iPhone Fold : une vidéo dévoile le design du premier iPhone pliant

Après avoir observé pendant des années l’essor du marché des smartphones pliants, Apple semble prêt à passer à l’offensive. Le constructeur californien préparerait activement son premier iPhone pliant, attendu comme un tournant stratégique pour la gamme iPhone.

Longtemps absent d’un segment pourtant déjà bien installé, dominé par Samsung depuis près de six ans, le constructeur californien semble enfin prêt à franchir le pas. Et si l’on en croit les dernières révélations de Jon Prosser, figure bien connue – et controversée – de la sphère des leakers, l’iPhone Fold pourrait bien devenir l’un des lancements les plus marquants de l’année 2026.

Dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube Front Page Tech, Prosser dévoile ce qu’il présente comme des rendus photoréalistes très aboutis du futur smartphone pliant d’Apple. Des visuels réalisés à partir des fuites les plus récentes, compilées et mises en scène dans une animation qui rappelle, volontairement ou non, les propres vidéos promotionnelles de la firme de Cupertino.

Un écran pliant sans pli visible : le Graal technologique

Depuis l’apparition des premiers smartphones pliants, un défaut persiste : la fameuse pliure visible au centre de l’écran. Si les constructeurs concurrents ont progressivement appris à composer avec cette contrainte, Apple aurait, selon Prosser et d’autres sources concordantes, décidé de ne pas transiger.

L’iPhone Fold embarquerait ainsi une dalle interne pliable de 7,8 pouces totalement lisse, sans aucune trace de pliure perceptible. Une prouesse qui reposerait sur une charnière extrêmement sophistiquée, combinant une plaque métallique et l’utilisation de métal liquide afin de répartir la pression lors de l’ouverture et de la fermeture. Si cette promesse se confirme, Apple frapperait d’emblée très fort, en plaçant la barre au-dessus de ce que proposent aujourd’hui Samsung, Google ou Honor.

Un format hybride entre iPhone et iPad mini

Côté design, Apple opterait pour un format « livre », désormais classique sur le segment. Replié, l’appareil conserverait un format relativement compact grâce à un écran externe de 5,5 pouces, poinçonné pour accueillir la caméra frontale. Déplié, le smartphone se transformerait en une véritable mini-tablette, flirtant avec l’expérience d’un iPad mini.

Mais c’est surtout l’épaisseur qui impressionne. Fermé, l’iPhone Fold mesurerait environ 9 mm, pour tomber à seulement 4,5 mm une fois ouvert. Une finesse record, encore inférieure à celle de l’iPhone Air (5,6 mm), jusqu’ici le smartphone le plus fin jamais conçu par Apple.

Le châssis ferait largement appel au titane, dans la continuité des choix opérés sur les modèles haut de gamme récents, renforçant à la fois la solidité et le positionnement premium de l’appareil.

Touch ID fait son retour, Face ID mis de côté

Autre choix technique notable : l’abandon de Face ID. Faute de place pour intégrer les capteurs nécessaires dans un châssis aussi fin, Apple ferait le choix d’un Touch ID intégré au bouton d’alimentation, à l’image de ce que l’on retrouve déjà sur les iPad Air, iPad mini ou l’iPad d’entrée de gamme.

Un compromis assumé, qui permettrait de préserver une authentification biométrique rapide et fiable, tout en simplifiant l’architecture interne du smartphone.

Photo, autonomie et modem maison

Selon les informations avancées, l’iPhone Fold disposerait d’une configuration à quatre appareils photo : deux capteurs à l’arrière, un module intégré à l’écran externe et un autre sur l’écran interne, potentiellement dissimulé sous la dalle à terme, même si les rendus actuels montrent encore des poinçons visibles.

Sous le capot, Apple inaugurerait le modem 5G maison C2, successeur du C1X introduit sur l’iPhone Air et attendu sur le futur iPhone 17e. L’objectif est clair : améliorer l’efficacité énergétique et réduire la dépendance aux solutions Qualcomm. Des batteries haute densité viendraient compléter l’ensemble afin d’assurer une autonomie jugée « convaincante » malgré la finesse extrême de l’appareil.

Un prix à la hauteur de l’ambition

Ce concentré d’innovations aura évidemment un coût. Jon Prosser évoque un prix de vente compris entre 2 000 et 2 500 dollars. En Europe, et particulièrement en France, la facture pourrait ainsi flirter avec les 3 000 euros, taxes et conversions obligent.

Un positionnement ultra-premium, qui fait de l’iPhone Fold bien plus qu’un simple smartphone : une vitrine technologique, destinée à démontrer le savoir-faire d’Apple et à redéfinir les standards du très haut de gamme mobile.

Prudence malgré tout

Faut-il pour autant prendre ces informations pour argent comptant ? La prudence reste de mise. Comme le soulignent plusieurs observateurs, dont The Verge, Jon Prosser compile ici des rapports déjà publiés par Mark Gurman (Bloomberg) et l’analyste Ming-Chi Kuo, sans qu’il soit certain qu’il dispose de nouvelles sources internes directes.

D’autant que certaines contradictions subsistent : taille exacte de l’écran externe, présence ou non d’une caméra sous l’écran, ou encore calendrier de sortie. Si une présentation en septembre 2026 est souvent évoquée, des difficultés dans la chaîne d’approvisionnement pourraient repousser le lancement à 2027.

