vers une même direction : celle d’un smartphone pliant haut de gamme, pensé pour fusionner l’expérience de l’iPhone et celle de l’iPad dans un format inédit.

Un format livre qui tranche avec les standards du marché

Les nouvelles images diffusées montrent une unité factice, ou « dummy », c’est-à-dire une reproduction non fonctionnelle destinée aux fabricants d’accessoires. Ce type de maquette est généralement utilisé plusieurs mois avant la commercialisation afin de permettre la conception des coques, protections et autres accessoires compatibles dès le lancement du produit.

Si ces modèles ne permettent pas d’évaluer les performances ou l’interface du smartphone, ils offrent en revanche un aperçu souvent très fidèle de son design final. Dans le cas de l’iPhone Fold, les clichés confirment un choix de conception déjà évoqué par plusieurs sources : Apple aurait opté pour un format pliable de type « livre », à l’image de certains modèles concurrents, mais avec des proportions sensiblement différentes.

Une fois fermé, l’appareil adopterait un format compact rappelant celui d’un passeport. Contrairement à de nombreux smartphones pliants actuels qui privilégient des écrans externes très allongés, Apple miserait sur un ratio plus large, offrant une expérience plus proche d’un smartphone classique lorsqu’il est utilisé replié.

Ce choix permettrait également de mieux exploiter l’écran intérieur. Une fois déployé, l’appareil dévoilerait une dalle OLED d’environ 7,8 pouces, soit une surface d’affichage proche de celle d’un iPad mini. L’objectif semble clair : transformer le smartphone en véritable mini-tablette sans compromettre sa portabilité.

First look at the iPhone Fold dummy unit. It doesn't look like Apple will offer multiple colors, with white currently appearing to be the only option. What do you think? pic.twitter.com/olMzm6t6Ts — Sonny Dickson (@SonnyDickson) June 7, 2026

Deux écrans, deux usages

Les informations les plus récentes évoquent un écran externe de 5,5 pouces occupant presque toute la façade avant. Les bordures apparaissent particulièrement réduites sur les maquettes, tandis que les bords de la dalle présenteraient une légère courbure destinée à améliorer la prise en main.

À l’intérieur, l’écran principal offrirait une surface nettement plus généreuse. Plusieurs sources affirment qu’Apple aurait concentré une grande partie de ses efforts sur la qualité de cette dalle ainsi que sur la réduction de la marque du pli, traditionnel point faible des smartphones pliants.

Les visuels permettent également d’apercevoir le positionnement des capteurs photo frontaux. Sur l’écran externe, la caméra serait logée dans une découpe centrée. À l’intérieur, elle prendrait place dans le coin supérieur gauche de la dalle, un choix inhabituel qui pourrait avoir des conséquences sur l’organisation de certaines fonctions d’iOS et notamment sur l’évolution du concept Dynamic Island.

Une conception premium fidèle à l’ADN d’Apple

Comme attendu pour un produit qui devrait représenter le sommet de la gamme iPhone, Apple miserait sur des matériaux particulièrement haut de gamme.

Les rumeurs évoquent un châssis en titane ainsi qu’une épaisseur particulièrement réduite. Une fois ouvert, l’iPhone Fold pourrait mesurer environ 4,5 millimètres, ce qui en ferait l’un des smartphones pliants les plus fins jamais commercialisés.

La charnière constituerait également un élément central du projet. Depuis plusieurs années, Apple aurait multiplié les prototypes afin de limiter l’apparition du pli visible au centre de l’écran. Les dernières indiscrétions suggèrent que le constructeur serait parvenu à un résultat particulièrement convaincant, avec une pliure presque imperceptible dans des conditions normales d’utilisation.

À l’arrière, le design resterait relativement sobre. Les maquettes montrent un module photo horizontal composé de deux capteurs, intégré dans un bloc évoquant certains concepts récemment attribués à la future gamme iPhone. Le flash LED serait placé sous le microphone arrière, tandis que plusieurs détails de finition témoigneraient d’une volonté de conserver l’identité visuelle propre à Apple.

Face ID sacrifié au profit de Touch ID ?

L’une des décisions les plus surprenantes concerne l’authentification biométrique. Selon plusieurs sources concordantes, Apple pourrait abandonner Face ID sur ce modèle pliant.

Le système de reconnaissance faciale, devenu emblématique depuis l’iPhone X, nécessiterait des composants difficiles à intégrer dans un appareil aussi fin. Pour contourner cette contrainte, Apple reviendrait à une technologie déjà utilisée sur certains iPad : Touch ID intégré directement au bouton d’alimentation latéral.

Cette solution permettrait d’assurer le déverrouillage du smartphone ainsi que la validation des paiements Apple Pay sans compromettre l’épaisseur globale de l’appareil.

Les maquettes suggèrent également quelques changements ergonomiques. Les boutons de volume seraient déplacés sur la tranche supérieure tandis que le bouton Action, introduit sur les modèles Pro récents, pourrait disparaître de cette première génération pliable.

Un lancement sous le signe de la sobriété

Autre élément qui alimente les discussions : les coloris envisagés pour le lancement.

Les différentes maquettes dévoilées jusqu’à présent présentent toutes un modèle blanc. Sonny Dickson affirme même qu’il s’agirait actuellement de l’unique couleur validée par Apple. D’autres informateurs évoquent toutefois l’existence d’une version noire encore en phase d’évaluation.

Cette stratégie ne serait pas totalement inédite. Apple a déjà privilégié des lancements relativement sobres pour plusieurs produits emblématiques, notamment l’iPhone X, l’Apple Watch Ultra ou encore le Vision Pro. L’entreprise semble vouloir positionner son premier smartphone pliant comme un appareil avant tout technologique, davantage orienté vers l’innovation que vers la personnalisation esthétique.

Les observateurs estiment ainsi que les teintes retenues pourraient se limiter à des nuances de blanc, d’argent ou de gris foncé.

Un prix qui pourrait dépasser les 2 000 euros

Si le design semble désormais relativement bien connu, le positionnement tarifaire reste lui aussi un sujet majeur.

Toutes les estimations convergent vers un tarif particulièrement élevé. Le premier iPhone pliant pourrait franchir la barre symbolique des 2 000 euros en Europe, ce qui en ferait l’un des smartphones les plus coûteux jamais commercialisés par Apple.

Ce positionnement viserait à concurrencer directement les modèles pliants premium de Samsung, Huawei ou encore Honor, tout en conservant la marge élevée traditionnellement associée aux produits les plus innovants de la marque.

Une présentation attendue dès septembre 2026

La majorité des analystes tablent désormais sur une présentation officielle à l’automne 2026, probablement aux côtés des iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max. Quelques observateurs continuent néanmoins d’évoquer un lancement repoussé à 2027, Apple ayant historiquement privilégié la prudence lorsqu’il s’agit d’introduire une nouvelle catégorie de produits.

D’ici là, les regards se tournent également vers l’évolution d’iOS. L’arrivée d’un écran pliable de près de huit pouces pourrait pousser Apple à rapprocher davantage l’expérience logicielle de celle de l’iPad, avec un multitâche renforcé et une meilleure exploitation des grands écrans.

En attendant une confirmation officielle, les nombreuses fuites qui se succèdent depuis plusieurs mois racontent toutes la même histoire : celle d’un projet désormais suffisamment avancé pour que son apparence générale ne fasse presque plus de doute. Si les informations se confirment, Apple s’apprête à faire son entrée sur le marché du pliable avec un appareil qui entend manifestement redéfinir les standards du segment plutôt que simplement suivre la concurrence.

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