Apple déploie iOS 18.6.2 : une mise à jour axée sur la sécurité avant l'arrivée d'iOS 26

Apple vient de publier iOS 18.6.2 pour iPhone et iPad, ainsi qu’iPadOS 18.6.2 pour les tablettes compatibles. Pour les modèles plus anciens qui ne peuvent pas accéder à iPadOS 18, une version corrective supplémentaire, iPadOS 17.7.10, est également disponible. Comme souvent avec ces mises à jour intermédiaires, l’accent est mis sur la sécurité plutôt que sur l’ajout de nouvelles fonctionnalités.

Une mise à jour de sécurité fortement recommandée

Apple indique que cette nouvelle version corrige plusieurs failles de sécurité jugées importantes, sans toutefois en détailler immédiatement la nature. Les informations techniques précises seront publiées dans la soirée sur la page dédiée aux correctifs de sécurité d’Apple.

En attendant, la firme recommande à l’ensemble des utilisateurs de mettre à jour leurs appareils sans tarder. La procédure reste classique : se rendre dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle, puis lancer le téléchargement et l’installation.

iOS 18 bientôt en fin de cycle

Cette nouvelle mouture pourrait être l’une des toutes dernières mises à jour d’iOS 18. En effet, Apple concentre désormais ses efforts sur iOS 26, attendu en version finale dès l’automne. Cette prochaine grande évolution du système apportera plusieurs nouveautés marquantes, dont la nouvelle interface Liquid Glass qui redessinera l’expérience utilisateur.

En clair, iOS 18.6.2 a surtout pour mission de sécuriser les terminaux existants avant le grand passage à la prochaine génération logicielle.

Des correctifs également sur macOS

En parallèle, Apple publie aussi des correctifs pour ses ordinateurs. Les utilisateurs de Mac compatibles peuvent installer macOS 15.6.1 (build 24G90), une mise à jour également axée sur la sécurité.

Pour les Mac plus anciens, Apple met à disposition macOS 14.7.8 (build 23H730) et macOS 13.7.8 (build 22H730), afin de garantir une protection étendue même sur les machines qui ne peuvent pas accueillir macOS Sequoia.

Là encore, la mise à jour se récupère depuis Réglages Système > Général > Mise à jour de logiciels.

Les regards déjà tournés vers iOS 26

Du côté des utilisateurs, l’attente se porte désormais sur iOS 26, dont la version bêta publique est déjà disponible. Apple y teste de nombreuses innovations, notamment une meilleure intégration avec les iPhone 17, qui devraient tirer le meilleur parti des nouveautés.

En attendant cette transition, iOS 18.6.2 vient consolider la stabilité et la sécurité de l’écosystème, confirmant la stratégie habituelle d’Apple : fiabiliser l’existant tout en préparant le terrain pour la prochaine grande mise à jour.

