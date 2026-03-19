19 mars 2026 à 05h34 par Philippe

Envoyer un message WhatsApp sans application : bientôt possible

L’idée peut sembler paradoxale pour une messagerie revendiquant plus de deux milliards d’utilisateurs : permettre de discuter… avec des personnes qui ne sont pas inscrites. C’est pourtant la direction prise par WhatsApp, qui expérimente actuellement une fonctionnalité baptisée « Guest Chats » dans ses versions bêta sur iOS, Android et web.

Repérée par le site spécialisé WABetaInfo, cette nouveauté marque une évolution stratégique notable : ouvrir la plateforme à des interlocuteurs externes, sans inscription préalable, tout en conservant les fondements de son architecture sécurisée.

Un lien pour discuter, sans application ni compte

Le principe repose sur un mécanisme simple : l’utilisateur génère un lien d’invitation depuis la section « Inviter un ami » de l’application, qu’il peut ensuite partager par SMS, e-mail ou via une autre messagerie.

La personne qui reçoit ce lien a alors deux options: télécharger l’application ou poursuivre en tant qu’invité. Dans ce second cas, une session s’ouvre directement dans WhatsApp Web, sans installation nécessaire. Il suffit d’accepter les conditions d’utilisation et de renseigner un nom pour rejoindre la conversation.

L’invité apparaît alors clairement identifié comme tel, avec une mention « Guest » ou « Non inscrit sur WhatsApp », afin d’éviter toute ambiguïté pour les participants.

Une sécurité maintenue, mais un accès plus ouvert

Malgré cette ouverture, WhatsApp conserve un élément clé de son identité : le chiffrement de bout en bout. Chaque session invité génère un identifiant unique ainsi qu’une clé de chiffrement spécifique, garantissant que les échanges restent illisibles pour des tiers, y compris pour la plateforme elle-même.

Ce modèle n’est toutefois pas exempt de limites. Toute personne disposant du lien peut potentiellement accéder à la conversation, ce qui impose une certaine vigilance dans le partage de ces invitations. Par ailleurs, contrairement aux comptes classiques, certains mécanismes de vérification avancés ne sont pas disponibles.

Une expérience volontairement limitée

Dans sa version actuelle, la fonctionnalité s’apparente davantage à une porte d’entrée qu’à une expérience complète. Les « chats invités » se limitent en effet aux messages texte.

Impossible d’envoyer des photos, des vidéos, des documents ou des messages vocaux. Les appels audio et vidéo sont également absents, tout comme les conversations de groupe, les stickers ou les GIF. Une restriction notable, d’autant que WhatsApp propose déjà des liens pour rejoindre des appels sans compte.

Autre contrainte : l’initiative de la conversation revient à l’invité. Tant que celui-ci n’a pas ouvert le lien et envoyé un premier message, l’utilisateur à l’origine de l’invitation ne peut pas démarrer l’échange.

Enfin, ces discussions sont temporaires. En cas d’inactivité, elles expirent automatiquement au bout de dix jours, nécessitant la génération d’un nouveau lien pour reprendre contact.

Un levier de croissance assumé pour Meta

Derrière cette innovation se dessine une stratégie claire de la part de Meta, maison mère de WhatsApp. En abaissant la barrière à l’entrée, l’entreprise cherche à faciliter les échanges ponctuels tout en exposant de nouveaux utilisateurs à son écosystème.

L’expérience proposée aux invités agit ainsi comme une version allégée du service, susceptible d’inciter à franchir le pas vers une inscription complète pour accéder à l’ensemble des fonctionnalités.

Cette approche s’inscrit dans une dynamique plus large d’ouverture, alors que la concurrence reste vive sur le marché des messageries instantanées.

Un déploiement encore incertain

À ce stade, la fonctionnalité demeure en phase de test auprès d’un nombre restreint d’utilisateurs. Aucune date de lancement global n’a été officiellement annoncée par Meta, et le nom « Guest Chats » lui-même pourrait évoluer d’ici à une éventuelle sortie publique.

Reste que cette expérimentation illustre une volonté de transformation : faire de WhatsApp non plus seulement une messagerie fermée entre utilisateurs inscrits, mais une plateforme capable de s’adapter à des usages plus flexibles, à la frontière entre communication instantanée et accessibilité universelle.

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