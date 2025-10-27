27 octobre 2025 à 00h00 par La rédaction

Google Wallet : le suivi en temps réel de vos vols et trajets arrive avec Android 16

Avec Android 16, le portefeuille numérique de Google se transforme en véritable assistant de mobilité, capable d’afficher vos vols, trajets et billets directement sur l’écran d’accueil.

Google continue de faire évoluer son portefeuille numérique. Longtemps cantonné au simple paiement sans contact, Google Wallet devient aujourd’hui un véritable centre de contrôle pour vos déplacements et événements. La firme de Mountain View s’apprête à y intégrer une nouvelle fonction de suivi en temps réel, baptisée Live Updates, qui permettra d’obtenir des informations actualisées sans même ouvrir l’application.

Une innovation dévoilée dans les notes de version 25.41 des Services Google Play, repérée par 9to5Google, et qui s’appuie sur une nouveauté majeure d’Android 16.

Des informations affichées en direct sur l’écran de votre smartphone

Jusqu’à présent, Google Wallet pouvait prévenir ses utilisateurs d’un retard de vol ou d’une modification d’horaire via une notification classique. Mais la prochaine mise à jour va beaucoup plus loin avec des informations liées à un vol, un trajet en train ou un événement s’afficheront désormais en direct sur l’écran d’accueil, ou encore sur l’écran de verrouillage et même sur l’affichage permanent (Always-On Display) des smartphones compatibles.

Concrètement, l’utilisateur pourra voir apparaître une barre de progression indiquant, par exemple, la durée restante d’un vol, l’heure d’arrivée prévue d’un train ou le temps écoulé depuis le début d’un concert.

Cette intégration repose sur la technologie des Live Updates introduite avec Android 16, déjà utilisée par d’autres services comme Google Maps, Uber ou Uber Eats pour suivre un trajet ou une livraison en temps réel.

Un Wallet plus intelligent et mieux intégré à l’écosystème Android

Cette évolution confirme la volonté de Google de faire de Wallet un outil tout-en-un central dans son écosystème. D’un portefeuille dématérialisé pour les paiements, il devient un véritable assistant de vie numérique, capable de gérer et de mettre à jour automatiquement divers documents :

Billets d’avion ou de train,

Cartes de fidélité et bancaires,

Invitations ou tickets d’événements,

Et même certains documents officiels dans les pays où c’est autorisé.

Dans le cadre de la mise à jour 25.41, Google annonce également deux nouveautés destinées à simplifier la gestion des cartes dans Wallet.

Désormais, il sera possible d’ajouter automatiquement certaines cartes depuis des applications compatibles, sans avoir à saisir manuellement un numéro ou à scanner la carte : si la banque, la compagnie aérienne ou le commerçant concerné est partenaire, l’ajout se fera en un seul clic depuis leur application.

Par ailleurs, les utilisateurs d’Android 12 et des versions ultérieures recevront une notification lorsqu’une carte de fidélité, un billet ou un document importé depuis Gmail pourra être ajouté directement à Google Wallet, rendant ainsi l’expérience plus fluide et intégrée.

Ces améliorations arrivent quelques jours seulement après la possibilité de renommer ses cartes dans Wallet ce qui est un signe que Google affine progressivement l’expérience utilisateur autour de son application.

Un déploiement progressif dans les semaines à venir

La mise à jour est actuellement en cours de déploiement, mais tous les utilisateurs n’y ont pas encore accès. Comme souvent avec les nouveautés liées aux Google Play Services, il faudra patienter plusieurs semaines, voire quelques mois, avant que toutes les fonctionnalités soient disponibles à l’échelle mondiale.

