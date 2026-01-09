09 janvier 2026 à 09h01 par La rédaction

WhatsApp repense l'organisation des groupes avec des étiquettes, des stickers textuels et des rappels intelligents

Déjà incontournable dans le quotidien de milliards d’utilisateurs, WhatsApp poursuit l’enrichissement de son écosystème. En ce début d’année 2026, la messagerie de Meta déploie une série de nouveautés spécifiquement pensées pour améliorer la lisibilité, la convivialité et l’organisation des discussions de groupe. Trois fonctionnalités principales sont au programme : des étiquettes de membres personnalisables, la création instantanée de stickers textuels et de nouveaux rappels dédiés aux événements collectifs.

Des étiquettes de membres pour mieux s’identifier dans les groupes

C’est sans doute la nouveauté la plus structurante de cette mise à jour. WhatsApp introduit les Member tags, ou étiquettes de membres, qui permettent à chaque utilisateur d’indiquer son rôle ou son identité au sein d’un groupe donné, sans modifier son nom de profil global.

Concrètement, un même utilisateur peut apparaître sous différentes appellations selon le contexte : « Gardien de but » dans le groupe de son club de football, « Papa d’Anna » dans celui des parents d’élèves ou encore « Organisateur » dans une discussion associative. Ces étiquettes sont visibles sous le nom du membre et apportent un contexte immédiat, particulièrement utile dans les groupes nombreux ou composés de personnes qui ne se connaissent pas toutes.

Cette fonctionnalité répond à un problème récurrent des conversations de groupe : l’identification des interlocuteurs. Elle vise à fluidifier les échanges et à réduire les confusions, notamment dans les groupes professionnels, scolaires ou communautaires.

Des stickers textuels créés à la volée

Autre nouveauté, plus légère mais clairement orientée vers l’expression et la créativité : les stickers textuels. WhatsApp permet désormais de transformer n’importe quel mot saisi au clavier en autocollant, directement depuis la recherche de stickers.

Il n’est donc plus nécessaire de parcourir une bibliothèque parfois trop fournie ou de créer un sticker à partir d’une image. Un simple mot suffit pour générer un visuel, immédiatement utilisable dans la conversation. Mieux encore, ces stickers peuvent être ajoutés directement à un pack personnel, sans devoir être envoyés au préalable dans un message.

Une évolution qui s’inscrit dans la volonté de Meta de rendre les échanges plus vivants et personnalisés, tout en simplifiant l’accès aux outils créatifs déjà présents dans l’application.

Des rappels personnalisés pour ne plus rater les événements de groupe

Enfin, WhatsApp améliore la gestion des événements au sein des discussions collectives. Lors de la création d’un rendez-vous dans un groupe, il est désormais possible de programmer des rappels automatiques pour les participants.

Objectif : éviter les oublis et améliorer la coordination. Ces rappels peuvent par exemple inciter les membres à anticiper leur temps de trajet pour une soirée, ou à ne pas manquer le début d’un appel de groupe ou d’une réunion en ligne. Une fonctionnalité particulièrement utile dans un contexte où WhatsApp est de plus en plus utilisé comme outil d’organisation informelle, aussi bien dans la sphère privée que semi-professionnelle.

Une évolution dans la continuité de la stratégie de Meta

Avec ces nouveautés, WhatsApp poursuit une stratégie d’enrichissement progressif de ses discussions de groupe. Meta rappelle que ces ajouts viennent compléter un ensemble de fonctionnalités déjà déployées ces dernières années, comme le partage de fichiers volumineux jusqu’à 2 Go, les médias HD, le partage d’écran ou encore les discussions vocales de groupe.

Le déploiement de ces nouvelles fonctions se fera progressivement dans les jours et semaines à venir. Certaines sont déjà disponibles pour une partie des utilisateurs, tandis que d’autres nécessiteront encore un peu de patience.

En renforçant la clarté des échanges et l’organisation collective, WhatsApp confirme sa volonté de rester bien plus qu’une simple messagerie instantanée : un véritable outil central de communication et de coordination au quotidien.

