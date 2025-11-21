21 novembre 2025 à 00h00 par La rédaction

WhatsApp ouvre ses portes aux messageries tierces en Europe : une révolution imposée par Bruxelles

Interopérabilité, sécurité et concurrence. Sous la pression du Digital Markets Act (DMA), Meta entame un tournant historique : WhatsApp, utilisé par plus de deux milliards de personnes, va désormais permettre aux utilisateurs européens d’échanger directement avec des applications concurrentes. Cette mutation imposée par Bruxelles constitue l’une des transformations les plus structurantes jamais demandées à une messagerie dominante.

Une obligation du DMA qui redéfinit WhatsApp

Le DMA, entré en vigueur en janvier 2024, impose aux géants du numérique considérés comme « gardiens d’accès » d’ouvrir leurs services à la concurrence. Pour la messagerie, cela signifie la possibilité pour un utilisateur de contacter une personne présente sur une autre plateforme sans devoir changer d’application. WhatsApp, classé comme acteur dominant, se voit donc contraint d’intégrer une interopérabilité que Meta confirme être directement liée au cadre réglementaire européen. L’application, jusque-là strictement fermée, s’apprête ainsi à devenir un outil de communication interconnecté avec d’autres services.

La fonctionnalité « discussions avec des tiers » : une ouverture progressive

La nouvelle option baptisée « discussions avec des tiers » apparaîtra progressivement dans les paramètres des utilisateurs européens. L’activation restera entièrement facultative et n’affectera pas le fonctionnement habituel de l’application pour ceux qui préfèrent conserver un usage exclusif de WhatsApp.

Meta débute cette ouverture avec deux partenaires européens : BirdyChat pour les échanges professionnels et Haiket pour les communications vocales. Après plusieurs phases de tests menées à petite échelle, l’entreprise affirme que la technologie est désormais suffisamment stable pour un déploiement auprès du grand public. La possibilité de créer des groupes mixtes viendra plus tard, lorsque les applications partenaires auront renforcé leur compatibilité.

Un travail en coopération

Meta insiste sur les trois années de travail menées en collaboration avec la Commission européenne, les régulateurs et les messageries candidates à l’intégration. Cette coopération avait pour but de garantir une mise en œuvre conforme aux exigences du DMA, tant sur la transparence que sur la lisibilité de l’interface.

L’entreprise promet que les discussions issues d’applications tierces seront clairement différenciées des conversations internes à WhatsApp, notamment grâce à un affichage distinct ou à un espace dédié, afin d’éviter toute confusion. Une notification apparaîtra dans les paramètres de l’application pour accompagner les utilisateurs dans cette nouvelle expérience.

Sécurité : Meta impose le même niveau de chiffrement que WhatsApp

La question du chiffrement constituait l’un des points les plus sensibles de cette ouverture. Meta précise que toute messagerie souhaitant devenir compatible devra adopter un chiffrement de bout en bout équivalent à celui de WhatsApp.

L’entreprise affirme ainsi préserver l’intégrité de son modèle de sécurité, considéré comme l’un des plus robustes du secteur. Le contenu des conversations restera lisible uniquement par leurs participants, sans accès pour WhatsApp ni pour les services tiers. L’utilisateur conservera la liberté d’activer ou désactiver l’interopérabilité à tout moment, garantissant un contrôle complet sur son expérience.

Une évolution majeure dans un contexte de tensions réglementaires

Cette annonce intervient alors que Meta se trouve sous forte pression en Europe. Le groupe a récemment été sanctionné d’une amende de 200 millions d’euros pour son modèle controversé « consentement ou paiement ». L’ouverture de WhatsApp aux messageries tierces peut ainsi être interprétée comme un effort pour se conformer plus strictement aux attentes européennes et éviter de nouveaux conflits avec les institutions du Vieux Continent. Le lancement d’une interopérabilité contrôlée pourrait également servir de vitrine à Meta pour démontrer sa volonté de coopérer avec les régulateurs.

Une transformation qui pourrait redessiner la messagerie en Europe

BirdyChat et Haiket ne sont que les premiers maillons d’un écosystème destiné à s’élargir. De nouvelles messageries pourraient rejoindre WhatsApp lorsque leur infrastructure sera prête et conforme aux standards imposés par Meta et par l’Union européenne. L’Europe pourrait ainsi devenir la première région du monde où les grandes plateformes de communication cessent d’être des silos fermés pour se transformer en réseaux interconnectés. Cette transition ouvre la porte à une concurrence accrue, à davantage de choix pour les utilisateurs et à un marché potentiellement plus dynamique.

