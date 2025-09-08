08 septembre 2025 à 00h00 par La rédaction

HONOR Magic V Flip 2 : un smartphone pliable à clapet ambitieux qui conjugue design, IA et autonomie record

Après avoir lancé en France le HONOR Magic V5 le 28 août dernier, le constructeur chinois poursuit sa stratégie offensive sur le marché des smartphones pliants. Cette fois, c’est en Chine que la marque a levé le voile sur son nouveau HONOR Magic V Flip 2, un terminal à clapet qui entend redéfinir les standards de ce format. Entre design haute couture, photographie boostée à l’intelligence artificielle et batterie surdimensionnée, l’appareil affiche des caractéristiques qui le distinguent nettement de la concurrence.

Un format clapet taillé pour la photo et le selfie

Avec le Magic V Flip 2, HONOR assume une ambition claire : faire de son pliable un véritable champion de la photographie mobile. Le smartphone intègre un impressionnant capteur principal de 200 mégapixels, logé derrière un large capteur 1/1,4 pouce, doté d’une ouverture f/1,9 et soutenu par une double stabilisation optique (OIS) et électronique (EIS). De quoi garantir des clichés nets, même en conditions lumineuses difficiles.

Ce module est épaulé par un ultra grand-angle macro de 50 mégapixels couvrant 120°, qui se prête aussi bien aux scènes panoramiques qu’aux prises de vue rapprochées. À l’avant, une caméra selfie de 50 mégapixels profite d’un algorithme portrait avancé pour produire des résultats aux allures de photos de studio.

Pensé comme un smartphone selfie ultime, le Magic V Flip 2 inaugure un mode Portrait Ultra Grand-Angle avec bokeh naturel, et propose cinq focales différentes (de 0,5x à 3x), permettant une grande liberté créative. S’y ajoutent des filtres cinématographiques et des collages photo animés, pour personnaliser et partager ses souvenirs.

Grâce au moteur HONOR Image Engine et à ses modèles IA spécialisés, l’appareil profite de fonctionnalités avancées comme l’AI Super Zoom (jusqu’à x30 avec le capteur principal) ou encore l’AI Edit, une suite de retouche intelligente (gomme IA, détourage automatique, ouverture des yeux, suppression des reflets, suréchantillonnage, etc.).

Un design haute couture signé Jimmy Choo

Au-delà de ses performances, HONOR mise sur l’esthétique pour séduire. Le Magic V Flip 2 poursuit en effet la collaboration initiée avec le professeur Jimmy Choo, icône internationale de la mode. L’édition limitée du smartphone, baptisée Blue Edition, s’inspire de l’éclat des cristaux et joue sur des reflets scintillants évoquant une poussière d’étoiles sur fond bleu océan.

Cette orientation mode ne s’arrête pas à cette version exclusive : toute la gamme s’imprègne de cette philosophie de design, déclinée également en violet, blanc et gris. Avec ses accessoires – bandoulière en cuir ou lanière perlée – le smartphone devient aussi un véritable accessoire de luxe, pensé pour s’intégrer dans un style de vie haut de gamme.

Un écran externe interactif et dopé à l’IA

Le HONOR Magic V Flip 2 intègre un écran externe personnalisable, pensé comme une extension de l’expérience utilisateur. On y retrouve neuf mascottes interactives (un saki à face blanche, un Westie, un nuage porte-bonheur, etc.) qui réagissent aux gestes sans contact et distribuent des objets virtuels symboliques. Cette approche ludique renforce le lien émotionnel avec le terminal.

L’écran secondaire n’est pas qu’un gadget esthétique : il s’enrichit de fonctions pratiques grâce à l’IA, comme la réponse intelligente en un clic, un interprète IA pour la traduction instantanée, le Magic Capsule (notifications enrichies) et même une détection des deepfakes par IA.

Une autonomie hors norme pour un pliable

L’un des arguments les plus frappants du Magic V Flip 2 réside dans sa batterie de 5 500 mAh. Un chiffre sans équivalent sur le marché des smartphones à clapet, qui plafonnent généralement à 3 500 ou 4 000 mAh. Pour y parvenir, HONOR s’appuie sur une technologie au silicium-carbone, déjà exploitée sur ses modèles haut de gamme comme le Magic 7 Pro et le Magic V5.

Cette capacité record s’accompagne d’une charge rapide à 80 W, permettant de récupérer de nombreuses heures d’autonomie en quelques minutes. De quoi rendre le smartphone plus endurant au quotidien que ses concurrents, malgré un poids (202 g) et une épaisseur (15,5 mm fermé) supérieurs à ceux du Galaxy Z Flip 7 de Samsung.

La durabilité est également mise en avant avec une charnière en alliage de titane de qualité aérospatiale, un verre UTG renforcé et une certification IP58/IP59, garantissant une meilleure résistance à l’eau et à la poussière que la majorité des modèles pliables actuels.

Puissance et interface sous MagicOS 9

Côté performances, le Magic V Flip 2 embarque une puce Snapdragon 8 Gen 3, épaulée par 12 Go de RAM. Un choix solide, même si le processeur commence à dater face au Snapdragon 8 Elite qui équipe déjà le Galaxy Z Flip 7. Le tout tourne sous MagicOS 9.0.1, qui intègre un grand nombre de fonctionnalités liées à l’IA et optimise les interactions entre les appareils de l’écosystème HONOR.

Prix et disponibilité

Le HONOR Magic V Flip 2 est proposé en Chine à partir de 5 499 RMB (environ 660 € au taux de change actuel). Pour l’heure, HONOR France n’annonce pas de commercialisation sur le marché hexagonal. Le smartphone pourrait donc rester une exclusivité du marché asiatique, comme ce fut le cas du premier V Flip.

En revanche, les consommateurs français peuvent déjà se tourner vers le HONOR Magic V5, lancé le 28 août à partir de 1 699 € (prix de lancement jusqu’au 14 septembre, au lieu de 1 999 €). Ce dernier bénéficie d’une remise immédiate de 300 € et est accompagné de plusieurs

