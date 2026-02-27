27 février 2026 à 00h00 par Philippe

WhatsApp va enfin permettre de programmer l'envoi des messages

C’est une évolution attendue de longue date par des millions d’utilisateurs. Jusqu’à présent, envoyer un message sur WhatsApp signifiait une chose simple et immuable : dès que l’on appuie sur la flèche d’envoi, le texte est immédiatement transmis dans la conversation. Un fonctionnement cohérent avec la nature même d’une messagerie instantanée. Mais pas toujours adapté à tous les usages.

Meta s’apprête à corriger ce manque en introduisant la possibilité de programmer l’envoi d’un message à une date et une heure précises. Une fonctionnalité déjà bien installée chez plusieurs concurrents, comme Google Messages, Telegram ou iMessage.

Une option repérée dans la bêta iOS

Comme souvent, c’est le site spécialisé WABetaInfo qui a mis au jour cette nouveauté en analysant la version bêta 26.7.10.72 de l’application sur iOS, via le programme TestFlight. La fonctionnalité n’est pas encore activable pour les testeurs, signe qu’elle demeure en cours de développement. Mais son intégration dans le code ne laisse guère de doute sur son arrivée prochaine.

Concrètement, un nouveau menu « Messages programmés » apparaît dans l’interface des conversations. L’utilisateur pourra rédiger son texte, choisir un jour et une heure d’expédition, puis laisser l’application se charger de l’envoi automatique au moment défini. Le message restera en attente jusque-là.

Si la découverte concerne pour l’instant la version iOS, rien n’indique que les utilisateurs Android seraient exclus. D’autant que la programmation de messages existe déjà sur WhatsApp Business, aussi bien sur iOS que sur Android, via des outils dédiés comme les listes de diffusion.

Un usage simple, mais attendu

La planification d’un message ne bouleversera pas l’expérience globale de la messagerie. Pourtant, les cas d’usage sont nombreux. Souhaiter un anniversaire à minuit sans veiller tard. Envoyer ses vœux du Nouvel An sans risquer l’oubli. Programmer un rappel professionnel à l’avance. Préparer un message important sans avoir à penser à l’envoyer au dernier moment.

Aujourd’hui, certains utilisateurs d’iPhone contournent l’absence de fonction native en passant par l’application Raccourcis pour automatiser l’envoi d’un message. Une solution efficace, mais plus technique et moins intuitive qu’une intégration directe dans l’interface de la messagerie.

Avec cette nouveauté, Meta aligne enfin son application grand public sur les standards du marché. Chez Telegram, la planification est disponible depuis plusieurs années. Google Messages propose également l’option pour les SMS et RCS, tandis que iMessage permet depuis longtemps de différer l’envoi via l’écosystème Apple.

Une gestion dédiée des messages programmés

Les messages planifiés ne disparaîtront pas dans les limbes de l’application. Ils seront regroupés dans une section spécifique au sein de la conversation. Les utilisateurs pourront ainsi les consulter, les modifier ou les supprimer tant qu’ils n’ont pas été envoyés.

Point important : la suppression d’un message programmé avant son envoi ne générera aucune notification pour le destinataire. Le fonctionnement devrait donc rester discret, à l’image de ce que propose déjà la concurrence.

La fonctionnalité concernerait aussi bien les conversations individuelles que les discussions de groupe. En revanche, les chaînes ne semblent pas encore prises en charge dans cette première mouture, même si une évolution ultérieure reste envisageable.

Meta comble progressivement ses retards

Malgré sa position dominante, WhatsApp a parfois accusé un certain retard sur des fonctionnalités devenues courantes ailleurs. La possibilité de modifier un message après envoi, par exemple, n’a été intégrée que récemment, alors qu’elle existait depuis longtemps chez plusieurs rivaux.

La programmation des messages s’inscrit dans cette logique d’améliorations progressives : des ajouts qui, pris isolément, peuvent sembler secondaires, mais qui contribuent à enrichir l’expérience globale. À l’image des sondages intégrés, des photos éphémères, du formatage de texte ou encore de l’édition de messages déjà envoyés.

Pour l’heure, aucune date de déploiement n’a été communiquée. La fonctionnalité devra d’abord passer par une phase de tests auprès des bêta-testeurs avant d’être intégrée à la version stable. Les utilisateurs de la version standard devront donc patienter encore quelques semaines, voire quelques mois, avant de pouvoir planifier leurs messages en toute simplicité.

