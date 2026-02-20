20 février 2026 à 00h00 par Philippe

Google Messages : la sélection partielle des SMS arrive enfin sur Android

C’est le genre de détail qui n’en est pas un. Après des années à imposer la copie intégrale d’un message, Google Messages s’apprête enfin à combler une lacune aussi banale qu’irritante : la possibilité de sélectionner et copier seulement une partie d’un SMS ou d’un message RCS. Une évolution repérée dans une version bêta récente de l’application, et qui pourrait changer concrètement le quotidien de millions d’utilisateurs Android.

Une anomalie dans l’écosystème Google

Installée par défaut sur la majorité des smartphones Android des Pixel aux Galaxy en passant par de nombreux modèles Xiaomi, Google Messages occupe une place stratégique dans l’écosystème mobile. L’application a considérablement évolué ces dernières années, notamment avec l’adoption du protocole RCS, qui modernise les échanges en permettant l’envoi de photos en haute qualité, de pièces jointes ou encore d’accusés de réception.

Mais un défaut persistait, presque incompréhensible au regard du savoir-faire logiciel de Google : l’impossibilité de sélectionner précisément un extrait de texte dans une bulle de conversation. Un appui long sur un message proposait bien une option « Copier », mais celle-ci capturait systématiquement l’intégralité du contenu.

Un fonctionnement archaïque à l’heure où la sélection granulaire du texte est parfaitement maîtrisée dans d’autres applications de la firme, comme Gmail ou Chrome. Google Messages faisait figure d’exception.

Une friction quotidienne pour les utilisateurs

Le problème peut sembler mineur. Il ne l’est pas.

Dans les usages réels, les situations sont fréquentes : un proche envoie une adresse complète dont on ne veut retenir que le code postal, un SMS contient un numéro de suivi ou un identifiant à recopier dans un formulaire, un long message inclut un lien noyé dans un paragraphe.

Jusqu’à présent, la manipulation imposait une gymnastique peu élégante : copier l’ensemble du message, le coller dans une autre application, puis supprimer manuellement les portions inutiles. Certains utilisateurs de Pixel contournaient la contrainte via l’écran des applications récentes pour extraire du texte, d’autres utilisaient des fonctions comme Circle to Search. Des solutions de dépannage, mais rien d’intuitif.

Une nouveauté repérée dans la bêta

C’est le média spécialisé Android Authority qui a mis en lumière l’évolution dans une version bêta récente de l’application (messages.android_20260212_01_RC00.phone.openbeta_dynamic).

Concrètement, le fonctionnement évolue lors d’un appui long sur un message :

Un menu contextuel enrichi s’affiche.

Le texte du message devient sélectionnable.

L’utilisateur peut faire glisser les poignées de sélection pour surligner uniquement la portion souhaitée.

Le menu natif d’Android apparaît alors pour copier l’extrait choisi.

L’option classique permettant de copier l’intégralité du message reste disponible en parallèle. Google ne supprime donc pas l’ancien comportement : il l’enrichit.

Cette approche aligne enfin Google Messages sur les standards ergonomiques des autres applications Android.

Se hisser au niveau de la concurrence

Cette mise à niveau était d’autant plus attendue que plusieurs concurrents proposent la sélection partielle depuis longtemps.

Du côté d’Apple, iMessage permet depuis des années de surligner précisément un passage dans une conversation. Telegram offre également cette souplesse sans restriction.

Même WhatsApp, qui partageait encore récemment cette limitation, teste une fonctionnalité similaire en version bêta depuis 2025.

Pour Google, il s’agit donc autant d’un rattrapage que d’une amélioration. À l’heure où les messageries instantanées dominent largement les usages au détriment du SMS traditionnel, l’expérience utilisateur ne peut plus tolérer ce type de friction.

Un levier potentiel pour l’IA Gemini

Au-delà du simple confort, cette nouveauté ouvre aussi des perspectives plus stratégiques.

Pouvoir sélectionner un extrait précis facilite non seulement le copier-coller, mais aussi le lancement rapide d’une recherche en ligne ou l’interaction avec des services d’intelligence artificielle embarqués. Dans l’écosystème Google, cela signifie notamment une passerelle naturelle vers Gemini.

Sélectionner une phrase pour la reformuler, vérifier une information ou obtenir un résumé devient plus fluide. Une amélioration ergonomique qui pourrait ainsi encourager l’usage des outils d’IA intégrés aux appareils Android.

Un déploiement progressif et incertain

Pour l’heure, la fonctionnalité reste cantonnée au canal bêta. Tous les testeurs n’y ont pas nécessairement accès, Google procédant souvent par activation côté serveur.

Comme souvent avec les nouveautés expérimentales, son arrivée sur la version stable n’est pas garantie, même si sa nature relativement simple laisse penser qu’elle a de fortes chances d’être généralisée dans les semaines ou mois à venir.

Après des années d’attente pour une fonction qui semble aller de soi, Google Messages s’attaque enfin à l’un de ses angles morts les plus persistants. Une amélioration discrète sur le papier, mais qui, dans les usages quotidiens, pourrait bien faire toute la différence.

~~~~~~~~

A lire aussi

~~~~~~~~