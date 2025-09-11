11 septembre 2025 à 07h06 par La rédaction

Amazfit T-Rex 3 Pro : la nouvelle montre outdoor premium qui veut rivaliser avec Garmin et Apple

Amazfit continue de renforcer sa présence sur le segment des montres connectées sportives avec une nouveauté de taille : la T-Rex 3 Pro. Dévoilée début septembre et déjà disponible en Europe, cette montre outdoor reprend l’ADN robuste de la gamme T-Rex, tout en franchissant un cap décisif vers le haut de gamme. Matériaux premium, cartographie hors ligne avancée, lampe torche intégrée, capteurs plus précis et haut-parleur/microphone font partie des nombreuses évolutions. À moins de 400 €, elle ambitionne clairement de se poser en alternative abordable aux Garmin Fenix 8 ou à l’Apple Watch Ultra.

Un design robuste et premium

La T-Rex 3 Pro conserve l’allure massive caractéristique de la gamme, mais adopte désormais des matériaux plus nobles. La lunette et les boutons sont en titane de grade 5, réputé plus léger et plus résistant que l’acier inoxydable, tandis que l’écran est protégé par un verre saphir inrayable. De quoi assurer une durabilité maximale face aux chocs et conditions extrêmes.

La montre est déclinée en deux tailles – 44 mm et 48 mm – un effort notable pour convenir aussi aux poignets plus fins, souvent laissés de côté sur ce segment où la plupart des modèles dépassent 47 mm. Trois coloris sont proposés : Tactical Black, Black Gold et Gold & Gray.

Côté endurance, la T-Rex 3 Pro est conçue pour supporter des températures allant de -30 °C à +70 °C. Elle intègre également une LED bicolore faisant office de lampe torche, avec signal SOS en cas d’urgence.

Un écran AMOLED ultra-lumineux

Amazfit dote sa nouvelle montre d’un écran AMOLED de 1,5 pouce (48 mm) ou 1,32 pouce (44 mm), capable d’atteindre 3 000 nits de luminosité. C’est l’une des dalles les plus brillantes du marché, garantissant une lisibilité optimale même en plein soleil, un atout majeur pour les traileurs et amateurs de sports outdoor.

Cartographie avancée et navigation intelligente

La T-Rex 3 Pro franchit un cap sur la partie navigation. Elle propose un accès gratuit à des dizaines de milliers de cartes hors ligne : urbaines, topographiques et même des stations de ski. Ces cartes affichent désormais davantage de détails, comme les points d’intérêt environnants.

La montre permet aussi de créer des itinéraires personnalisés, de rechercher des lieux, ou encore de générer automatiquement des parcours après avoir indiqué une direction et une distance. Une fonction particulièrement appréciable pour les sorties improvisées en course ou à vélo.

GPS double fréquence et suivi précis

Pour améliorer la fiabilité du suivi, Amazfit intègre une antenne GPS à polarisation circulaire, avec compatibilité multi-GNSS et double fréquence. Résultat : une meilleure réception en environnement difficile (forêts denses, zones urbaines, conditions météorologiques perturbées). Le suivi de l’allure et des distances se veut ainsi plus précis, un point crucial pour les coureurs et traileurs.

Plus de 180 modes sportifs, dont Hyrox

La T-Rex 3 Pro prend en charge plus de 180 activités, allant de la course à pied au trail, en passant par la musculation, les sports nautiques et même des profils plus atypiques comme la “promenade du chien”.

Amazfit met particulièrement en avant son partenariat avec Hyrox, une discipline en pleine croissance combinant course et exercices fonctionnels. Trois modes spécifiques sont disponibles : Hyrox Training, Hyrox PFT et Hyrox Race.

Suivi santé et récupération complet

Outre les performances sportives, la montre met l’accent sur la récupération et l’analyse physiologique. Elle mesure la VO2 Max, la charge d’entraînement (court et long terme), le temps de récupération, la variabilité de la fréquence cardiaque, la qualité du sommeil et la fréquence cardiaque au repos.

Le tout est enrichi par l’indicateur BioCharge Energy Score, qui évalue en continu le niveau de fatigue. Ces données sont collectées grâce au nouveau capteur optique PPG BioTracker 6.0, et disponibles à la fois dans l’application Zepp et sur des plateformes tierces comme Strava.

Haut-parleur, micro et fonctions connectées

Grande nouveauté : la T-Rex 3 Pro embarque enfin un haut-parleur en complément du micro déjà présent sur la T-Rex 3. Cela permet non seulement de passer et recevoir des appels Bluetooth, mais aussi d’utiliser le contrôle vocal Zepp Flow et de recevoir des alertes vocales en direct pendant les entraînements.

L’écosystème Amazfit s’enrichit également avec de nouvelles mini-applications disponibles sur Zepp, comme Podcast, donnant accès à plus de 4 millions de contenus téléchargeables pour une écoute hors connexion.

La montre peut aussi être associée à d’autres accessoires Amazfit (Helio Strap, Helio Ring) ou à des capteurs tiers (ceintures cardio, capteurs de puissance et de cadence, compteurs vélo).

Autonomie : endurante mais perfectible

Amazfit promet jusqu’à 25 jours d’autonomie en usage classique sur la version 48 mm (17 jours pour la 44 mm). En revanche, avec GPS activé et affichage permanent, l’endurance chute à 19-20 heures (48 mm) et 13 heures (44 mm). Suffisant pour la majorité des sorties longues, mais encore en retrait par rapport à certaines concurrentes haut de gamme comme les Garmin Fenix.

Prix et disponibilité

La T-Rex 3 Pro est commercialisée au prix conseillé de 399,90 €, un tarif attractif compte tenu de ses nombreuses fonctionnalités premium. La version 48 mm Tactical Black sera disponible dès le 5 septembre 2025, suivie de la déclinaison 48 mm Black Gold attendue pour la fin du mois. Quant aux modèles 44 mm, en Gold & Gray et en Black Gold, ils arriveront un peu plus tard.

~~~~~~~~

A lire aussi

~~~~~~~~