28 février 2026

iPhone Fold : Apple préparerait un iPhone Fold presque sans trace de pli

Crédit Photo : FPT

Pendant des années, l’iPhone pliable a relevé du mirage technologique : régulièrement annoncé, jamais officialisé. Mais à mesure que les fuites se multiplient, le projet semble désormais solidement ancré dans une phase industrielle avancée. Dernier élément en date : des précisions chiffrées sur la pliure de l’écran, point noir historique des smartphones pliables.

Selon le leaker Fixed Focus Digital sur Weibo, Apple serait parvenue à réduire la profondeur du pli à moins de 0,15 mm, avec un angle de pliage inférieur à 2,5 degrés. Des données qui, si elles se confirment, pourraient repositionner le futur « iPhone Fold » comme l’un des appareils les plus aboutis de sa catégorie.

Une pliure réduite à l’essentiel

Sur les smartphones pliables actuels, la marque laissée par la charnière reste perceptible, visuellement comme au toucher. Même les modèles les plus haut de gamme n’échappent pas totalement à cette contrainte mécanique.

Dans le cas du futur iPhone Fold, Apple viserait une profondeur de creux inférieure à 0,15 mm. Pour donner un ordre de grandeur, une feuille de papier mesure environ 0,1 mm d’épaisseur. Autrement dit, la transition au niveau de la pliure pourrait devenir si subtile qu’elle se rapprocherait du passage du doigt sur deux feuilles légèrement superposées.

À titre de comparaison, le pli du Samsung Galaxy Fold avoisinait les 0,7 mm lors de sa première génération. Les constructeurs ont depuis progressé, mais aucun ne communique officiellement de mesures comparables, ce qui rend toute confrontation technique délicate.

La seconde mesure communiquée, avec un angle de pliage inférieur à 2,5 degrés, laisse entendre qu’une fois déployé, l’écran offrirait une surface visuellement très homogène, proche d’un panneau parfaitement plat. Plus cet angle est réduit, plus l’affichage paraît uniforme. L’objectif n’est pas nécessairement de faire disparaître physiquement la pliure, mais de la rendre imperceptible en usage quotidien.

Samsung Display en partenaire stratégique

Derrière cette avancée se profile un acteur clé : Samsung Display. Selon plusieurs sources concordantes, la dalle interne serait fournie par la filiale spécialisée de Samsung, avec une technologie inédite encore jamais intégrée à un smartphone commercialisé.

L’écran principal mesurerait entre 7,58 et 7,8 pouces une fois déplié, accompagné d’un écran externe compris entre 5,35 et 5,5 pouces. L’ensemble adopterait un format « livre », dans la lignée des modèles de la gamme Galaxy Z Fold, plutôt qu’un design à clapet.

La dalle utiliserait la technologie CoE (Color Filter on Encapsulation), développée par Samsung Display. Cette approche permettrait d’affiner la structure de l’écran, d’améliorer la luminosité et de réduire la consommation énergétique qui est un enjeu majeur pour un appareil dont l’autonomie devra composer avec une surface d’affichage étendue.

Un choix technique fort : le retour de Touch ID

Autre information notable : l’absence probable de Face ID. Les contraintes d’espace et de structure liées à un châssis pliable auraient conduit Apple à privilégier un capteur d’empreinte digitale intégré au bouton d’alimentation, marquant le retour du Touch ID sur un modèle haut de gamme.

Ce compromis illustre une approche pragmatique. Plutôt que de multiplier les défis techniques simultanés, Apple concentrerait ses efforts sur la fiabilité mécanique et la qualité d’affichage. L’appareil intégrerait deux capteurs photo à l’arrière, potentiellement logés dans un module imposant, ainsi que deux caméras frontales distinctes : l’une pour l’usage écran déplié, l’autre pour l’utilisation en mode fermé.

Les informations qui circulent évoquent un châssis particulièrement fin, avec une épaisseur d’environ 4,5 mm lorsque l’appareil est déplié, et comprise entre 9 et 9,5 mm une fois refermé, des proportions remarquablement contenues pour un smartphone pliable de ce type.

Production lancée, calendrier en ligne de mire

Fixed Focus Digital affirme que les chaînes de production ont déjà reçu les commandes nécessaires à la fabrication de la dalle pliable. Dans l’écosystème Apple, ce type d’information provenant de la chaîne d’approvisionnement constitue souvent un indicateur fiable du passage à la phase préindustrielle.

Plusieurs sources convergent vers une présentation à l’automne 2026, possiblement aux côtés de la génération iPhone 18 Pro. Le positionnement tarifaire serait à la hauteur de l’ambition technologique : les estimations évoquent un prix plancher autour de 2 000 dollars, pouvant atteindre 2 400 dollars selon les configurations.

Arriver tard, mais imposer le standard

Apple n’est pas le pionnier du smartphone pliable. Des acteurs comme Samsung occupent ce segment depuis plusieurs années. Mais la stratégie de Cupertino consiste rarement à inaugurer un format : elle vise plutôt à le stabiliser et à en corriger les défauts structurels avant d’entrer en scène.

La pliure visible est devenue le symbole des compromis inhérents à cette catégorie. Si l’iPhone Fold parvient réellement à la rendre quasi imperceptible, il pourrait transformer la perception du pliable, le faisant passer d’objet technologique démonstratif à produit premium pleinement abouti.

Après des années d’attente et de spéculations, le premier iPhone pliable semble enfin prendre forme. Et cette fois, ce n’est plus seulement une rumeur persistante : c’est un projet qui avance, chiffres à l’appui, vers une concrétisation imminente.

