28 août 2025 à 03h55 par La rédaction

Apple veut rattraper son retard et lorgne sur deux pépites de l'IA : Mistral et Perplexity sont dans le viseur

Alors que la vague de l’intelligence artificielle (IA) bouleverse l’ensemble du secteur technologique, Apple paraît en retrait. Ses rivaux Microsoft, Google ou encore Meta enchaînent annonces et intégrations de modèles génératifs dans leurs services, tandis que la firme de Cupertino peine à convaincre avec son initiative Apple Intelligence. Pour inverser la tendance, Tim Cook semble prêt à franchir un cap inédit : sortir le chéquier pour s’offrir une acquisition d’envergure dans l’IA. Deux noms circulent : l’américain Perplexity et le français Mistral AI.

Une stratégie d’acquisition inédite pour Apple

Historiquement, Apple privilégie les rachats discrets et ciblés, rarement supérieurs au milliard de dollars. Son acquisition la plus onéreuse reste celle de Beats en 2014, pour 3 milliards. Mais le climat actuel pousse à reconsidérer cette prudence. Les discussions menées par Eddy Cue, patron des services, portent sur des transactions pouvant grimper à 10 voire 20 milliards de dollars, une première dans l’histoire du groupe.

À Cupertino, les avis divergent. Eddy Cue milite pour une stratégie offensive et pour l’intégration rapide de briques technologiques externes, tandis que Craig Federighi, en charge du logiciel, plaide pour une approche interne, fidèle à l’ADN d’Apple. Mais face à la montée en puissance de Galaxy AI (Samsung), Gemini (Google) et des derniers Pixel 10 dopés à l’IA, le statu quo semble de moins en moins viable.

Perplexity : un futur moteur de recherche maison ?

Fondée en 2022, Perplexity s’est rapidement imposée comme l’une des alternatives les plus crédibles à Google Search. Sa technologie combine plusieurs modèles existants (GPT, Claude…) pour offrir un moteur de recherche conversationnel, capable de résumer le web en citant ses sources.

Avec une valorisation estimée entre 14 et 20 milliards de dollars, Perplexity représenterait l’acquisition la plus coûteuse jamais réalisée par Apple. Mais elle offrirait une opportunité unique : disposer d’une alternative maison à Google Search, au moment où le partenariat à 20 milliards de dollars annuels entre Apple et Google est menacé par les enquêtes antitrust. L’intégration de Perplexity dans Siri ou Spotlight pourrait transformer radicalement l’expérience des utilisateurs d’iPhone.

Reste une limite : contrairement à Mistral, Perplexity ne développe pas ses propres modèles de langage, ce qui fragilise sa valeur stratégique à long terme.

Mistral AI : la pépite française qui résiste à Cupertino

Créée en avril 2023 par Guillaume Lample, Arthur Mensch et Timothée Lacroix, Mistral AI est devenue en un temps record le symbole de la souveraineté numérique européenne. La startup développe ses propres modèles de langage, en open source et en version commerciale, avec un accent mis sur l’efficacité énergétique et l’exécution en local (edge computing).

Déjà valorisée 6 milliards d’euros fin 2024 et en quête d’un nouveau financement d’un milliard qui porterait sa valorisation à 10 milliards, Mistral attire les plus grands investisseurs, de Nvidia à de nombreux fonds français. Elle a aussi multiplié les coups d’éclat : partenariat stratégique avec Nvidia, participation remarquée au sommet parisien pour l’action sur l’IA, et ouverture d’un bureau à Palo Alto, ancien siège d’Apple.

Un rachat par Apple serait historique pour la French Tech. Mais il soulèverait d’immenses résistances politiques. Emmanuel Macron a fait de Mistral un symbole dans ses discours sur l’innovation, et Bruxelles verrait d’un très mauvais œil la perte d’un tel joyau au profit d’un géant américain.

La French Tech entre fierté et crainte d’un « exit »

La simple rumeur d’un rapprochement avec Apple a suffi à secouer l’écosystème français. Pour les investisseurs, une telle transaction représenterait un « exit » majeur, injectant des milliards dans l’écosystème et permettant un effet domino positif sur les futures startups. Pour les fondateurs, ce serait une reconnaissance mondiale fulgurante, moins de deux ans après la création de la société.

Mais pour d’autres, ce scénario sonnerait comme une trahison. La French Tech a déjà trop souvent vu ses pépites passer sous pavillon américain. Refuser Apple serait au contraire le signe d’une maturité nouvelle, avec une ambition affichée de rivaliser directement avec OpenAI ou Google sur le long terme.

Apple, entre aveu de faiblesse et nécessité stratégique

En s’intéressant à Mistral ou Perplexity, Apple reconnaît implicitement son retard. Apple Intelligence, censée incarner la riposte, peine à convaincre. Siri, lui, reste limité, au point que Cupertino envisage d’utiliser Gemini de Google pour propulser ses fonctionnalités les plus avancées.

