13 août 2025 à 00h00 par La rédaction

Des câbles trois fois plus résistants et 100 % recyclés : la nouvelle offensive de Fairphone

Le spécialiste néerlandais de l’électronique éthique, Fairphone, élargit son catalogue avec une nouvelle gamme d’accessoires qui entend redéfinir les standards de durabilité dans l’univers des câbles et chargeurs. Présentés comme trois fois plus résistants que la moyenne du marché, ces nouveaux produits combinent performances de pointe, conception responsable et production éthique, confirmant la volonté de l’entreprise de concilier innovation et respect de la planète.

Des câbles USB-C à la fois plus solides et plus verts

La nouvelle génération de câbles Fairphone franchit un cap technique important. Les modèles USB 3 atteignent désormais 240 W de puissance de charge : quatre fois plus que la génération précédente et un débit de transfert de données de 20 Gbps, tout en intégrant une sortie vidéo 4K à 120 Hz et 8K à 30 Hz. Les modèles USB 2, eux, assurent une recharge rapide et une synchronisation fiable.

La robustesse a été particulièrement travaillée : les câbles USB 2 peuvent résister à plus de 70 000 pliages, et les USB 3 à plus de 100 000, soit largement au-dessus des standards habituels. Tous disposent d’un adaptateur USB-A amovible et d’un nouvel organiseur de câble modulaire plus pratique que les traditionnelles attaches velcro.

Sur le plan environnemental, Fairphone franchit une étape majeure. Les fils sont composés à 100 % de cuivre recyclé, la gaine et le tressage exclusivement en plastique recyclé, et la production est alimentée à 100 % par de l’électricité verte. Chaque câble est neutre en déchets électroniques et l’entreprise compense l’or et l’argent utilisés grâce à l’achat de crédits Fairmined, soutenant directement des mines artisanales responsables. L’emballage est intégralement en papier recyclé et plus de 55 % du poids total des câbles provient désormais de matériaux équitables ou recyclés. Une garantie de trois ans vient compléter l’engagement en faveur de la longévité.

Des chargeurs compacts et responsables

Fairphone introduit également de nouveaux chargeurs GaN alliant puissance et faible encombrement. Le modèle 30 W, déjà disponible, dispose d’un port USB-C compatible avec de nombreux appareils et prend en charge les dernières normes de recharge rapide. Fabriqué à partir de plastique 100 % recyclé avec des broches en alliage cuivre-zinc recyclé, il bénéficie lui aussi d’une garantie de trois ans et de protections avancées contre la surtension, la surchauffe et les courts-circuits.

Un modèle 65 W sera lancé au troisième trimestre. Plus polyvalent, il intégrera deux ports USB-C et un port USB-A, permettant par exemple de recharger simultanément un ordinateur portable et deux autres appareils. Comme le 30 W, il est produit dans des usines aux conditions de travail améliorées, avec un soutien aux salaires décents, et reste neutre en déchets électroniques.

Une vision élargie de l’électronique éthique

Ces nouveaux accessoires viennent compléter la philosophie de Fairphone, déjà connue pour ses smartphones modulaires et facilement réparables, comme le récent Fairphone 6. La marque démontre qu’il est possible d’appliquer les mêmes critères de durabilité et de responsabilité sociale à des produits souvent considérés comme jetables.

Les prix restent contenus : les câbles USB-C débutent à 19,95 € pour le modèle USB 2 d’un mètre, 24,95 € pour la version 2,5 mètres et 34,95 € pour le câble USB 3 hautes performances. Le chargeur 30 W est proposé à 24,95 €, tandis que le chargeur multiport 65 W sera commercialisé à 39,95 €.

Avec cette nouvelle gamme, Fairphone prouve une fois de plus qu’il est possible de concilier hautes performances, robustesse et responsabilité environnementale, tout en offrant des solutions concrètes pour réduire l’empreinte écologique du numérique.