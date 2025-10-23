23 octobre 2025 à 06h56 par La rédaction

Crosscall muscle sa gamme durable : CORE-M6 pour les pros du terrain et STELLAR-X5s pour les aventuriers des sommets

Entre savoir-faire artisanal et esprit d’aventure, le constructeur français continue de redéfinir la téléphonie durable et résistante, avec deux nouveaux modèles qui incarnent ses deux ADN : le travail et l’outdoor.

Crosscall n’a jamais caché son ambition : concevoir des smartphones qui durent et qui résistent. Avec le CORE-M6, la marque française basée à Aix-en-Provence revient à l’essence même de son engagement : créer des outils numériques fiables pour celles et ceux qui travaillent avec leurs mains.

Le CORE-M6 n’est pas un simple smartphone durci ; c’est un véritable outil de travail pensé pour le terrain, capable d’endurer les conditions les plus hostiles. Sa conception repose sur l’architecture X-TREMESHIELD, combinant une plaque d’aluminium 100 % recyclé, un boîtier vissé avec 14 vis renforcées, des coins co-injectés en TPU pour absorber les chocs, et un verre unique 60 % plus épais que la moyenne, protégé par un rebord supplémentaire.

Résultat : le CORE-M6 dépasse les standards militaires (MIL-STD-810H) et résiste à plus de 300 chutes sur béton à 1,2 mètre. Son étanchéité IP68/69K lui assure une résistance totale à la poussière, aux jets haute pression et à l’immersion, qu’il s’agisse d’eau douce, chlorée ou salée.

Endurance extrême et intelligence énergétique

Sur le terrain, la robustesse ne suffit pas : l’autonomie devient vite la clé. Crosscall a donc optimisé l’efficacité énergétique du CORE-M6 pour offrir jusqu’à 80 heures d’autonomie réelle, soit 30 % de plus que son prédécesseur, le CORE-M5. Grâce à une gestion intelligente de l’énergie par IA, le smartphone conserve 80 % de la capacité de sa batterie après cinq ans d’usage, un chiffre rare sur le marché.

Cette longévité est renforcée par une garantie constructeur de cinq ans, batterie comprise, et un suivi logiciel assuré jusqu’en 2032, incluant des mises à jour d’Android jusqu’à la version 20.

Un concentré de technologie pour les pros du terrain

Le CORE-M6 ne mise pas que sur la résistance. Il a été pensé pour les nouveaux usages numériques des professionnels : scanner, talkie-walkie, terminal d’encaissement ou poste de travail.

Son haut-parleur frontal de 102,5 dB, associé à une réduction de bruit par IA jusqu’à -60 dB, garantit une communication claire même dans le vacarme d’un chantier. Trois boutons d’action physiques (PTT, SOS et IA) facilitent les usages critiques, même avec des gants ou sous la pluie, et son écran est compatible avec le Glove/Wet Touch.

Sa certification EMVCo L1 lui permet d’être utilisé pour le paiement sans contact, tandis que sa compatibilité 5G SA/NSA, son double SIM/eSIM et son NFC assurent une connectivité totale. Enfin, grâce à l’écosystème X-LINK et au mode X-SPACE, le CORE-M6 peut se transformer en véritable poste de travail lorsqu’il est relié à un moniteur externe.

L’ensemble est proposé à 319,90 €, un tarif particulièrement agressif pour un appareil aussi complet, durable et garanti sur le long terme.

L’appel des sommets : STELLAR-X5s Édition Chamonix-Mont-Blanc

À l’autre bout du spectre, mais dans la même philosophie, Crosscall s’adresse aux aventuriers, guides, secouristes et pratiquants d’activités outdoor avec une édition spéciale de son modèle haut de gamme : le STELLAR-X5s Édition Chamonix-Mont-Blanc.

Fruit d’un partenariat entre la marque française et le territoire iconique de la vallée de Chamonix, cette version exclusive incarne une rencontre entre technologie, nature et dépassement de soi.

La collaboration est symbolique : au pied du Mont-Blanc, berceau de l’alpinisme mondial, Crosscall et Chamonix unissent leurs valeurs communes : exigence, durabilité, respect du milieu naturel, pour concevoir un smartphone taillé pour les conditions extrêmes.

Mode Outdoor : la technologie au service de la sérénité

Le STELLAR-X5s Édition Chamonix-Mont-Blanc inaugure une fonction inédite : le Mode Outdoor. Ce mode intelligent suspend les notifications non essentielles, prolonge l’autonomie et peut envoyer automatiquement la position GPS par SMS, même sans connexion mobile. Une innovation pensée pour la sécurité des randonneurs, alpinistes ou secouristes évoluant en zones isolées.

Le smartphone bénéficie aussi d’une réduction de bruit par IA, capable d’atténuer les sons d’ambiance jusqu’à -60 dB : vent violent, ruissellement, frottement des vêtements techniques, ou encore clapotis de l’eau. Une prouesse logicielle adaptée aux environnements extrêmes.

Résistance, performance et image

Visuellement, cette édition Chamonix tranche avec les téléphones de chantier classiques. Exit le noir massif : le X5s adopte un dos blanc anti-taches et anti-jaunissement, orné du logo de Chamonix-Mont-Blanc, pour un look à la fois robuste et élégant.

Sa fiche technique repose sur une puce Qualcomm QCM5430, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, épaulée par une batterie de 4500 mAh offrant jusqu’à deux jours d’autonomie.

Côté connectivité, il coche toutes les cases : 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, eSIM, et compatibilité avec les accessoires professionnels de la marque.

L’appareil photo, lui, se veut plus polyvalent : capteur principal de 50 Mpx, ultra grand-angle de 13 Mpx et stabilisation avancée pour filmer en 4K, y compris sous l’eau. Le tout résiste aux chocs (96 chutes validées sur béton à 1,2 m), à la poussière et à l’eau (IP68), et supporte les écarts de température de -20 à +60 °C.

Une philosophie durable et française

Comme le CORE-M6, le STELLAR-X5s Édition Chamonix-Mont-Blanc est entièrement éco-conçu : aluminium 100 % recyclé, coque arrière à 50 % recyclée, emballage sans plastique, pièces détachées disponibles pendant 10 ans.

Le smartphone est garanti 5 ans, batterie comprise, et livré avec Android 15, avec des mises à jour prévues jusqu’à Android 18 et une maintenance de sécurité jusqu’en 2031.

Au-delà du produit, cette édition incarne la vision d’un partenariat de sens. Chamonix-Mont-Blanc, symbole de l’outdoor français, et Crosscall, pionnier de la téléphonie durable, unissent leurs forces pour promouvoir une technologie responsable au service de la nature et des passionnés.

Le STELLAR-X5s Édition Chamonix-Mont-Blanc est disponible à 699,90 €, accompagné d’un STELLAR-M6 plus compact à 369,90 €.

