Apple donne rendez-vous le 9 septembre : les iPhone 17 en vedette d'une keynote très attendue

Apple a levé le voile sur son traditionnel évènement de rentrée. La keynote aura lieu le 9 septembre prochain, à 19h heure française (10h à Cupertino), au Steve Jobs Theater de l’Apple Park. Comme chaque année, l’annonce met en ébullition l’écosystème technologique, d’autant que l’édition 2025 s’annonce particulièrement dense.

Une rentrée marquée par les iPhone 17

Si l’iPhone est toujours au centre des attentes, cette génération 2025 pourrait bien marquer un tournant. Les rumeurs évoquent des changements de design notables, avec un module photo horizontal sur les modèles Pro qui rappellerait certaines lignes des Pixel de Google.

Mais la principale nouveauté serait l’arrivée d’un nouvel appareil : l’iPhone 17 Air. Ultra-fin entre 5,5 et 6 mm d’épaisseur et pensé comme une alternative design au modèle Plus, il viendrait concurrencer directement le Galaxy S25 Edge de Samsung sur le terrain des smartphones ultralégers. L’iPhone 17 Air miserait sur la finesse et la portabilité, mais avec une autonomie et un équipement photo plus limités que ses homologues Pro. Il pourrait aussi constituer une étape vers l’iPhone pliable, attendu pour 2026.

Les iPhone 17, 17 Pro et 17 Pro Max devraient quant à eux bénéficier de la nouvelle puce A19 (A19 Pro pour les modèles premium), accompagnée de 12 Go de mémoire vive, afin de répondre aux besoins accrus en intelligence artificielle. La photographie resterait au cœur de la stratégie, avec un capteur principal de 48 Mpx, une caméra selfie de 24 Mpx et, sur les Pro, un téléobjectif périscopique permettant un zoom optique jusqu’à 10x. L’enregistrement vidéo en 8K et la charge sans fil inversée figurent également parmi les améliorations attendues.

Apple Watch Series 11 et Watch Ultra 3

La keynote sera aussi l’occasion de découvrir la nouvelle génération d’Apple Watch. La Series 11 devrait proposer des performances accrues et une meilleure connectivité, tandis que la Watch Ultra 3 marquerait une véritable évolution : écran plus grand, charge plus rapide, prise en charge de la 5G, connectivité satellite et nouvelles fonctions santé. L’arrivée d’une Apple Watch SE 3, plus accessible, est également évoquée, avec un châssis plastique et un écran élargi.

Les AirPods Pro 3 en embuscade

Du côté de l’audio, Apple préparerait une nouvelle version de ses écouteurs premium. Les AirPods Pro 3 bénéficieraient d’une puce H3 améliorant la réduction de bruit et la qualité sonore, mais aussi d’une autonomie plus généreuse. Une innovation de taille pourrait être intégrée : un capteur cardiaque plus précis que celui des Apple Watch, renforçant encore l’écosystème santé d’Apple.

iOS 26 et Apple Intelligence

Comme toujours, l’événement mettra aussi en avant les nouveautés logicielles. iOS 26 sera présenté comme le nouveau système d’exploitation mobile des iPhone 17 et se distinguerait par un design plus transparent et des fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle. Siri devrait profiter d’une refonte majeure pour devenir plus intuitif et réactif. L’intelligence artificielle sera utilisée pour la personnalisation des notifications, la retouche photo en temps réel et des traitements d’image plus avancés. Apple Intelligence, qui soufflera sa première bougie en octobre, sera au centre des discussions et devra convaincre face à la concurrence de Google et de Samsung qui avancent rapidement sur ce terrain.

Un évènement sous haute surveillance

Au-delà des nouveautés produit, cette keynote aura une dimension stratégique. Apple doit rassurer ses investisseurs sur sa capacité à accélérer dans l’intelligence artificielle, alors que certains estiment que Cupertino accuse un retard par rapport à ses rivaux. L’entreprise doit aussi composer avec un contexte géopolitique tendu, marqué par les droits de douane américains sur les importations venues de Chine et d’Inde, où se trouvent ses principales usines d’assemblage.

En annonçant l’arrivée d’un iPhone Air, de nouvelles montres connectées et de la troisième génération d’AirPods Pro, Apple entend prouver qu’elle reste le moteur de l’innovation et que son écosystème, matériel comme logiciel, reste la référence.

